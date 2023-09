Austrália vai revisar todas as vacinas de Covid19 após a morte de uma mulher que fez vacina da AstraZeneca

A família de Genene Norris disse ter ficado chocada e expressou a sua tristeza e pesar por sua morte repentina.

O ministro federal da Saúde, Greg Hunt, instou os australianos a participarem do programa de vacinação, mesmo com o terceiro caso de coágulos de sangue induzidos pela vacina AstraZeneca:





"The government will ask ATAGI (Australian Technical and Advisory Group on Immunization) to ensure continuous review, continuous review of all of the vaccines in terms of their safety and their efficacy. That work is already conducted by the Therapeutic Goods Administration but continuous review is exactly why we have prioritized safety above all else."





A família prestou homenagem à Genene Norris e agradeceu a equipe médica que, segundo a família, "fez de tudo para salvá-la" .





Será feita uma autopsia na semana que vem no corpo de Genene Norris a sua morte será investigada pela justiça.

O professor John Skerritt, vice-secretário da TGA, órgao responsável por aprovar medicamentos na Austrália, disse que a formação de coágulos de sangue era um fenômemo rarissimo após a vacina e que os benefícios da vacina compensam os riscos:





"The case was likely linked to the vaccine and it is the third case of a report of thrombosis with thrombocytopenia from this vaccine. That means the prevalence in Australia is similar to that reported in the U-K. The U-K has reported about four or five cases per million. This is about one in 300,000 for the Australian situation."