Este Natal, compre "made in Australia"

Ao comprar roupa desta linha, você ajuda estes trabalhadores australianos, mas também toda a classe trabalhadora da Austrália

Começa por apelar Vicky Skorsis, que dirige uma fábrica de vestuário em Melbourne com seu filho Phillip Skorsis, produzindo para algumas das principais marcas da cidade.





O homem de 70 anos, que já viu muitas mudanças na sua longa carreira no comércio de vestuário australiano, diz que nunca assistiu a tamanha devastação como a causada pelo coronavírus em 2020, deixando a sua empresa familiar com prejuízos sérios, depois de um pedido substancial que lhes foi cancelado nessa altura:

Tivemos que dizer a todos para irem para casa. Foi devastador

A família acabou por sobreviver à pandemia focando o seu negócio na produção de roupas de proteção. Contudo, a COVID-19 não é o único desafio que a empresa tem enfrentado ao longo dos já 37 anos de presença no mercado.





Com a maioria das roupas vendidas na Austrália feitas na China, o negócio de Vicky e Phillip, está entre os muitos fabricantes locais que estão a enfrentar dificuldades já há algum tempo a esta parte.





Apesar de tudo, esta empresa do subúrbio de Brunswick recuperou o vigor e está agora na vanguarda do movimento ‘made in Australia’, como afirma Phillip:

Somos inundados com pedidos de pessoas a quererem roupas feitas na Austrália. Ninguém estava pronto para isto tudo. Foi uma loucura!

Phillip e Vicky (que nasceu ela própria no seio de uma família grega que também já estava no negócio de fabrico das roupas), juntaram-se a outros proprietários de negócios em Sydney e Melbourne. Neste momento dedicam-se à produção de básicos totalmente australianos para a marca da ex-advogada corporativa, agora empresária online, Kate Dillon que se mostra muito satisfeita com esta parceria: ”Somos como uma família! Queríamos ter um produto que fosse uma cadeia de abastecimento australiana de conceito “chave na mão”, que o fizesse a si (consumidor) sentir-se bem por estar a apoiar 22 empresas no processo”.





Kate teve a ideia do negócio de camisolas quando as vendas online das suas carteiras de luxo diminuíram, à medida que mais mulheres começaram a trabalhar em casa durante o confinamento:

O prejuízo no valor de 40%, um ano atrás do outro, mais os custos de logística a aumentarem 30%... foi uma situação muito séria

A reviravolta que o conceito ‘made in Australia’ trouxe ao mercado foi a "luz ao fundo do túnel" durante a pandemia, com muitas lojas fechadas durante o confinamento, e os custos dos negócios a aumentarem em 14% devido a interrupções na cadeia de abastecimento.





Tendo em conta que as importações da China representam 75% do volume das roupas vendidas em toda a Austrália, e que apenas 4% corresponde aos produtos produzidos localmente, Kate Dillon diz que compras “made in Australia” são o que permitirá a sobrevivência das pequenas empresas e negócios familiares nacionais.

O apoio da comunidade que se tem reunido para apoiar o meu negócio, tal como para apoiar outros negócios do mesmo género, tem sido fantástico

A primeira remessa de camisolas da marca de Kate já está esgotada, e muitas mais estão em processo de encomenda.