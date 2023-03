'Almoçar uma sanduiche na escola foi um choque cultural para mim': ser adolescente imigrante na Austrália

A série de quatro podcasts, Adolescente Imigrante, nasceu do desejo de criar a oportunidade de ouvir os jovens da nossa comunidade, numa conversa rara, aberta e franca, acerca dos prós e contras das suas experiências de emigração, da sua capacidade de superação, mas também da sua saúde mental.





Este é o segundo episódio, no qual ouvimos as experiências muito pessoais dos primeiros dias de escola no sistema de ensino australiano, tão diferente do sistema escolar a que os nossos adolescentes convidados estavam habituados antes de se mudarem para cá.





Sofia Cabral, que se sente portuguesa de alma e coração, mas define a sua identidade cultural também como neozelandesa já que viveu na terra do povo Maori toda a sua infância, arrancou a sua vida escolar em Melbourne com 14 anos – uma idade complicada em que parece que o mundo todo pode desabar num estalar de dedos.





Contudo, no caso da Sofia, e muito pelo facto de já falar inglês fluentemente e de ser uma pessoa naturalmente sociável que não se inibe de fazer perguntas, a escola foi um desafio que ultrapassou melhor do que esperava.



Eu lembro-me que estava nervosa, mas também confiante, porque já tinha mudado de escola umas quantas vezes. Eu sabia que ia correr tudo bem Diz Sofia Cabral, a adolescente portuguesa que iniciou o seu percurso escolar em Melbourne e que achou, desde logo, o ensino australiano mais conservador do que o neozelandês.

Já o primeiro dia de escola de Gustavo David, o nosso convidado brasileiro de São Paulo que chegou à Austrália com apenas nove anos, ficou para sempre associado a uma sanduiche de Nutella.





Uma situação engraçada que ficou para a história da família:



Nunca compramos, mas naquele dia o meu pai preparou uma sanduiche com Nutella...uma propina, eu acho... para eu ir para a escola mais feliz Confessa Gustavo David, o jovem brasileiro que partilhou ainda que chorou muito na despedida dos seus grandes amigos da escola brasileira, onde adorava estudar.

Para a brasileira, Luísa David, a irmã mais velha de Gustavo, começar a estudar na Austrália, com 11 anos, não foi fácil e exigiu algum poder de encaixe inicial.





O facto de ter iniciado o seu percurso escolar já na reta final do ensino primário fez com que caísse quase de ´paraquedas´ na turma, onde já todos os grupos de amizades estavam formados.



Bom... eu recordo que não gostei muito do uniforme e que não foi nada fácil fazer amizades, porque todos já tinham a sua turma Explica Luísa David, que nos revelou no primeiro episódio desta série de podcasts que demorou muito tempo a digerir a decisão dos seus pais de mudar a família para a Austrália.

Os nossos três Adolescentes Imigrantes viveram os seus primeiros dias de escola na Austrália de forma muito distinta.





E, muito generosamente, abriram o seu coração à SBS em Português para partilharem os seus sentimentos, vitórias, dificuldades e momentos que mais os marcaram na sua primeira semana de escola em Down Under.





Para ouvir Sofia, Gustavo e Luísa neste segundo episódio da série de podcasts Adolescente Imigrante basta que clique no botão PLAY junto ao título deste artigo.





Entretanto, no meio da confusão e, também, da excitação e imenso esforço cultural, intelectual e psicológico da primeira semana de escola num país totalmente novo para eles, os nossos três entrevistados ainda tiveram que ultrapassar outros desafios a cada chegada a casa, depois de mais um dia de aulas.





E é precisamente sobre como os três jovens superaram as dificuldades pessoais dentro do contexto familiar, durante o processo de adaptação à Austrália de todos em suas casas, que iremos conversar no próximo, e terceiro, episódio desta série de podcasts.





E porque a ideia é terminar numa nota positiva e útil, não só para todos os adolescentes, mas também para as suas famílias, dedicaremos o quarto e último episódio do Adolescente Imigrante à discussão do tema da imigração de forma mais abrangente, entrevistando uma profissional da saúde mental especialista em acompanhamento de jovens adolescentes na Austrália.





Não perca os restantes dois episódios da série Adolescente Imigrante, toda ela criada, produzida e apresentada por Carla Guedes, com o apoio editorial de Luciana Fraguas e o apoio técnico de Joel Supple e Caroline Gates.