Herói por um dia: pediatra brasileira em Brisbane ajuda mulher a dar à luz dentro carro

Uma mãe deu à luz a um bebê dentro do carro, estacionado às pressas à beira de uma ciclovia em Brisbane, com a ajuda da especialista em alergia pediátrica e imunologia clínica, Mariana Melo.





Mariana estava indo para o trabalho quando viu o pai desesperado pedindo ajuda na ciclovia a dois quilômetros da maternidade.





Aishling e Stephen Mohan estavam a cerca de dois minutos de carro do Hospital Mater, zona sul de Brisbane , o bebê começou a coroar e o pai foi forçado a para o carro.





"Às 5 da manhã, minhas contrações começaram, mas eram leves, então disse a Stephen para ir trabalhar que eu ligaria para ele se elas evoluíssem, porque este é o nosso segundo bebê, então pensei que sabia o que estava fazendo", disse a mãe Aishling à ABC News. Os pais Aishling e Stephen Mohan com o filho que nasceu no carro, a caminho da maternidade Source: Supplied/Mater Hospital Segundo ela chamou o marido no fim da tarde, o tráfego estava na hora do pico, e em cinco minutos no carro, ela já estava contraindo. Mohan disse parou o carro na estrada e tentou ajudar sua esposa, apesar de estar muito perto do hospital.





"Havia uma senhora adorável - uma pediatra que estava lá na hora certa, então ela e Stephen me ajudaram no trabalho de parto e colocaram o bebê no meu peito,” recorda Aishiling.





Essa senhora adorável era a pediatra com mais de 20 anos de experiência, Mariana Melo. Foi tudo tão rápido que as duas não tiveram nem tempo de trocar os nomes e contato.

'Eu estava dirigindo, indo para o trabalho, quando vi o pai pedindo ajuda do carro e vi que uma mulher que estava para dar à luz em seu carro. Estacionei imediatamente e apesar de não fazer partos desde o início da minha carreira, conseguimos realizar o parto normalmente. O marido estava mais nervoso que a esposa,' conta Mariana.

O bebê já estava começando a coroar e a mãe fazendo força para expelir o bebê, facilitando o trabalho de parto, conta Mariana. "Quando cheguei no trabalho joguei minha jaqueta suja no lixo e fiquei pensando o dia inteiro no ocorrido,” diz Mariana. Source: Supplied É normal que os bebês nasçam enrolados pelo cordão umbilical, e Mariana cuidou para que o bebê fosse cuidadosamente expelido e o cordão desenrolado.





“Fiquei coberta em sangue e líquido amniótico,” recorda Mariana que recebeu um telefonema do obstetra do casal dizendo que tinha feito tudo tão certo que ia fazer ele perder o emprego.





Mariana combinou de encontrar com o casal em breve em circunstâncias mais calmas. "Vamos nos ver sim, vou poder segurar o bebê e falar com os dois. Foi tudo muito rápido mas inesquecível.





Ouça os detalhes e entrevista completa com Mariana Melo clicando no link da imagem que abre essa reportagem.