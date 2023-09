Donald Trump divulga vídeo desde o hospital, após dúvidas sobre o seu estado de saúde

Isso após informações contraditórias sobre o estado de saúde de Donald Trump, infectado e hospitalizado com coronavírus.

Uma fonte anônima disse à agência de notícias Reuters que o presidente Trump ainda não estava com o caminhno livre para a recuperação do vírus.





Esta fonte disse que alguns dos sinais vitais nas últimas 24 horas não foram bons, e que as próximas 48 horas seriam críticas no caso do presidente.

O jornal The New York Times diz que o presidente foi transferido da Casa Branca para o hospital após ter tido dificuldade em respirar, e há várias notícias de que ele teria recebido oxigênio ainda na Casa Branca.





Donald Trump está internado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, próximo a Washington, e disse no vídeo que os remédios que ele está tomando são miraculosos - ele está sendo tratado com remdesivir, e não com cloroquina.





"If you look at the therapeutics which I'm taking right now, some of them- and others are coming out soon- frankly, they're miracles, if you want to know the truth. So, I just want to tell you that I'm starting to feel good. Over the next period of a few days, that's the real test. So, we'll be seeing what happens over those next couple of days."





O médico do presidente, Sean Dooley, do Centro Walter Reed, havia dito antes que o presidente não tinha dificuldade em respirar, que as funções do seu coração, fígado e rins estavam boas e que ele está bem.





"He's in exceptionally good spirits. And in fact, as we were completing our multidisciplinary rounds this morning, what he left us with was, 'I feel like I could walk out of here today.' And that was a very encouraging comment from the president."





