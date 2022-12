Brasil e Argentina na Copa: será que dá samba ou cumbia?

Convidados dos nossos estúdios em Mebourne, Alcides Neto e Damiano Spina, vieram 'a cárater'. É Copa do Mundo, e as camisas dos dois músicos, representavam com orgulho, seus países Brasil e Argentina.





A entrevista caiu no mesmo dia e algumas horas após a vitória da Argentina por 2 a 1 em cima da Austrália.





Austrália fora da Copa e Damiano passeando pelos estúdios e redação da SBS na Federation Square em Melbourne, com a camisa da Argentina.





Os dois músicos brincaram que se der vitória Argentina eles vão tocar "cumbia", ritmo tradicional argentino, com uma mistura interessante de tango e o chamamé. E se der Brasil, vai ser samba. "Acho que vai dar samba," disse Alcides.





Na entrevista, falamos sobre o trabalho dos dois artistas, multiinstrumentistas na Austrália, as muitas parcerias, o jingle novo de Alcides, Partindo Alto (já no Spotify) e se é possível viver de 'arte e música' no estrangeiro.





Com a agenda lotada principalmente no final do ano, os dois contaram como foi entrar na cena musical australiana. Para Damiano e sua banda Wombatque foi fazendo 'busking' nas ruas de Mebourne. "Não tínhamos bandeira, nada, saíamos do trabalho e íamos tocar," recorda.





Multiinstrumentista e compositor, Alcides é inspirado pela música folclórica do Brasil, seu trabalho musical mistura estilos tradicionais com o jazz brasileiro contemporâneo.





Seu mais recente single Partindo Alto, é um instrumental sofisticado, com a influência jazzística forte que não perde a pegada percussiva do melhor da música brasileira.





Já Damiano chega a ser mais brasileiro do que muitos brasleiros: é capoeirista, percussionista, cantor e compositor.





Iniciou sua jornada musical aos 14 anos, quando começou a treinar capoeira com o Mestre Pantera na Espanha.





Na capoeira, onde também é conhecido como Contramestre Camaleão, aprendeu a tocar berimbau, pandeiro, atabaque, agogô e reco-reco e encontrou sua paixão no folclore afro-brasileiro e, em especial, no samba.



Em 2015, mudou-se para Melbourne e co-fundou o projeto Wombatuque junto com Stefano Mangiola, unindo sua paixão pela capoeira com a missão de trazer o samba mais tradicional para a Austrália. Damiano ensina capoeira e lidera o grupo 'Capoeira ACDP Australia' .





Além da música e da capoeira, Damiano é professor sênior e pesquisador da RMIT University e obteve seu PhD em Ciência da Computação em 2014.





Acompanhe a entrevista completa com Alcides e Damiano clicando no link que abre essa reportagem.





Músicas tocadas durante a entrevista



Partindo alto - single/ Alcides Neto



Aquele abraço - Gilberto Gil



Figa de guiné - Alcione



Brasil pandeiro - Novos Baianos



Serrado - Djavan