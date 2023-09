Foco infeccioso leva Melbourne a fazer "pausa cautelosa" no relaxamento de restrições do Covid-19

O governo do estado de Victoria decidiu esperar o resultado de uma série de testes de coronavírus antes de fazer o seu anúncio hoje, que seria de diminuir as restrições da pandemia no estado e em Melbourne.





Sete novos casos terem sido registrados nas últimas 24 horas, nos bairros ao norte da cidade

Encontros religiosos podem reunir mais gente

Austrália está entrando num período de esperança, diz Greg Hunt

O governador de Victoria, Daniel Andrews, deveria fazer o anúncio hoje, mas agora está esperando o resu;ltado destes testes, após 7 novos casos terem sido registrados nas últimas 24 horas, nos bairros ao norte da cidade, ligados a duas escolas, que foram fechadas:





"This is not anything other than a cautious pause to wait to get that important information, to get the results of those tests, just to rule out whether there are, there is more virus there than we think.





Ultimately if we can link these cases together, if we can link different outbreaks, then we can have confidence that we've contained it and we can move forward."





No interior do estado de Victoria, academias de ginástica cobertas, locais de treinamento em ginásios e esporte em geral em áreas cobertas foram liberados para jovens de até 18 anos de idade e encontros religiosos podem reunir mais gente.

O ministro federal da Saúde, Greg Hunt, sinalizou que a Austrália está entrando num período de esperança, após um ano difícil por causa da pandemia.





Foram registrados ao todo 27.000 casos de COVID-19 e 905 mortes na Austrália, e o foco do governo agora é a reabertura das divisas dentro do país, se possível, para o Natal.





O ministro Greg Hunt disse que ninguém morreu de Covid-19 no país no último dia, mas o quadro mundial da doença é muito preocupante, com os países enfrentando muitos desafios:





"Outside of Australia, the world is facing enormous challenges.





Inside of Australia, the bubble that we have created, the work of our medical professionals, the work of our community, the work of all Australians should give us an immense sense of hope.





We can do this. We can continue to work our way through this."





As pessoas na Austrália devem ficar pelo menos a um metro e meio de distância dos outros. Confira as restrições em seu estado aqui.





Residentes na área metropolitana de Melbourne estão sujeitos às restrições do Estágio 4 e devem cumprir o toque de recolher entre 8h da noite até 5h da manhã. A lista completa de restrições está aqui.





Se você tem sintomas de resfriado ou de gripe, fique em casa e organize um teste ligando para o seu médico ou para a Linha Direta Nacional do Coronavírus no número 1800 020 080.





A SBS traz as últimas informações sobre o COVID-19 para as diversas comunidades na Austrália.