'Uma pitada de Brasil no futebol australiano' é a nova série de podcasts da SBS em Português

"Uma pitada de Brasil no futebol australiano" é uma série de seis podcasts da SBS em Português que aproveita a realização da Copa do Mundo do Qatar de 2022, com as seleções australiana e brasileira na competição, para mostrar como os brasileiros estão presentes no futebol na Austrália e de que forma eles contribuem para que o esporte cresça e se desenvolva no país.





Conheça a história de Fernando de Moraes, ex-jogador da seleção australiana de futsal e do South Melbourne FC; Luccas Pereira, que trabalha na formação de novos atletas na Austrália; Cassio, ex-jogador do Adelaide United, pai do Bernardo, que atua no mesmo clube e integra as seleções de base da Austrália; Bobo, ex-jogador do Sydney FC e maior artilheiro de uma só edição da A-League; Jonas Rodrigues, fundador do Brighton Heat, clube de brasileiros em Sydney e Mariel Hecher, uma das principais jogadoras do Brisbane Roar.





O lançamento do primeiro episódio é nessa quinta-feira, 13 de outubro e a cada semana um novo episódio será lançado.





