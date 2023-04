André de Freitas, o humorista português que viaja o mundo a contar piadas, está em Melbourne

Não é exatamente uma novidade que os portugueses gostam de sair mundo afora em busca de aventuras. E o comediante André de Freitas tomou esta decisão muito cedo - aos 18 anos de idade, já andava pelos Estados Unidos. Com pouco mais de 20, foi viver em Londres, onde começou a fazer comédia standup. E é a comédia que o fez conhecer 25 países em em três continentes diferentes, através de seu projeto Comedy Therapy Tour, e já teve elogios de gente conceituada no ramo, como o canadense Russell Peters e o britânico Alan Carr.





E agora é a vez da Austrália. Em março, André de Freitas participou do Adelaide Fringe com seu espetáculo de humor. E está na semana final de turnê no Melbourne Comedy Festival, na capital de Victória, com as duas últimas apresentações neste fim de semana.



André de Freitas. A experiência de nascer e crescer num país pequeno é uma das bases de seu espetáculo.





"Eu falo sobre crescer num país pequeno, sobre a mentalidade de um país pequeno, o que não é exclusivo de Portugal. Há uma série de países europeus e asiáticos que partilham muito das mesmas ideias, e que eu acreditava que pudessem ser únicas a Portugal.



Eu sinto (sobre Portugal), para ser sincero, que há muito Ronaldo. É Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, mas não há muito mais adentro. E na verdade isso surpreende. André de Freitas.

Conhecer a Austrália era um sonho para ele, que nasceu e cresceu a surfar em Costa da Caparica, na margem sul do Tejo. André conta suas impressões que a Austrália lhe deixou nesta temporada em Down Under.





"Sempre foi um sonho meu vir à Austrália, desde pequeno, pois cresci a fazer surfe - e descobri que surfe não é tão popular na Austrália quanto eu pensava que era."





"A Austrália é um país muito socialista, acho eu, muito para frente em termos de questões sociais. As pessoas são bem pagas pelo seu trabalho, em termos dos serviços prestados pelo governo, pelos apoios a uma série de coisas, inclusive as artes. Acho que, em Portugal, infelizmente ainda estamos muito atrás sobre o que pode ser feito neste sentido."





Segundo André de Freitas, a comunidade portuguesa compareceu em peso nos shows em Adelaide. E ele já está a mexer os pauzinhos para voltar ao país em breve.





"Já vi muitos portugueses até agora, inclusive eu diria que todos os portugueses que vivem em Adelaide vieram, e espero que ainda mais venham (entre) os que vivem aqui de Melbourne.



Tenho sentido muito apoio da comunidade portuguesa. Ela vem me ver porque tem que ser, basicamente sou o único português a fazer comédia aqui André de Freitas.

"Então sinto que há muito apoio por parte da comunidade por ver alguém de sua terra a vir aqui a representar Portugal no mercado internacional da comédia."





"Eu gosto de dizer que eu participar destes festivais é o mais próximo que eu vou estar de representar Portugal nos Jogos Olímpicos, porque há tantos artistas aqui de tantas partes diferentes do mundo, de tantos ‘backgrounds’, que é como competir com basicamente todo o mundo. E há toda uma troca cultural que é bastante interessante a todos, e tu aprende não só sobre a cultura australiana, mas como a cultura australiana lida com a sua história e com todas as comunidades estrangeiras que estão aqui".





"Tenho aprendido muito e tem sido uma experiência muito muito boa. Em nível profissional também tem sido bom, espero que esta seja apenas a primeira vez a ir a Austrália, já estou a planear para voltar novamente."