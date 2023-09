Brasil traz estrelas da seleção feminina de futebol para jogos na Austrália

Os jogos serão os primeiros da seleção australiana com público no país desde o início da pandemia da Covid-19, em março do ano passado.





Este será também o primeiro encontro entre Brasil e Austrália desde a disputa da Copa do Mundo de 2019 (França), quando as Matildas venceram o Brasil por 3 a 2.





Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira feminina, convocou 23 jogadoras para este duplo confronto contra a Austrália. A estrela maior do futebol mundial Marta encabeça a lista. As 'Guerreiras do Brasil' a caminho da Austrália Source: CBF As meio-campistas Andressa Alves, da Roma (Itália), e Ana Vitória, do Benfica (Portugal), são algumas das jogadores a caminho de Sydney. Elas foram chamadas para substituírem jogadoras de dois times chineses: Rafaelle, do Changchun Dazhong, e a atacante Bia Zaneratto, do Wuhan Xinjiyuan.





“Devido às políticas sanitárias de retorno para a China, com a necessidade de quarentena de 28 dias, a comissão técnica e as atletas entenderam que, para preservar a saúde mental e física, a convocação dessas jogadores neste momento seria inviável”, disse a CBF em comunicado.

Em coletiva de imprensa, a técnica da seleção Pia Sundhage elogiou a equipe da Austrália.





“Temos que ser realistas. Na Austrália nós vamos enfrentar jogadoras que atacam, vão para cima e vão usar jogadas de um para um. Com a Austrália será bem diferente, é uma viagem longa, temos que ter bastante cuidado, sobretudo no primeiro jogo, por conta do fuso horário”.

Para a Austrália, estão confirmadas a atacante e craque Sam Kerr, uma das finalistas do Ballond’Or 2021, pela terceira vez. A atacante Emily van Egmond, confirmada para as Matildas, disse que jogar contra o Brasil é sempre um teste para as Matildas.





“Eles são uma equipe de alta qualidade, então esse desafio por si só é emocionante e já tivemos algumas boas batalhas no passado. O talento individual que elas têm, pode mudar de jogo em um instante. Você também tem a chance de jogar contra algumas das melhores jogadoras de futebol do mundo, como Marta e assim por diante,” disse Emily.

Futebol feminino ‘abre’ a Austrália para o mundo





O futebol será um teste para a reabertura gradual das fronteiras australianas para os principais eventos esportivos internacionais, disse James Johnson, CEO da Football Australia.





“Foi nossa prioridade trazer as nossas seleções para casa para o futebol internacional, então este é um resultado fenomenal para o futebol na Austrália. O novo acordo, que é o primeiro para qualquer esporte na Austrália, permite que o futebol internacional seja jogado dentro do período de quarentena definido, sob rígidas diretrizes,” disse Johnson.





Os amistosos servirão de teste para a Austrália receber, também com público, a Arábia Saudita e, possivelmente, os Estados Unidos, ambos em novembro.