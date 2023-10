Com a torcida dos australianos, Portugal conquista primeira vitória em uma copa do mundo de râguebi

A seleção de Portugal bateu Fiji por 24 a 23 na Copa do Mundo de Rugby da França esta manhã e conquistou sua primeira vitória num mundial da modalidade. O resultado é histórico, e os portugueses contavam com a torcida dos australianos, que torciam por uma uma vitória portuguesa expressiva para conseguirem passar de fase. Mas isso não ocorreu, e os Wallabies estão fora de uma Copa do Mundo na fase de grupos pela primeira vez na história.





A vitória dos Lobos, como é chamada a equipa de Portugal, foi garantida nos momentos finais do jogo. Portugal, que tinha empatado com a Geórgia e perdido para Gales e Austrália, termina sua primeira copa com o quarto lugar no grupo, com seis pontos, enquanto Gales, primeiro com 19, e Fiji, em segundo com 11, seguem para os quartos de final.





A única esperança da Austrália de avançar para os quartos de final dependia de Portugal vencer Fiji por mais de sete pontos. Com a vitória por menos que esta diferença, Fiji ganhou um ponto, chegando aos mesmos 11 que os australianos, mas com melhor desempenho nos critérios de desempate.





Agora a Copa do Mundo disputada na França chega às fases de mata-mata. Os duelos confirmados são Gales contra Argentina, Irlanda x Nova Zelândia, Inglaterra x Fiji, e França x África do Sul.





A Nova Zelândia e a África do Sul são os países com mais títulos mundiais de rugby, com três cada um. Os sul-africanos inclusive são os atuais campeões. A Austrália sagrou-se campeã duas vezes, e, encerrando a galeria de campeões, a Inglaterra, com um título.







