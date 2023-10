Austrália deve permanecer fechada para ‘países de alto risco’ indica primeiro-ministro

O primeiro-ministro Scott Morrison disse que as fronteiras da Austrália devem continuar fechadas para países considerados de alto risco.





“A situação na Europa e nos Estados Unidos é terrível. E, obviamente, isso apresenta grandes riscos para as pessoas que vêm dessas partes do mundo para a Austrália. Há países que estão se saindo muito melhor do que a Europa e os Estados Unidos,” disse o primeiro-ministro Scott Morrison.





Resumo da Notícia





Primeiro-ministro Scott Morrison fala sobre abertura das fronteiras e situação de estudantes internacionais após reunião com Gabinete Nacional.

As fronteiras internacionais da Austrália devem permanecer fechadas para países de 'alto risco'.

Morrison disse que pode haver um atraso no retorno de mais estudantes internacionais para a Austrália devido à capacidade do país de acomodar pessoas em quarentena.

"Há uma fila e os australianos estão na frente dela," disse Morrison.

Morrison, no entanto, disse que o governo está em negociações com países de “baixo risco” de Covid-19 – particularmente da Ásia – e está considerando estabelecer bolhas de viagens com o Japão.





“Continuamos a manter essas discussões com países como o Japão, estamos conversando com a Coreia, as nações do Pacífico, e claro, a Nova Zelândia já foi liberada para viajar para a Austrália sem precisar seguir acordos para quarentena”, disse ele.

Em muitas partes da Ásia, especialmente no Norte da Ásia, lugares como Taiwan e províncias da China, Cingapura; estamos analisando o que pode ser feito em termos de aplicar a quarentena para viajantes vindos dessas cidades consideradas de baixo risco

Embora Morrison tenha evitado identificar todos os países de alto risco, mencionando apenas Estados Unidos e ‘Europa’ espera-se que as fronteiras australianas permaneçam fechadas para países com alto número de casos de contaminação por Covid-19 até que uma vacina esteja disponível. Austrália atrasará o retorno de mais estudantes internacionais, sinalizou o primeiro-ministro após reunião de gabinete Source: AAP Em sua conferência de imprensa dada logo após a reunião de gabinete na sexta-feira (13/11) Morrison disse que o governo continuará a colocar os cidadãos australianos e residentes permanentes em primeiro lugar e isso poderia resultar em um possível atraso para os estudantes internacionais que estão esperando para entrar no país ou retornar à Austrália para a conclusão do seu curso.





Segundo ele, a capacidade do país de acomodar pessoas em quarentena também poderá atrasar a reabertura do país para os estudantes internacionais.





Morrison disse que todos os esforços estão concentrados em trazer para casa "os australianos primeiro" e que os estudantes internacionais terão que esperar.





O primeiro-ministro, no entanto, confirmou que o atraso não afetará o projeto piloto que está em fase final de implementação na Austrália do Sul e no Território do Norte.





Pelo projeto três universidade: a Universidade de Adelaide; a Universidade de South Australia (UniSA) e a Universidade Flinders, todas na Austrália do Sul, foram autorizadas a trazer até 300 estudantes internacionais entre Novembro de 2020 e Janeiro de 2021.





Um projeto piloto semelhante está sendo implementado pela Universidade Charles Darwin no Território do Norte. Passageiros fazem fila no aeroporto de Sydney para pegar voo para Queensland Source: AAP O primeiro-ministro lembrou que para permitir o retorno de mais australianos, o seu governo aumentou o limite de pessoas que retornam do exterior e adicionou mais 150 chegadas por dia em Queensland.





Morrison disse que estão em andamento planos para retomar os voos internacionais em Melbourne.