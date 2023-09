Djokovic na Austrália: Tribunal Federal australiano decide a qualquer momento futuro do tenista no país

Advogados de Novak Djokovic, número um do tênis mundial, estão apresentando agora o seu caso para poder ficar na Austrália e competir no Aberto de Tênis - o Australian Open, em Melbourne, que começa amanhã.





Três juízes da Corte Federal vão decidir o futuro de Djokovic na Austrália, ainda hoje, domingo.





Ontem, foi divulgado um e-mail detalhando as razões do ministro da Imigração, Alex Hawke, para cancelar o visto australiano de Novak Djokovic pela segunda vez. Immigration Minister Alex Hawke (L) and tennis player Novak Djokovic (R). Source: SBS News Hawke diz que, embora o fato de Djokovic não estar vacinado represente um risco "insignificante" de espalhar a COVID-19 para outras pessoas, permitir que ele permaneça na Austrália pode ser um risco para a saúde da comunidade.





Ele diz que a presença do número um do mundo masculino durante o Aberto da Austrália pode levar outras pessoas não vacinadas a se recusarem a receber a vacina, os anti vacinas terem suas opiniões reforçadas, uma redução na adesão de doses de reforço e o desrespeito às ordens de saúde pública.





Hawke diz que considerou a provável inconveniência, dificuldade emocional e angústia de cancelar o visto do sérvio, além de possíveis danos à reputação e implicações profissionais, mas finalmente decidiu que a longa lista de ramificações de saúde, ordem e interesse público superavam o impacto pessoal do tenista de 34 anos.

Tenistas que competem no Grande Slam de Melbourne dizem estarem irritados com o drama de Djokovic, que coloca o foco das atenções no seu visto e não no esporte, o tênis.





O número do tênis da Austrália, Alex de Minaur, disse que Novak Djokovic provocou a sua própria situação, ao decidir não e vacinar contra Covid:





"Australians have gone through a lot. There's no secret about that. They've had it very tough, and they've done a lot of work to protect themselves and their borders. We knew coming in, as well as every other tennis player, that if you wanted to come into the country, you had to be double vaccinated, so it was up to him, his choices, his judgment."





O tenista grego Stefanos Tsitsipas reclamou que o tênis não é o assunto principal e o espanhol Rafael Nadal disse que este será um grande torneio, com ou sem Djokovic:





"Novak Djokovic is one of the best players in history, without a doubt. But there is no one player in history that's more important than an event, no? Because the players stay and then go, and other players are coming, so no one, even Roger [Federer], Novak, myself, Bjorn Borg, who was amazing at his time... tennis keeps going."





A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número um do tênis feminino mundial, disse que ouvir comentários de outros jogadores sobre o assunto não foi bom, e disse estar tentando manter as coisas positivas.





Ela diz que é triste que Djokovic possa ser lembrado por este fato em específico, ao invés de suas conquistas no tênis.