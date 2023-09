Conheça o 'Canguruber' Daniel Ferreira, o motorista de aplicativo em Sydney sucesso nas redes sociais

Se você é brasileiro na Austrália e bastante conectado às redes sociais da comunidade, provavelmente já se deparou com o paulistano Daniel Ferreira Barbosa rolando a barra do scroll por aí.





Primeiro, porque ele é administrador de uma dos muitos grupos de Brasileiros em Sydney do Facebook, onde tudo acontece: desabafos, tretas, pedidos de ajuda. Um dos principais 'hubs' da comunidade local em Sydney.





Segundo, porque Daniel tem um podcast chamado Ekoalizando - com trocadilho com a palavra coala e tudo mais - no qual ele já entrevistou mais de cem brasileiros que vivem em Sydney e que contam suas experiências de vida na Austrália.





Mas talvez você o conheça mesmo como Canguruber, o motorista de aplicativo que tem um caraoquê instalado no veículo, e que filma e posta as viagens mais divertidas, os perrengues, as interações com não-brasileiros, muitos que não fazem ideia nem de onde fica o Brasil.





O perfil do Canguruber no Instagram explodiu nos últimos meses e já tem mais de 160 mil seguidores.





Com a Copa do Mundo feminina, Daniel Ferreira agora tem aparecido na televisão brasileira, viaja aos jogos do Brasil, e talvez apareça até na CazéTV, que é o canal online de Casimiro Miguel, um dos mais populares do país e que hoje incluisive transmite a Copa do Mundo feminina da Austrália e Nova Zelândia online.





Ele esteve nos estúdios da SBS em Sydney para este bate-papo, no qual conta sobre como veio parar na Austrália, as histórias boas e ruins como motorista de aplicativo, e sobre o crescimento exponencial de seguidores que têm tido a partir do sucesso de seus vídeos.