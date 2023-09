Campanha ‘Lembra de Casa’, de arrecadação de dinheiro para a compra de cestas básicas, vai doar 35 toneladas de alimentos a mais de duas mil famílias no Brasil

A campanha 'Lembra de Casa' teve início em 2020 na Austrália, idealizada pela brasileira Emilie da Silva, que vive há 16 anos no país, para arrecadar fundos destinados à compra de cestas básicas levadas a famílias em situação de fome no Brasil às vésperas do Natal.





Na primeira edição, mais de cinco mil pessoas tiveram acesso às 1.282 cestas básicas que foram compradas com os A$28 mil arrecadados através de uma plataforma de crowdfunding.





A arrecadação da segunda edição da campanha superou os números do ano passado, bem como a meta estabelecida para 2021, que era de A$50 mil e 2 mil cestas básicas.





Uma novidade na campanha em 2021 foi que ela ganhou mais abrangência. Em 2020 foi realizada apenas na Austrália. Já este ano, brasileiros do mundo inteiro participaram da campanha, que tem coordenação na Austrália mas agora conta com embaixadores em mais de 10 países, incluindo quatro das cinco nações com maior população brasileira: Estados Unidos, Portugal, Reino Unido e Japão.





A entrega dos alimentos será transmitida ao vivo no canal do YouTube da campanha no dia 19 de dezembro a partir das 9h (horário de Brasília), para que aqueles que contribuíram possam acompanhar a fase final do projeto, que é a comida chegando à mesa de quem mais precisa.





Ao todo, 13 projetos sociais estão sendo contemplados pela campanha, a maioria deles nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, que tem um maior número de pessoas afetadas pela fome no país.





Os projetos são: Projeto Refúgio (PB), Tribo Fulni-ô (PE), Organização Gongombira de Cultura e Cidadania (BA), Comunidade das Águas do Paulista (BA), Instituto Cultural Bantu (BA), Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas (AM), Ilê axé obá opô Aganju (AM), Instituto de Inclusão Social e Cidadania (AM), Movimento de Mulheres Negras da Floresta-Dandara (AM), Associação Semeando Integração e Cidadania – ASIC (AM), Somap (AM), Estrela do Natal (SP) e Região Episcopal Belém (SP), que inclui as comunidades assistidas pela equipe do Padre Júlio Lancellotti.