Brasileiro trabalha há 15 anos em estação de Brisbane: 'Gosto de interagir e ajudar pessoas'

Harmony Day, o Dia da Harmonia, é uma data em que na Austrália se celebra a diversidade, a multiculturalidade que há no país e se promove a inclusão e o senso de pertencimento para todos os habitantes. Em março deste ano, na Semana da Harmonia, a Queensland Rail Travel, empresa pública de trem do estado de Queensland, fez uma publicação no Facebook destacando os 15 anos de serviços prestados à empresa por um brasileiro que hoje é assistente de estação em Brisbane.





Matias Santos, que foi chamado de superstar na publicação da empresa, teve seu perfil descrito assim "Matias nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, e abraça sua cultura com um grande amor pela comida brasileira, samba, bossa nova e as paisagens montanhosas do Brasil. Ele mora na Austrália há 23 anos e trabalha para a Qeensland Rail Travel há 15, oferecendo aos clientes um serviço excelente. A parte preferida do trabalho de Matias é prestar assistência e informação aos clientes sobre o destino da viagem".





Vida de imigrante





Matias chegou na Austrália no ano de 2000, mas saiu do Brasil em 1990. Durante dez anos viveu nos Estados Unidos. Ele diz que apesar de haver muitas dificuldades de adaptação na mudança de país, pelas diferenças de idioma, cultura e costumes, não houve muita dificuldade da parte dele para se adequar à nova vida. "O que me ajudou muito foi abraçar a cultura do novo país. O problema de muito imigrante é que a pessoa sai do país de origem, mas o país de origem não sai da cabeça da pessoa. Você tem que abraçar o novo país e fazer sua vida naquele país. Não desprezando as suas raízes, mas fincando estacas no novo país e construindo uma vida melhor".





Ele destaca como principal diferença entre a vida que levava nos EUA e o estilo de vida com o qual se deparou, e num primeiro momento chegou até a estranhar na Austrália, o ritmo de vida das pessoas. "Nos Estados Unidos o ritmo é frenético. Na Austrália é tudo mais suave, mais devagar. Aqui as pessoas trabalham mas prezam mais pelo lazer, a família e o tempo para si. Eu achei estranho ver que o comércio fechava cedo, mas depois me adaptei e passei a ver o lado bom que é ter mais tempo para você".





Primeiros anos na Austrália



Matias ao lado de jogadores da seleção brasileira de futebol durante as Olimpíadas de Sydney de 2000. Source: Supplied Algo que aconteceu logo que Matias chegou à Austrália e que, segundo ele, foi uma experiência muito boa, que o ajudou inclusive na adaptação à "nova casa", foi o convite que recebeu, por indicação de um amigo, para trabalhar junto à seleção brasileira masculina de futebol no período das Olimpíadas de Sydney de 2000, como guia e tradutor, durante entrevistas dos atletas a alguns veículos de comunicação locais. "Me contrataram também como guia, porque eu conhecia Gold Coast, onde a seleção ficou hospedada, e foi uma experiência muito boa. Mas a seleção brasileira foi eliminada nas quartas-de-final por Camarões, que tinha apenas nove homens em campo, e acabou levando a medalha de ouro ao final da competição".





Dois anos depois da chegada de Matias à Austrália, que na época era casado com uma australiana e estava com seu filho David, nascido no país, ainda pequeno, veio por carta o convite do governo federal para que ele desse entrada na documentação para se tornar cidadão australiano. Ele conta que na época nem tinha essa preocupação, mas que conversando com a mãe do seu filho, viu que poderia ser bom ter a cidadania do país que tinha escolhido para viver.





"Eles [governo australiano] me fizeram uma carta muito educada falando que queriam me oferecer a oportunidade de me tornar cidadão da Austrália, e que se eu estivesse interessado, deveria responder a eles. Isso foi em 2002. Em 2004 eu fiz o meu juramento da bandeira aqui em Brisbane".





Depois de se tornar cidadão australiano, Matias conta que queria fazer um trabalho para servir ao seu novo país, que ajudasse as pessoas. "Eu queria dar de volta para a Austrália alguma coisa. Foi quando uma amiga me sugeriu que trabalhasse para o governo, atendendo pessoas. Em 2008 então, três anos depois de me mudar de Gold Coast para Brisbane, eu comecei a trabalhar na Queensland Rail, empresa de trem do governo do estado. Meu primeiro cargo foi como CSO (Customer Service Officer), monitorando os trens e a movimentação de passageiros na estação, e acionando a central caso algo diferente acontecesse e precisasse ser resolvido. Depois de um ano eu fui transferido para a seção dos passageiros e desde então trabalho em contato com os clientes".





Paixão por trem e por Queensland



Matias em frente ao trem que faz a rota de quase 25 horas de Brisbane até Cairns, que ele já foi como passageiro e recomenda pelas belas paisagens. Credit: Queensland Rail Travel Matias trabalha atualmente na estação de Brisbane, atendendo passageiros que embarcam no trem que faz o trajeto da capital de Queensland até Cairns, no extremo norte do estado. Um percurso de quase 25 horas, que ele já experimentou e recomenda. "Como funcionário da empresa, eu tenho acesso à primeira classe, com poltronas que à noite viram camas. É uma viagem interessante. É longa, mas você tem tempo para ler, tem acesso a filmes, notícias. Eu adoro viajar de trem. É melhor do que viajar de avião, que chacoalha muito, tem turbulência. No trem você pode ver a paisagem, ver a natureza".





Ao falar das paisagens, Matias diz que as de Queensland são maravilhosas. E que considera o estado que vive o melhor da Austrália para se viver. "O clima é constante. No inverno, parece verão. E há lugares que parecem cartão postal, coisa de cinema".





Satisfação com o trabalho





Estar há 15 anos trabalhando na mesma empresa é uma satisfação para Matias, que diz que gosta da área de transporte e que considera seu emprego seguro e satisfatório. "Tem seus altos e baixos, como todo o trabalho, mas eu pretendo ficar lá porque eu gosto. Eu gosto dessa interação com as pessoas e eu tem os clientes regulares que já me conhecem há anos. Ontem mesmo um passageiro que eu não via há um tempo veio me cumprimentar e abriu um sorriso quando me viu".





Matias também destaca que é possível fazer carreira na empresa, e que volta e meia os colegas que são maquinistas o incentivam a se candidatar a uma vaga. "Eu sempre sou convidado pelos meus amigos para aplicar para ser motorista de trem. E o salário é bom. Eles chegam a ganhar de A$130 mil a A$150 mil por ano, dependendo das horas que fazem. Então é uma empresa que você também tem possibilidade de mudar de função, de crescer".





Ele conta ainda que quando pode, gosta de ajudar pessoas que querem trabalhar na empresa. "Eu tomo um café com elas, as oriento e fico feliz de ver que tem pessoas que eu ajudei que hoje estão trabalhando conosco".





Vínculo com o Brasil



Matias ao lado da esposa Leah e do filho David, de 23 anos, que apesar de ter nascido e crescido na Austrália, adora o Brasil e acompanha o futebol brasileiro. Source: Supplied Ao falar sobre as saudades do Brasil e o contato que mantém com o país de origem, Matias diz que a última vez que esteve lá foi em 2019. "Minha família e meus amigos falam para eu não voltar para lá mas eu acho o Brasil maravilhoso", afirma.





Ele diz que o filho, David, hoje com 23 anos, apesar de não falar bem o português, é ligado à comunidade brasileira. "Ele é fã e futebol e acompanha a seleção. Eu levei ele para assistir o jogo da seleção brasileira na Copa Feminina na Austrália contra a França aqui em Brisbane. Quando ele tinha 13 anos, o levei ao Brasil. Ele adorou!".