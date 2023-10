Brasileiros na Austrália se reúnem em prol de um natal solidário para famílias carentes no Brasil

Um grupo de brasileiros de diversas partes da Austrália está se unindo de forma criativa para promover um Natal mais digno a quem precisa.





O projeto #lembradecasa tem como objetivo arrecadar fundos para levar cestas básicas a famílias em situação de fome no Brasil.





Emilie da Silva mora na Austrália há 15 anos e é umas idealizadoras desse projeto. Source: Supplied "Foram 3 fatores que me fizeram ter essa idéia, e começá-la a colocar em prática. A primeira foi a Camila Modesto que me contou que manda cestas para o Brasil. A segunda foi uma estatística que eu vi no Instagram da Bela Gil, onde eu comecei a ver o problema da fome e dali eu entrei de cabeça para entender a profundidade do problema. E finalmente, o meu pai, que ficou doente no Brasil, e eu ia visitá-lo no final do ano. Uma vez que eu não posso ir, e meu pai está bem eu pensei: Como posso agradecer a Deus pela saúde do meu pai e pelo país, que hoje é o país dele? Onde é que eu posso ajudar? E dali vieram essas 3 grandes inspirações que me fizeram começar esse projeto", disse Emilie.





Toda a compra das cestas básicas é administrada diretamente pela equipe na Austrália e vai contar com o apoio de ONGs no Brasil para garantir o transporte desse alimento até seu destino final. O processo de escolha das ONGs foi criterioso, priorizando os estados onde existe mais fome no Brasil, de acordo com levantamento feito pelo IBGE em 2018. Com a crise do COVID-19, os números atuais da fome são ainda maiores.





"Sobre a seleção da ONGs. Organizações ou Projetos que estarão recebendo as nossa ajuda. Nós seguimos como base o mapa da fome do Brasil feito pelo IBGE em 2018.Primeiro selecionamos as áreas de ajuda. As áreas que mais precisam de ajuda. Pelo mapa as áreas são São Paulo, Bahia e Maranhão. Depois que definimos os lugares, nós procuramos algumas organizações que tinham algumas características importante. Primera característica, independência pois não queríamos nada ligada a política ou mesmo religião. Só temos uma das nossas ONGS que é conectada com o Padre Júlio Lancelotti, que está fazendo esse trabalho mais de 40 anos, alguém que a gente pode estar trabalhando junto. E o restante disso foi baseado em todo o histórico da ONG. Começando por 15 ONGS e acabando em 5 projetos e instituições. O projeto e a seleção foi extremamente criteriosa". Source: Supplied Emilie conta ainda que a ideia do “Lembra de Casa” é que seja sim um projeto independente, sem vínculos partidários ou religiosos. Cada cesta básica conta com itens essenciais para alimentar uma família por algumas semanas.





"É uma cesta básica bem robusta com quase 17 quilos contendo 20 itens. Sendo os principais 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, macarrão, açúcar, achocolatado, leite, salsicha, e por aí vai, está bem especial".





A meta do grupo é arrecadar 25 mil dólares em doações até o final da campanha que vai até o dia 7 de dezembro.







Mais informações podem ser encontradas no site do projeto.