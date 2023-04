Saiba como obter uma carteira de motorista na Austrália

A carteira de motorista é a permissão oficial para dirigir legalmente um veículo motorizado.





Frank Tumino é Master Driving Trainer da L Trent, a maior autoescola da Austrália.





“Não temos permissão para dirigir sem habilitação e possuir uma habilitação significa que a pessoa passou por todas as etapas necessárias no esquema de habilitação graduada.”



Instrutores de direção especializados são treinados para ensinar motoristas em um ambiente livre de estresse, diz Frank Tumino da L Trent. Source: Getty / Getty Images Na Austrália, há muitos estágios para obter uma licença.





Além disso, diferentes procedimentos se aplicam dependendo do tamanho e tipo de veículo que deseja dirigir.





Por exemplo, o processo pelo qual precisa passar para obter uma licença de carro é diferente dos requisitos para licenças de motocicletas, veículos de passageiros ou veículos pesados.





As regras também diferem entre estados e territórios. No entanto, existem muitas semelhanças entre as jurisdições.





Louise Higgins Whitton é Diretora de Estratégia e Política de Segurança Rodoviária da NSW Transport.





Ela diz que o primeiro passo é aprender as regras de trânsito. Depois, pode aplicar para os testes de obtenção da carta de condução de aprendizes, conhecidos como ‘Ls’.





"Em New South Wales, a idade mínima para obter uma carteira de aprendiz é de 16 anos. A pessoa também precisa passar por um teste de visão e um teste de conhecimento. O teste é sobre ter conhecimento das regras de trânsito, para que possa dirigir de forma segura nas estradas.”





A licença L permite que a pessoa dirija um veículo sob supervisão.





"A pessoa sempre precisa ter um motorista com licença australiana definitiva sentado ao seu lado e te supervisionando enquanto estiver no veículo. Também precisa ter uma placa 'L' do lado de fora do veículo. Não beba álcool antes de dirigir. A concentração de álcool no sangue deve ser zero, e também existem outras regras e requisitos que podem ser aplicados, incluindo limites de velocidade e o uso de telefone celular, que é proibido.”



Licença provisória ou "Ps"

Os motoristas aprendizes devem permanecer em seus “Ls” por um período específico, dependendo de sua idade.





Antes de poderem conduzir sozinhos, devem passar por um teste prático de condução para obter uma licença ‘Provisória’ ou ‘Probationary’, também conhecida como ‘Ps’.





Frank Tumino explica.





“A pessoa pode comprar algumas aulas de direção e certificar-se de que um instrutor profissional a guie pelos pontos mais importantes, aprendendo as técnicas corretas de direção e aprimorando sua condução em geral.”



O esquema de licenciamento graduado australiano garante que os motoristas iniciantes desenvolvam lentamente suas habilidades de direção e segurança no trânsito antes de serem totalmente licenciados. Source: Getty

Coversão de lincenças para estrangeiros

Os imigrantes devem converter suas licenças no exterior para uma australiana para dirigir legalmente.





Louise Higgins Whitton diz que o processo difere dependendo de uma lista de fatores.



As etapas que precisa seguir dependerão do país de onde veio, de onde sua licença foi emitida, por quanto tempo a manteve e também como é o sistema de licenciamento de seu país. Louise Higgins Whitton, Diretora de Estratégia e Política de Segurança Rodoviária da NSW Transport.

"Se veio de um país onde o sistema de licenciamento é muito diferente, muitas vezes será necessário fazer testes adicionais e esses testes podem variar dependendo de qual país veio e qual tipo de licença deseja obter."





Em alguns casos, se possuir uma carteira de habilitação estrangeira válida que deseja converter para uma carteira australiana definitiva, você terá apenas uma chance de passar no teste prático de direção. Se for reprovado, receberá uma licença “L” de aprendiz.





Tumino diz que as pessoas que aprenderam a dirigir em outros países podem precisar de treinamento especial para passar nos testes.





“Com os imigrantes, temos um método diferente na aula, onde precisamos ensinar muito mais as regras de trânsito. Precisamos nos concentrar em quebrar alguns dos hábitos que eles podem ter desenvolvido no exterior."



O próprio fato que estamos dirigindo no lado esquerdo da estrada é um grande desafio neste país. Frank Tumino, Master Driving Trainer.

Enquanto estiver com os “Ps”, ainda não poderá beber álcool antes de dirigir e deverá respeitar as restrições de velocidade específicas.





Antes de avançar para a licença completa, você também precisará passar por um teste de percepção de perigos, para provar que reconhece os possíveis riscos nas vias.



Imigrantes de países com sistemas de licenciamento semelhantes ao da Austrália podem facilmente converter suas carteiras de habilitação. Aqueles que possuem licenças estrangeiras de países menos regulamentados podem precisar passar por exames adicionais. Credit: Deepak Sethi/Getty Images Embora algumas restrições diminuam quando se torne um motorista totalmente licenciado, a pessoa ainda deve seguir todas as regras de trânsito.





As infrações podem levar a multas pesadas, suspensão ou cancelamento da licença.



Somos um país com muitas leis e regras. Há multas pesadas por excesso de velocidade e por dirigir alcoolizado. Frank Tumino, Master Driving Trainer.

A polícia da Austrália realiza testes de bafômetro frequentes na estrada para garantir que os motoristas não estejam embriagados. Multas pesadas são aplicadas para quem não respeitar as regras de trânsito. Credit: wikimedia commons

Programas de condução para imigrantes e refugiados

Várias organizações de serviços comunitários e de assentamento em toda a Austrália oferecem programas de direção gratuitos ou de baixo custo, especialmente feitos para refugiados e imigrantes.





Emmanuel Musoni é o gerente executivo da Agência dos Grandes Lagos para a Paz e o Desenvolvimento, ou GLAPD uma organização de base que administra um programa de apoio para motoristas aprendizes de diversas origens culturais e lingüísticas.





"Pedimos a todos os clientes que desejam se beneficiar deste programa de direção que se registrem conosco quando tiverem passado no teste de conhecimento teórico e receberem suas placas L. Alguns não sabem nem mesmo como segurar uma direção. O instrutor começa com eles para ensiná-los a dirigir daquele ponto até obter a carteira de habilitação.”





Musoni diz que o GLAPD começou a administrar o programa ao identificar que muitas mães imigrantes novas e solteiras se tornaram dependentes de outras pessoas. Em alguns casos, os motoristas esperavam uma compensação por dar carona às mulheres.



Ser um motorista totalmente licenciado oferece independência e abre oportunidades de emprego. Credit: Narong Jongsirikul / EyeEm/Getty Images/EyeEm Micheline Nyantabara é uma das mães que se beneficiou deste programa.





“Eu estava sofrendo para ir ao trabalho. Às vezes tinha que pegar dois ônibus para chegar ao local de trabalho.”





Nyantabara nunca havia dirigido em seu país natal, o Congo, e tinha muito medo de se sentar ao volante.





Embora ela tivesse tido aulas de direção profissional e fosse treinada por amigos, ela reprovou em seus testes práticos de direção duas vezes - até ter aulas de direção com o GLAPD.





Ela dedica seu sucesso ao fato de compartilhar a mesma formação cultural com seu instrutor, que ajudou a aumentar sua confiança.





"Consegui entender mais o que ele estava dizendo. E a segunda coisa é a experiência, ele tem uma experiência muito boa. Com a direção, se alguém puder explicar mais em seu idioma, isso pode ser muito mais fácil do que em um idioma estrangeiro.”





Ela diz que obter sua licença mudou sua vida e a de seu filho.





"Agora eu posso ir aonde eu tiver que ir. Eu também tenho um filho pequeno. Antes era difícil porque mesmo que eu quisesse levá-lo ao parque em algum lugar longe da nossa casa, eu tinha que pegar ônibus. Era tão difícil, mas agora eu tenho meu próprio carro. É muito fácil chegar ao trabalho, é muito fácil pegar meu filho na escola. Facilita a vida, principalmente para uma mulher que tem filhos.”





Nyantabara incentiva outras mulheres a superar o medo de dirigir, pois a recompensa é transformadora.



Vai ser bem assustador, mas quando conseguir tirar sua licença, já não vai mais pensar no que aconteceu antes, porque a carteira de motorista vai mudar sua vida. Micheline Nyantabara