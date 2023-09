Brasil garante vaga na Copa do Mundo do Catar de 2022

A seleção brasileira já garantiu a vaga na Copa do Mundo do Catar, no ano que vem. Venceu a Colombia por 1 a 0, na última quinta-feira, e está matematicamente classifica. Com isso, o jogo contra a Argentina nesta terça-feira abre uma mini temporada para o técnico Tite montar o grupo e o time que pretende levar ao próximo mundial.

Bruninho, de 9 anos, foi o personagem da semana no futebol brasileiro. Ele torce para o Santos. Depois da derrota do time para o Palmeiras, na Vila Belmiro, ele pediu a camisa de Jaílson, goleiro palmeirense que estava na reserva. Foi atendido. E, em seguida, outros santistas raivosos foram para cima do garoto e do pai dele xingando e ordenando que devolvessem a camisa do jogador do time adversário, No dia seguinte, Bruninho gravou e postou na internet um vídeo onde pediu desculpas aos santistas, mas garantiu que torcia para o alvinegro e que Jaílson é ídolo dele.





Resultado: Neymar, Pelé, Gabigol, Wéverton e outros nomes do futebol brasileiro saíram em apoio ao Bruninho. Que recebeu convite do Santos para ver a vitória do time do coração por 2 a 0 sobre o Bragantino, com direito a ir ao vestiário e ainda ganhar camisa do atacante Marinho.







E, neste sábado, Bruninho visitou o treino da seleção brasileira no centro de treinamento do Palmeiras. Ele foi convidado pelo técnico Tite e recebido com carinho por jogadores como Neymar e o próprio Wéverton, do Palmeiras. Bruninho ganhou abraços, camisas e fotos.