Bolha de viagem com a Nova Zelândia agora inclui Camberra, além de Sydney e Darwin

São locais para onde neozelandeses poderão viajar a partir do dia 16 de outubro, sem necessidade de fazer a quarentena em hoteis.





A empresa aérea Air New Zealand disse que está acabando com o limite de passageiros nos seus voos para Sydney, disponibilizando assim mais de 12.000 poltronas em voos para a cidade, de agora até janeiro.





Australianos, no entanto, ainda não podem viajar para a Nova Zelândia.





A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, disse que primeiro a Austrália precisa ter 28 dias sem transmissão comunitária do coronavírus, antes de poder entrar no seu país:





"You can see from New South Wales are warning their population. It is not at this stage clear if they have community transmission - and that's key for us. One of our criteria is 28 days clear, so there is a bit of time left before we consider it safe."

Siga-nos no Facebook , Twitter e Instagram





[videocard video="1798192195685"]





As pessoas na Austrália devem ficar pelo menos a um metro e meio de distância dos outros. Confira as restrições em seu estado aqui.





Residentes na área metropolitana de Melbourne estão sujeitos às restrições do Estágio 4 e devem cumprir o toque de recolher entre 8h da noite até 5h da manhã. A lista completa de restrições está aqui.





Se você tem sintomas de resfriado ou de gripe, fique em casa e organize um teste ligando para o seu médico ou para a Linha Direta Nacional do Coronavírus no número 1800 020 080.





A SBS traz as últimas informações sobre o COVID-19 para as diversas comunidades na Austrália.