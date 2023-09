Está em análise a criação de voos diretos regulares entre Lisboa e Díli

O grupo turístico português chama-se Sonhando, mas quer ir para além do sonho e tornar realidade, com a companhia aérea que lhe está associada, a também portuguesa EuroAtlantic, ligações aéreas regulares entre Lisboa e Díli.







Esta companhia aérea tem sido ligação principal entre Lisboa e Bissau, na Guiné, e entre Lisboa e a República de S.Tomé, no Atlântico, opera com seis aviões Boeing 767-300 e um Boeing 777-200.







Já tem feito, mas em regime extraordinário, voos entre Lisboa e Díli e Díli-Lisboa e a SBS sabe, de fonte governamental portuguesa que estão em curso esforços para que essa ligação aérea possa ser apoiada e desenvolvida.







O voo direto entre Lisboa e Díli implica uma viagem de 20 horas. Os aviões Boeing 767 e 777 não têm essa autonomia, precisam de reabastecimento ao fim de 10 horas.







Nos voos que a EuroAtlantic tem efetuado para Timor começou por fazer escalas em Dubai e Singapura, agora, após intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal junto de autoridades tailandesas, tornou-se possível uma só escala num segundo aeroporto de Bangkok, o de U-Tapao Rayong Pattaya. Uma escala alternativa é Tiblissi, na Georgia.







A viagem entre Lisboa e Dili ou no percurso inverso, sempre com uma só escala tem a duração de aproximadamente 22 a 24 horas, mas há problemas operacionais: o preço do queroseno, o combustível aéreo, em Timor é caro, cerca de 30% mais caro do que em alternativas na região.







Por outro, a pista de Díli recomenda que os depósitos de combustível do avião levem apenas a quantidade de segurança necessária, tendo em conta as caraterísticas do piso da pista que ainda não são as ideais para suportar um avião pesado com 200 a 240 passageiros. Acresce que a pista de Díli, ao contrário da excelente de Baucau, é estreita (apenas 30 metros de largura) e curta (1850 metros de comprimento).







Mas a negociação está em curso para que a EuroAtlantic possa desenvolver a operação aérea na ligação entre Lisboa e Díli e Díli e Lisboa. Um problema é o preço que, se não for subsidiado, será mais caro do que as atuais alternativas mas sem voo direto.