'Austrália deu show de bola como anfitriã da Copa': jornalista Eduardo Vieira

Eduardo Vieira apresenta o podcast 'Lugar de Mulher é em Campo' e 'Uma piada de Brasil na Austrália', ao lado da jornalista Mariana Gotardo. Juntos eles estão, de maneira pioneira, mostrando a paixão e participação brasileira no futebol da Austrália e ajudando a popularizar o esporte no país.





Eduardo conversou com a SBS em Português sobre Copa do Mundo, podcasting, a carreira de um jornalista esportivo na Austrália e seu canal no Twitter, A-League Brasil.





"O futebol feminino evoluiu demais, eu costumo falar para todo mundo que vai acompanhar o Futebol Feminino, 'não vai achando que você vai ver algo parecido com futebol masculino.' Não tem comparação, as mulheres têm o seu jeito de jogar tem as suas diferenças físicas e fisiológicas e é fascinante ver o que elas entregam em campo," diz.



Essa Copa é Marta, né? Essa foi a última Copa dela e ela merecia mais. Source: AAP / AAP Image/Dan Himbrechts

Costumo dizer que a Marta merece o mundo, porque ela é incrível. Infelizmente ela se despediu da Copa com eliminação na primeira fase. Merecia mais. Eduardo Vieira

Já na reta final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a Austrália mostrou, na visão de Eduardo, como recebeu bem as jogadoras destacando uma forte mensagem de igualdade. O país inclusive já busca candidatura para ser anfitrião da Copa Masculina de 2034.





"É fantástico ver a equipe técnica toda feminina, equipe de apoio as bandeirinhas, as jornalistas são todas as mulheres. Essa representatividade que a Austrália teve a chance de mostrar é um exemplo maravilhoso para as novas gerações."



Link