As queimadas da Austrália estão entre os piores desastres climáticos do mundo "impulsionados" pela mudança climática, constata estudo

Os dez desastres climáticos mais caros em todo o mundo neste ano resultaram em danos cobertos por seguro no valor de AUD$ 150 bilhões, superando os números de 2019 e refletindo um impacto de longo prazo do aquecimento global, de acordo com um novo estudo.





Os mesmos desastres ceifaram ao menos 3.500 vidas e deslocaram mais de 13,5 milhões de pessoas.





Dos incêndios florestais descontrolados na Austrália em janeiro a um número recorde de furacões no Atlântico até novembro, o verdadeiro custo das calamidades agravadas pelo clima do ano foi na verdade muito maior porque a maioria das perdas não foi segurada. Céu vermelho enquanto os incêndios florestais se aproximam de Mallacoota (VIC), em 31 de dezembro de 2019. Source: AAP/Twitter:@brendanh_au Sem surpresas, o problema foi desproporcionalmente maior sobre as nações pobres, de acordo com o estudo anual da ONG global Christian Aid, intitulado "Contabilizando o custo de 2020: um ano de colapso climático".





Apenas 4% das perdas econômicas de eventos extremos impactados pelo clima em países de baixa renda estavam protegidas por seguros, em comparação com 60% nas economias de alta renda, sustenta o levantamento, citando um estudo publicado mês passado na revista acadêmica The Lancet.





"Sejam inundações na Ásia, gafanhotos na África ou tempestades na Europa e nas Américas, a mudança climática continuou a aumentar em 2020", disse a líder de política climática da Christian Aid, Kat Kramer.





Desastres climáticos extremos, é claro, têm atormentado a humanidade muito antes do aquecimento global causado pelo homem começar a mexer com o clima do planeta.





Porém, mais de um século de dados de temperatura e precipitação pluviométrica, somados a décadas de dados de satélites sobre furacões e aumento do nível do mar, não deixam dúvidas de que o aquecimento da superfície da Terra está ampliando seu impacto. Inundações após o furacão Laura, que atingiu ilhas do Caribe e o sul dos EUA. Source: AP Tempestades tropicais maciças - também conhecidas como furacões, tufões e ciclones - agora têm maior probabilidade, por exemplo, de serem mais fortes, durarem mais, carregarem mais água e vagarem além de seu alcance histórico.





O recorde de 2020 com 30 furacões no Atlântico - com pelo menos 400 mortes e AUD$ 41 bilhões em danos - sugere que o mundo também poderia presenciar mais tempestades desse tipo.





A Organização Meteorológica Mundial (OMM) teve que usar símbolos gregos depois de ficar sem letras no alfabeto latino para contar furacões, tufões e ciclones.





Extremos, não médios





As intensas inundações de verão na China e na Índia, onde a estação das monções trouxe chuvas anormais pelo segundo ano consecutivo, também são consistentes com as projeções sobre como o clima afetará a precipitação pluviométrica.





Cinco dos eventos climáticos extremos mais caros em 2020 estavam relacionados às monções excepcionalmente chuvosas da Ásia.





"A enchente de 2020 foi uma das piores da história de Bangladesh, mais de um quarto do país estava submerso", disse Shahjahan Mondal, diretor do Instituto de Enchentes e Gerenciamento de Água da Universidade de Engenharia e Tecnologia de Bangladesh.





Incêndios florestais que queimaram áreas recordes na Califórnia, Austrália e até mesmo no interior siberiano da Rússia, grande parte dele dentro do Círculo Polar Ártico, também são consistentes com um mundo mais quente e com previsão de piora conforme as temperaturas sobem.





A temperatura média da superfície do planeta subiu ao menos 1,1 grau Celsius em média em comparação com o final do século 19, com grande parte desse aquecimento ocorrendo na última metade do século.





O Acordo de Paris de 2015 ordena às nações do mundo que limitem coletivamente o aquecimento global a "bem abaixo" de 2C, e até 1,5C, se possível.





Um relatório marcante em 2018 do painel consultivo de ciências climáticas do IPCC da ONU mostrou que 1,5 ° C é um limite mais seguro, mas a probabilidade de ficar abaixo dele tornou-se cada vez menor, de acordo com muitos especialistas.





“Em última análise, os impactos das mudanças climáticas serão sentidos através dos extremos, e não das mudanças médias”, observou Sarah Perkins-Kilpatrick, professora sênior do Centro de Pesquisa de Mudanças Climáticas da Universidade de Nova Gales do Sul.





Se a frequência e a intensidade crescentes dos desastres climáticos naturais são consistentes com as projeções, o novo campo da ciência de atribuição agora é capaz de determinar o quanto é mais provável que tal evento ocorra devido ao aquecimento global.





Os incêndios florestais sem precedentes que destruíram 20 por cento das florestas da Austrália e mataram dezenas de milhões de animais selvagens no último verão, por exemplo, tornaram-se pelo menos 30 por cento mais prováveis, de acordo com pesquisa liderada por Friederike Otto na Universidade de Instituto de Mudança Ambiental de Oxford.





Enquanto isso, na Europa, a chance de ondas de calor mortais aumentaram quase 100 vezes em comparação a um século atrás, de acordo com pesquisas recentes.





“Ondas de calor e inundações que costumavam ser eventos 'uma vez em um século' estão se tornando ocorrências mais regulares”, observou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.





