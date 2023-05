Eurovisão 2023: Portugueses escolhem apresentação da Austrália como a melhor do festival

O júri português escolheu a canção australiana como a preferida entre todas as 26 na final do festival da Eurovisão.





O estilo roqueiro da banda Voyager, com sonoridade meio Duran Duran meio 30 seconds to Mars deu a Promise os 12 votos, a pontuação máxima de Portugal que teve como porta-voz a muito estimada Maro, a representante portuguesa no festival de há um ano.





A Austrália ficou no top ten, 9º lugar na final do concurso deste ano.





Portugal está com alguma deceção, havia expectativa de melhor que o 23º lugar para o Ai Coração de Mimicat, mesmo assim à frente do excelente anfitrião que foi o Reno Unido, também outra potência como é a Alemanha, colocada no último posto.





O triunfo na edição deste ano é, tal como apontavam todas as previsões, da Suécia, que assim iguala a República da Irlanda no medalheiro da Eurovisão: cada um destes países já triunfou 7 vezes no festival da Eurovisão. Estes também são os dois únicos países com intérpretes que ganharam por mais de uma vez: Johnny Logan para a Irlanda, agora Loreen para a Suécia.





A ponta final da votação, com a entrada do televoto dos espectadores, foi muito renhida, com a Finlândia a aproximar-se da vitória (ficou em 2º lugar) e com Israel e Itália em duelo pelo 3º lugar.





A vencedora Loreen, com este 2º triunfo, alcançado 11 anos depois do primeiro, impos-se amplamente logo na votação do júri, com uma canção com encenação muito visual