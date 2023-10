Brasileira realiza 'Hora da História' em português para crianças em Melbourne

Na Austrália existe uma tradição de realização de sessões de contação de histórias para crianças nas bibliotecas públicas das mais diversas regiões, presentes na maioria dos bairros das grandes cidades.





Geralmente os próprios funcionários das bibliotecas conduzem as sessões, que em média duram meia hora e podem incluir, além da leitura de livros, a audição de músicas tradicionais da língua inglesa.





Em Melbourne, a brasileira Leticia Hennessy-Maia foi pioneira na implantação de uma sessão mensal gratuita de contação de histórias em português na Emerald Hill Library, uma das bibliotecas administradas pela prefeitura de Port Phillip, na região sul da cidade, realizada todo primeiro sábado de cada mês, desde junho de 2023, que tem reunido cerca de 70 pessoas a cada evento.





Leticia, casada com um australiano, com quem tem dois filhos, sentiu a necessidade de proporcionar a contação de histórias na sua língua materna para os seus pequenos e outras crianças com pais e/ou mães que tem o português como língua nativa, e criou de forma voluntária o projeto "Hora da História".





Início do Projeto





Leticia conta que no início do ano de 2023 conheceu duas brasileiras, Rachel e Alice, que trabalhavam nas bibliotecas da prefeitura de Port Phillip, e através delas iniciou uma campanha para que houvesse a compra de livros infantis e acontecesse também a hora da história em português na biblioteca.



A Emerald Hill Library iniciou em 2023 um catálogo de livros em português, disponíveis para empréstimo, que já conta com 70 títulos. Source: Supplied “Foi aí que a Port Phillip Library Service aceitou incluir o primeiro Brazilian Storytime à Semana da Diversidade, que aconteceu no dia 15 de Março deste ano. Nessa ocasião, as histórias foram lidas pelas duas funcionárias da biblioteca e eu fiquei responsável por convidar as mães da comunidade para participar”, explica Leticia.





Ela diz que aquele primeiro “Brazilian Storytime” foi um sucesso e teve a presença de várias mães com seus bebês e crianças, que puderam comparecer à biblioteca numa quarta-feira pela manhã.





“Depois disso eu me ofereci como voluntária à biblioteca, para fazer daquele um evento mensal, e a Port Phillip Library Service aceitou começar um catálogo de livros infantis em português. Não existia qualquer programa voluntário de contadores de histórias, então tivemos que aguardar a aprovação da prefeitura de Port Phillip. Após a aprovação do programa, eu tive que ser aprovada como voluntária, apresentando meu ‘Work With Children Check’ e ‘Police Check’ (verificações exigidas para quem trabalha com crianças), e tive que fazer minicursos online sobre segurança infantil”.





Passeio em família





A primeira "Hora da História" foi realizada em junho de 2023, e o evento seguiu acontecendo no primeiro sábado dos meses seguintes.



A primeira "Hora da História" na Emerald Hill Library, em South Melbourne, foi realizada em junho de 2023 e desde então acontece todo primeiro sábado de cada mês. Source: Supplied “Eu escolhi o sábado para dar a oportunidade dos pais e mães que trabalham e têm filhos na creche/escola durante a semana, de participar também, e tem dado muito certo. Temos tido a presença de 65 a 75 pessoas a cada evento e tem famílias viajando de todos os lados da grande Melbourne para participar”, conta Leticia.





Ela destaca que a biblioteca fica numa região agradável, rodeada de mercados, parques e atrações gastronômicas para as famílias que querem aproveitar o passeio para explorar a região. “Espero que as famílias façam da ida à Emerald Hill Library, para a ‘Hora da História’, uma manhã especial para passear, trocar histórias, se conectar uns aos outros e se divertir”.





A entrevista com a Leticia foi gravada na primeira semana de outubro, dias antes de uma sessão da ‘Hora da História’ no sábado, 7 de Outubro, às 10:30 da manhã, e ela aproveitou para convidar as famílias a participarem dessa e de outras sessões futuras, já que a ideia é seguir fazendo uma vez por mês, sempre no primeiro sábado, às 10h30 da manhã (horário local).





“Só em janeiro (de 2024) não teremos a sessão devido às férias escolares. Mas em todos os outros meses é possível conferir no site do Port Phillip Library Service para confirmar a realização do evento”.





Realização como mãe e profissional





Para Leticia, a “Hora da História” é uma realização pessoal e profissional.





“Eu sou mãe de dois e uma residente de Port Phillip que adora participar das atividades da biblioteca com meus filhos. Mãe da Melissa de dois anos e do Lucas de 10 meses, eu percebi o quanto a minha filha e eu mesma estávamos aprendendo por meio das músicas e histórias infantis que são contadas na biblioteca toda semana, e agora podemos fazer isso também em português”.





Leticia criou até uma playlist no Spotify com as músicas que canta com as crianças durante as sessões de contação de histórias em português, para quem quiser praticar com os pequenos, para eles poderem cantar junto com ela quando forem aos encontros.



Cartaz de divulgação da "Hora da História", evento gratuito realizado na Emerald Hill Library, em South Melbourne, todo primeiro sábado de cada mês. Source: Supplied Leticia se formou em Letras (Tradução: Português/Inglês) na UFMG, em Belo Horizonte, e deu aulas de inglês como língua estrangeira no Brasil para crianças. Na Austrália ela é empresária mas também intérprete certificada pelo NAATI. Além disso, durante muitos anos teve contato com as artes cênicas. Por isso ela diz que a contação de histórias tem tudo a ver com as experiências anteriores que teve.





“Meu marido é australiano e sempre considerei o bilinguismo dos meus filhos, ou a fluência também do nosso português, uma prioridade para a nossa família. Eu faço questão de falar português com meus filhos e leio todos os livros em inglês por tradução à vista. A ‘Hora da História’ acaba sendo então uma continuidade do que já vinha fazendo em casa”, explica.





Ela diz que espera que sua história sirva de inspiração para que mais pessoas entrem em contato com suas bibliotecas locais para desenvolver projetos semelhantes à ‘Hora da História’.





“Para que mais brasileirinhos e brasileirinhas, ou pequenos falantes da língua portuguesa, possam valorizar essa valiosa herança que é o nosso idioma. E que mais famílias de Melbourne e da Austrália tenham também essa oportunidade”, conclui.