Empreendedoras brasileiras na Austrália promovem palestras gratuitas sobre resiliência e positivismo para pais, estudantes e professores

Durante a pandemia de COVID-19, muitas pessoas encontram dificuldades em ter força mental para enfrentar situações adversas.





Segundo a UNESCO, cerca de 50% dos estudantes mundo afora não compareceu às aulas durante a pandemia de COVID-19, e na Austrália, 81% dos estudantes entre 13 e 17 anos passou por situações de estresse intenso neste mesmo período.





Foi pensando nisso que as brasileiras Paula Mills, fundadora e CEO da sua própria empresa, uma escola de empreendedorismo para alunos internacionais, em Sydney, e Lillian Gomes, diretora de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uniram forças para criar uma série de 11 eventos totalmente gratuitos , onde compartilham ferramentas para diminuir o estresse, aumentar o foco e desenvolver a mentalidade empreendedora do positivismo com soluções para todos os problemas. O público-alvo são pais, professores e estudantes.





"A Lilian me ligou há algumas semanas atrás me dizendo que gostaria de ajudar em algum projeto positivo para levar importantes ferramentas para tantas pessoas. Daí eu sugeri então para a gente montar uma série de palestras para dar esse conhecimento de positividade e empreendimento para pais, professores e estudantes. Na verdade, todos os problemas que nós vemos no momento são oportunidades. Se a gente tiver uma mentalidade positiva, a gente encontra soluções. A gente criou 11 eventos: 4 para pais, 3 para professores e mais outros 4 para estudantes", disse Paula Mills. Paula Mills, fundadora e CEO da sua própria empresa, uma escola de empreendedorismo para alunos internacionais, em Sydney. Source: Supplied As palestras têm como foco desenvolver a Inteligência Emocional de pais, professores e estudantes. Segundo Paula Mills, a Inteligência Emocional é de extrema importância e muito valorizada no mundo de hoje.

Quando em um momento difícil os pais ou chefes conseguem manter a calma, essa calma funciona como um espelho e passa de volta para os estudantes, para os filhos e para a equipe. Hoje se diz que a Inteligência Emocional é mais importante do que o nível do seu QI

Confira abaixo, na íntegra, a entrevista de Paula Mills dada à SBS em Português :





SBS – Paula, por que vocês criaram esse projeto? O que vocês viram na pandemia que havia espaço para esse tipo de iniciativa?





Paula Mills – A Lilian me ligou há algumas semanas atrás me dizendo que gostaria de ajudar em algum projeto positivo para levar importantes ferramentas para tantas pessoas. Ela é diretora há muito tempo da Dell, que é uma das maiores empresas de tecnologia, e eles são muito focados em impacto social através da tecnologia em comunidades. Daí eu sugeri então para a gente montar uma série de palestras para dar esse conhecimento de positividade e empreendimento para pais, professores e estudantes. Na verdade, todos os problemas que nós vemos no momento são oportunidades. Se a gente tiver uma mentalidade positiva, a gente encontra soluções. A gente criou 11 eventos: 4 para pais, 3 para professores e mais outros 4 para estudantes.





A gente também criou uma competição, na qual a gente está dando para professores e estudantes 100% de graça ferramentas para eles poderem encontrar a paz interior e seu propósito de vida para trabalhar de forma colaborativa na sociedade para um ajudar ao outro. A gente sabe que tiveram muitos desastres. Por exemplo, 96% dos alunos não foram à aula nos primeiros três meses do curso no ano passado. 50% da população educacional do mundo ainda não tem acesso à educação. Isso não é só em países do Terceiro Mundo, aqui também na Austrália tem muitas escolas que têm dificuldade. Então, a gente criou ferramentas de graça para que pais, alunos e professores possam se conectar online para receberem ferramentas para baixarem o estresse, aumentarem o foco, encontrarem seu propósito e desenvolverem a mentalidade empreendedora do positivismo, de soluções para todos os problemas. E, a gente lança agora essas ferramentas 100% de graça. É só acessar nosso site ou nossa página nas redes sociais para poder se matricular em qualquer um desses 11 eventos que a gente criou.





SBS – Paula, no mundo inteiro durante a pandemia, a educação à distância foi amplamente utilizada. Quais foram os efeitos negativos, na sua opinião, para todos esses estudantes que tiveram que ficar em casa há, praticamente um ano e meio?





Paula Mills – Eu acho que é o calor humano. A gente como brasileiro sabe da importância de ter as amizades do corredor da escola, com outros alunos e professores, onde você desenvolve novas ideias. Acho que isso é o que está mais faltando. Mas também, eu vejo um lado muito positivo, a gente não está usando a tecnologia como a gente poderia há dois anos atrás. Antes, a gente não tinha o número do celular do professor, não nos conectávamos pelo Zoom. Hoje em dia, um professor pode se conectar com mais de mil alunos sem ter nenhum gasto a mais. Então, tem o lado do relacionamento, que muitos alunos sentiram falta – até vi uma pesquisa de alunos que pagaram cem mil dólares para fazer um MBA e não conseguiram ir para o país escolhido, não fizeram amizades e ficaram conectados no Zoom – a internet conecta todo mundo, mas não é uma conectividade tão profunda quanto quando a gente está cara-a-cara.





Existem os dois lados, mas esperamos que com as mudanças em NSW a gente possa voltar a ter relacionamentos e não esquecer do poder da tecnologia, porque ela abaixa o custo, cria muito mais oportunidades, mas nada pode superar o poder das relações cara-a-cara.





SBS – Paula, vocês falam que vão trazer programas de Inteligência Emocional. Como exatamente os pais, e professores podem usar a Inteligência Emocional para ajudar as crianças?





Paula Mills – Existem duas partes da Inteligência Emocional para pais e professores. Primeiro, é eles terem contato com suas emoções e pensamentos e entenderem como eles podem controlá-los de uma maneira positiva para não ficar repetindo um problema. A cabeça tem em torno de 80 mil pensamentos por dia – 95% são o mesmo do dia anterior e 80% são negativos. Nossa mente é muito ponderosa. Então, o primeiro passo que a gente vai ensinar para pais e professores é reconhecer os pensamentos que a gente tem e focar em transformá-los em positivos e encontrar soluções.





A segunda parte das palestras que a gente vai fazer é ajudando os pais e professores pararem um pouco e observarem as ações e reações dos estudantes e dos seus filhos. São quatro passos da Inteligência Emocional: identificar, administrar, controlar suas emoções e emoções do outro. Então, se a gente parar por 3 segundos de manhã e 3 segundos à noite para pensar como estamos nos sentimos no momento e como gostaríamos de estar nos sentindo. Isso ajuda a moldar o músculo da positividade na cabeça a ficar mais forte. E, quando a gente é positivo, a gente encontra soluções, a gente conecta os pontos muito mais fácil. Os maiores empreendedores e líderes do mundo, eles trabalham muito com a Inteligência Emocional para fortificar a positividade e a autoanálise dos pensamentos e das atitudes.