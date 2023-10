'Este coro dá-nos anos de vida': Música, fé e os idosos portugueses na Austrália

De acordo com os últimos resultados do Census, 81% da comunidade portuguesa na Austrália identifica-se como católica, sendo que do total de pessoas nascidas em Portugal a viverem na Austrália, 21% são idosos com mais de 65 anos de idade.





Assim, é lógico associarmos o catolicismo aos idosos da comunidade portuguesa e entender que, mais do que religião, a Igreja representa para eles cultura, amizade, família alargada, propósito de vida e, sobretudo, saúde mental.





Talvez por isso, o coro ‘Saudade’ seja um tempo e um espaço seguros e tão reconfortantes para Rosária Vieira, há mais de 40 anos a viver em Sydney, e para Idalino Rogério, já com 92 anos – respetivamente, a responsável e o maestro do coro sénior da Igreja de St. Thomas de Lewisham, em Sydney.





O coro ‘Saudade’ já existe há muitos, muitos anos, “pelo menos mais de 40”, garante Rosária Vieira.



O coro 'Saudade' em pleno ensaio nas instalações da igreja, onde se reúnem todas as quartas-feiras às 7 da tarde para treinar as canções que depois cantam todos os domingos na missa às 8.30 da manhã para a comunidade portuguesa e brasileira. Foi uma herança que foi passando de padre português para padre português, ao longo de décadas, até chegar ‘às mãos’ de Rosária e Idalino.





Tudo começou com o Padre Marques que quando faleceu passou o ‘testemunho’ ao Padre Júlio que por sua vez, aquando da sua reforma, encarregou o Padre José de manter o grupo unido. Hoje, curiosamente, é o Padre Paul – australiano apaixonado pelo Brasil, onde viveu mais de 20 anos, que ajuda Rosário e Idalino a manter o ritmo e a alegria do coro.





‘Saudade’ é composto por 10 elementos, todos acima dos 53 anos, todos portugueses.





Ensaiam uma vez por semana, religiosamente todas as quartas-feiras às 7 da tarde e, depois, cantam todos os domingos na missa das 8.30 da manhã dirigida pelo Padre Paul. Esta missa é toda falada e cantada em português, para uma comunidade de portugueses e brasileiros que enchem a igreja.





Diz Rosária que a missa é tão concorrida assim, muito porque o Padre Paul é “muito generoso e bem-disposto”.



Entre os telemóveis pessoais e os Ipads cedidos pela Igreja, o grupo de idosos vai explorando a tecnologia para cantar. Credit: SBS em Português O sonho é fazer deste grupo de cantores, que por enquanto só se dedica a música sacra, um coro de cantares tradicionais portugueses e de Natal.





“No futuro, quando houver tempo”, diz Rosária, que nasceu na Ilha da Madeira como muitos dos seus colegas, embora também haja pessoas do Continente:



Somos quatro da Ilha da Madeira e seis do Continente. Todos portugueses e todos a viver na Austrália há muitos anos Explica Rosária Vieira para identificar a origem cultural dos seus colegas do coro

Sem conseguir encontrar as palavras perfeitas, no seu entender, Rosária tenta explicar a importância gigante que este coro tem para a comunidade sénior portuguesa.



O coro da igreja representa uma parte de mim. Não imagino a minha vida sem isto Confessa Rosária

Ensaiarem juntos ajuda todos os membros do grupo a sentirem-se mais perto das suas raízes, da sua fé e da alegria e do prazer de cantar, conforme explica a maestra:



O coro ajuda-nos muito. Gostamos todos de cantar, ajudar a Igreja e recordarmo-nos da nossa terra Explica Rosária

Mãe de uma das maiores fadistas e cantoras de jazz portuguesas na Austrália – Mandie Vieira - Rosária não se coíbe de pedir uma ajuda mais profissional à sua filha, sempre que o coro precisa. E Mandie alinha sempre que pode.



A minha filha Mandie ajuda-nos sempre que precisamos e ela pode. Ainda há dois anos, pelo Natal, fez de anjo Diz Rosária, explicando o envolvimento esporádico da sua filha Mandie Vieira - uma das fadistas portuguesas mais estimadas pela comunidade portuguesa em Sydney

Mas não só a sua filha Mandie ajuda o coro ‘Saudade’. Também o Padre Paul faz tudo o que pode para facilitar a vida a estes idosos, nomeadamente a modernizar a forma como se organizam para ensaiarem e cantarem.



A última grande surpresa do Padre Paul foi ter fornecido Ipads para todos os membros do grupo. Uns adaptaram-se às tecnologias melhor do que outros. Mas todos estão muito felizes com os seus tablets.



O Sr. Padre Paul foi generoso e ofereceu-nos Ipads para usarmos no coro. Alguns de nós sentimos dificuldades [com a tecnologia] mas agora já todos estamos a conseguir. É muito mais fácil com Ipads Diz Rosária Vieira

Os dias de ensaios são, claro, dias para meter a conversa em dia, contar as novidades dos filhos e dos netos, falar dos maridos e, sempre, sempre, recordar os bons tempos da vida em Portugal.





Idalino, por exemplo, gosta de reviver os seus 92 anos sempre a cantar, sempre rodeado da família, sempre corajoso e a levar muito à séria a sua tarefa no coro ‘Saudade’, já que foi músico toda a sua vida civil e de militar no Exército em Portugal e em África, antes de vir para a Austrália viver.



Idalino Rogério já tem 92 anos e não falha aos ensaios e apresentações do coro 'Saudade' todas as semanas, até porque é o único músico profissional e assume a função de maestro no grupo. Credit: SBS em Português

Este coro representa anos de vida para mim. Se não fosse este coro eu já não estava vivo Diz Idalino, com emoção

Para ouvir todos os testemunhos pessoais do grupo, e para saber das suas aventuras juntos, antes e pós-Covid, dos seus sonhos de futuro e as razões pelas quais todos se agarram a este coro com todo o coração e fé, oiça o podcast através do PLAY acima no título deste artigo.





Pode também fazer o download gratuito do aplicativo SBS Audio e siga SBS Portuguese. Usuários de iPhone – baixe o aplicativo aqui na App Store.



Usuários de Android – baixe o aplicativo aqui no Google Play.























