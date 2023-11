Brasileira realiza na Austrália o sonho de muitos: Morar num ônibus e trabalhar à distância

A hashtag # vanlife tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e não é a toa que é um dos estilos de vida com cada vez mais adeptos na Austrália e no mundo.





A brasileira Amanda Sanches, 33 anos, de São Paulo está há 6 anos na Austrália. Ela e sua esposa australiana transfomaram o sonho em realidade há 2 anos quando saíram de Sydney e, literalmente, fizeram da Austrália a sua casa.

Antes, eu achava que eu precisava de muito, uma super casa, muitas roupas. Hoje em dia, eu sou muito mais feliz vivendo com pouco e conhecendo pessoas maravilhosas no caminho e estando na natureza. Só se vive uma vez, faça agora.

"Na verdade sempre foi um sonho. Quando a gente mora aqui na Austrália nossa cabeça abre tanto, a gente vê tanta coisa nova, e daí quando eu conheci minha namorada ela já tinha uma van pequena e eu sempre dizia para a gente comprar um ônibus, uma coisa maior. Daí teve um dia que a gente estava passeando com a van pequena e a gente passou do lado de um ônibus, que é esse ônibus que a gente tem hoje, e vimos que tinha um cara vivendo dentro desse ônibus. A gente olhou uma para a outra e dissemos: ‘Vamos comprar um ônibus? Vamos’. Foi assim, do nada."

Elas estão no momento na Gold Coast, em Queensland, onde estão fazendo uma pausa antes de voltar à estrada. O próximo destino é a Austrália Ocidental/WA.





"Vamos cruzar o deserto. A gente na verdade já fez o deserto, mas a gente vai fazer de novo. O nosso objetivo é fazer a volta toda na Austrália. A gente já fez metade, agora falta a outra metade. Subimos desde Sydney até Queensland pelo litoral e por dentro. A gente fez isso em um ano. A gente foi parando em muitos lugares. As pessoas me perguntam: ‘Amanda, qual é o lugar mais bonito? Em quantos lugares você já foi?’. Não tem como saber, porque são muitos lugares."





O ônibus tem tudo que uma casa normal oferece: banheiro, energia elétrica, cama e cozinha. Source: Natalia D’Angelo "Morar em ônibus é na verdade morar mais do lado de fora do que de dentro. Você fica muito mais em praias, parques do que dentro de casa mesmo. A gente só usa a casa mesmo para comer, tomar banho e dormir. Para dormir, normalmente a gente fica em um Parque de Caravanas. A gente paga um local ou a gente dorme estacionadas em uma ruazinha e pronto. Água, nós temos uma mangueira para encher um tanque. Então, qualquer lugar que a gente vê, nós paramos para encher o tanque de água, são 200 litros de água, que dura mais ou menos uns 3 dias. E eletricidade a gente tem um teto solar. O teto solar dá conta de tudo. A gente inclusive tem uma geladeira bem grandona do tamanho de casa e eu trabalho o tempo todo."





A pandemia fez com que mais pessoas seguissem os passos de Amanda e sua esposa.





"Muitas pessoas estão vendo que é uma vida mais simples, onde você passa muito mais tempo na natureza, aproveitando coisas diferentes.

Eu comprei a minha casa própria por 30 mil dólares, que é o meu ônibus, com tudo, e eu posso morar aonde eu quiser.

Quando você entende que essa liberdade é possível, de ter sua casa própria e não pagar aluguel, seu mundo se abre. Por conta da pandemia, no último ano, tem muito mais gente comprando vans na Austrália. Inclusive, hoje se você vir para a #vanlife, se quiser comprar uma van, vai ter dificuldade em achar, porque não tem muitas disponíveis." Source: Supplied/Natalia D’Angelo

Hoje em dia, com a internet, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então, por que não comprar um ônibus em vez de ficar parado em uma casa?

E para quem tem dúvidas sobre morar na estrada, Amanda deixa a dica.





"Minha dica é de que só se vive uma vez. Então, aproveite. É uma vida que traz muita simplicidade minimalismo. Você vê a vida com outros valores. Antes, eu achava que eu precisava de muito, uma super casa, muitas roupas. Hoje em dia, eu sou muito mais feliz vivendo com pouco e conhecendo pessoas maravilhosas no caminho e estando na natureza. Só se vive uma vez, faça agora." Amanda Sanches, 33 anos, mais conhecida como a "doida do busão". Source: Supplied/Natalia D’Angelo Confira a entrevista completa abaixo.





SBS – Você é conhecida como a “doida do busão” há quanto tempo?





Amanda Sanches – É isso mesmo. Todo mundo me chama de a “doida do busão”. Eu estou aqui na Austrália há 6 anos, mas no ônibus eu moro há 2 anos. A gente [Amanda e sua esposa] já fez metade da Austrália, a costa leste. A gente saiu de Sydney e fomos até o fim norte do estado de Queensland. Agora, a gente está em Gold Coast descansando um pouco. Viajar é bom, mas descansar da viagem é também muito bom. A gente alugou uma casinha aqui temporária por 2 meses e daí depois nos vamos para a Austrália Ocidental.





SBS – Vocês vão cruzar a Austrália pelo deserto?





Amanda Sanches – Vamos cruzar o deserto. A gente na verdade já fez o deserto, mas a gente vai fazer de novo. O nosso objetivo é fazer a volta toda na Austrália. A gente já fez metade, agora falta a outra metade. Subimos desde Sydney até Queensland pelo litoral e por dentro. A gente fez isso em 1 ano. A gente foi parando em muitos lugares. As pessoas me perguntam: ‘Amanda, qual é o lugar mais bonito? Em quantos lugares você já foi?’. Não tem como saber, porque são muitos lugares.





SBS – E qual o caminho vocês irão fazer para a próxima viagem para a Austrália Ocidental?





Amanda Sanches – Eu acho que a gente vai subir pelo deserto, vamos para o Território do Norte e depois vamos descer pela Austrália Ocidental, Austrália do Sul, Victoria, Sydney e voltamos para cá em Queensland de novo. Nosso primeiro projeto era fazer o círculo na Austrália, mas é bem cansativo. Eu sou casada e estou viajando com a minha esposa. Então você imagina morar em um ônibus de 7 metros quadrados, ficar mais de um ano nesse espaço pequeno não é fácil. É um microônibus, cabem 28 pessoas sentadas. É um ônibus escolar. A gente comprou de uma escola e daí renovamos ele inteirinho e agora é nossa casa.





SBS - Como é que surgiu a ideia de morar em um ônibus?





Amanda Sanches – Na verdade sempre foi um sonho. Quando a gente mora aqui na Austrália nossa cabeça abre tanto, a gente vê tanta coisa nova, e daí quando eu conheci minha namorada ela já tinha uma Van pequena e eu sempre dizia para a gente comprar um ônibus, uma coisa maior. Daí teve um dia, que a gente estava passeando com a Van pequena e a gente passou do lado de um ônibus, que é esse ônibus que a gente tem hoje, e vimos que tinha um cara vivendo dentro desse ônibus. A gente olhou uma para a outra e dissemos: ‘Vamos comprar um ônibus? Vamos’. Foi assim do nada. Depois de uma semana, a gente comprou um ônibus, mas a gente não tinha nem noção de como montar uma casa, mas fomos aprendendo. Principalmente minha esposa, ela foi aprendendo no YouTube mesmo, sobre a parte elétrica, a parte de encanamento e tudo. Ela fez isso praticamente sozinha. Enquanto ela montava o ônibus, eu montava meu negócio digital. Quando acabamos de montar o ônibus já fomos embora.





SBS – Como é viver o dia a dia dentro de um ônibus? Você pode estacionar em qualquer lugar?





Amanda Sanches – Cada estado tem uma lei diferente. Por exemplo, em Nova Gales do Sul você pode dormir no carro sem problemas, já em Queensland você não pode. Morar em ônibus é na verdade morar mais do lado de fora do que de dentro. Você fica muito mais em praias, parques do que dentro de casa mesmo. A gente só usa a casa mesmo para comer, tomar banho e dormir. Para dormir, normalmente a gente fica em um Parque de Caravanas. A gente paga um local ou a gente dorme estacionadas em uma ruazinha e pronto. Água, nós temos uma mangueira para encher um tanque. Então, qualquer lugar que a gente vê, nós paramos para encher tanque de água, são 200 litros de água, que dura mais ou menos uns 3 dias. E eletricidade a gente tem um teto solar. O teto solar dá conta de tudo. A gente inclusive tem uma geladeira bem grandona do tamanho de casa e eu trabalho o tempo todo. Então, eu estou sempre carregando o computador, minha câmera e tudo mais. Nunca faltou luz no ônibus.





SBS – Como que você trabalha no ônibus?





Amanda Sanches – Eu tenho formação do Brasil em TI e aqui na Austrália eu estudei Marketing Digital. Eu ajudo às pessoas a saírem do Offline para o Online. Eu ajudo a trazer qualquer coisa para o mundo digital, inclusive ajudar a crescer nas redes sociais para atrair clientes para a sua empresa. E para esse tipo de trabalho eu posso estar em qualquer lugar do mundo, o que era meu sonho. Inclusive, se não fosse a pandemia, era para eu estar morando em Bali. Quando a gente acabar de dar a volta na Austrália, a gente vai vender ou alugar esse ônibus e viajar pelo mundo assim que possível.





SBS – A #vanlife é muito popular na Austrália. Vocês têm cruzado com muita gente morando em vans e ônibus?





Amanda Sanches – Sim, muita gente. A gente conhece famílias com 4 crianças que moram em uma ônibus. Muitas pessoas estão vendo que é uma vida mais simples, onde você passa muito mais tempo na natureza, aproveitando coisas diferentes. Então, por exemplo, eu comprei a minha casa própria por 30 mil dólares, que é o meu ônibus, com tudo, e eu posso morar aonde eu quiser. Quando você entende que essa liberdade é possível, de ter sua casa própria e não pagar aluguel, seu mundo se abre. Por conta da pandemia, no último ano, tem muito mais gente comprando vans na Austrália. Inclusive, hoje se você vir para a #vanlife, se quiser comprar uma Van vai ter dificuldade em achar, porque não tem muitas disponíveis. Eu conheço uma família que tem crianças e cachorro e estão há 5 anos morando na estrada. As crianças são educadas em casa. Eu acho que isso é uma tendência para ser bem honesta. É uma coisa que vai crescer cada vez mais. Hoje em dia, com a internet, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então, por que não comprar um ônibus em vez de ficar parado em uma casa?





SBS – Você tem 33 anos. Você acha que existe uma idade para fazer isso ou pode-se morar a vida toda na estrada?





Amanda Sanches – Eu acho que não tem tantas dificuldades. Quando eu comecei a morar no ônibus eu tinha muitas questões. Mas, não existem muitas dificuldades. Eu conheci muitos Grey nômades , que são os idosos que se aposentam e moram em uma caravana. Eu conheci uma senhora de 63 anos, que morar sozinha na caravana dela e viaja para todos os cantos. É um estilo de vida que pessoas mais velhas conseguem fazer sim, porque não tem muita dificuldade não, para ser sincera. Ela me disse que morava sozinha em sua casa, daí com a caravana ela conhece sempre pessoas diferentes e nunca está sozinha.





SBS – Você tem cruzado com brasileiros no caminho?





Amanda Sanches – Eu conheço dois casais de brasileiros que moram sobre rodas, mas nós não conseguimos nos encontrar na viagem, a gente só se conheceu via Instagram .





SBS – Qual a dica que você dá para quem está pensando em morar na estrada?





Amanda Sanches – Minha dica é de que só se vive uma vez. Então, aproveite. É uma vida que traz muita simplicidade minimalismo. Você vê a vida com outros valores. Antes, eu achava que eu precisava de muito, uma super casa, muitas roupas. Hoje em dia, eu sou muito mais feliz vivendo com pouco e conhecendo pessoas maravilhosas no caminho e estando na natureza. Só se vive uma vez, faça agora.