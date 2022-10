Maior artilheiro de uma edição da A-League, Bobô escreveu seu nome no futebol australiano

Quando se fala de Brasil e futebol australiano, um nome é unanimidade: Deyvison Rogério da Silva, o Bobô, fez história atuando por quatro temporadas pelo Sydney FC, e é um dos personagens da série de podcasts “Uma pitada de Brasil no futebol australiano”, da SBS em Português.





Bobô concedeu essa entrevista de São Paulo, onde voltou a morar depois de pendurar as chuteiras este ano depois da sua segunda passagem pelo Sydney FC.



Torcedores se despedem de Bobô depois da última partida dele pelo Sydney FC, em maio de 2022. Source: AAP / DAVID GRAY/AAPIMAGE Artilharia na A-League





Seus números pelo clube impressionam. São 71 gols em pouco mais de 110 partidas. Dois títulos conquistados e um feito que até hoje não foi superado, 27 gols em uma só temporada da A-League, o jogador que fez mais gols em uma só edição da competição.





Bobô conta que o feito teve um gostinho ainda mais especial por ele ser ‘de fora’.





“Foi minha segunda temporada. Tínhamos sido campeões da FFA Cup e eu tinha como meta fazer mais de 20 gols. Nosso time era muito forte, o entrosamento era fácil, o ambiente era muito bom. Deu tudo certo”.



Mesmo assim, ele diz que ainda podia ter feito mais. “Fiz 27, mas poderia ter feito uns 30. Dava pra ter feito mais uns três”.





Trajetória no futebol





Nascido em Pernambuco, criado na Paraíba, Bobô deu seus primeiros passos no futebol local e chamou a atenção do Corinthians em um campeonato disputado em São Paulo.





Fez toda sua base pelo clube do Parque São Jorge, onde foi revelado e conquistou o título brasileiro de 2005.





Jogou pela Seleção Brasileira Sub-20 e em seguida foi se aventurar na Turquia, onde fez sucesso e muitos gols atuando pelo Besiktas, um dos maiores clubes do país.





Passou ainda por Cruzeiro e Grêmio, antes de chegar a oportunidade de vir para a Austrália.



Bobô quando jogava pelo Grêmio, antes de vir para a Austrália atuar no Sydney FC. Source: Supplied “Eu tinha um amigo esloveno que jogava pelo Sydney FC, mas não tinha a mínima ideia do que era o futebol australiano. Em 2016 esse amigo me ligou junto com o treinador, Graham Arnold, hoje técnico da Seleção Australiana, e eles me convenceram a vir”, conta Bobô.





Chegada à Austrália





Na chegada à Austrália, não só a qualidade de vida o impressionou, mas também o nível do futebol jogado no país.





“Pelo pouco que eu sabia do futebol australiano, me surpreendi quando cheguei aqui. Não se compara ao futebol jogado na Europa, mas ainda assim encontrei um nível muito bom. Fui me adaptando pouco a pouco e já na primeira temporada fui campeão”.



Bobô diz ter se surpreendido com o bom futebol jogado na Austrália quando chegou no país. Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

Bobô atuou na Austrália entre 2016 e 2018, e teve uma segunda passagem entre 2020 e 2022. Conhecedor da realidade do futebol australiano, ele aponta que acredita numa evolução do esporte, mesmo com as dificuldades na popularidade.





“Acredito que tem a evoluir sim, a liga precisa de investimentos e eu soube que esses investimentos estão vindo. Talvez adicionar dois ou três times a mais na competição também ajude. Posso falar que de 2016 pra cá, vem crescendo bastante”.





Torcidas no Brasil, Turquia e Austrália





Em termos de torcida, Bobô viveu realidades bem distintas, atuando no Brasil, Turquia e Austrália, mas traça um paralelo entre a cultura das arquibancadas nos três países.





Ele explica que “nada se compara ao que é a torcida na Turquia, em termos de fanatismo. Os caras são muito malucos. No Brasil é a mesma loucura, só que às vezes beira a falta de respeito. Na Austrália tem uma pressão diária num clube grande como o Sydney FC, mas é uma coisa quase mínima comparando com os outros dois países”.



Questionado sobre qual dessas torcidas ele prefere quando está em campo, Bobô fica na dúvida: “tinha hora na Austrália que eu sentia falta da pressão da torcida. Por outro lado isso é bom, eu jogava tranquilo e independente do resultado iria pra casa numa boa, diferente de Brasil e Turquia. No final nunca tá bom, você sempre sente falta de alguma coisa”.



Bobô considera a torcida australiana muito tranquila comparada com as torcidas turca e brasileira. Source: AAP / DAVID NEILSON/AAPIMAGE Pendurar as chuteiras sem deixar o futebol





Com quase 20 anos de carreira profissional, Bobô resolveu pendurar as chuteiras neste ano de 2022, aos 37 anos de idade, e confessa que ainda está se acostumando com a nova vida fora dos gramados.



“Agora que tá caindo minha ficha. Essa seria a hora de voltar das férias, na retomada da A-League. Mas eu estou bem tranquilo, me pego olhando pra trás e acho que cumpri bem meu papel. O que tinha pra fazer dentro das quatro linhas eu fiz”, conta o ex-jogador que agora se prepara para fazer curso de treinador.





Essa entrevista com Bobô faz parte da série de seis episódios da SBS em Português "Uma pitada de Brasil no futebol australiano.





Nesse episódio foi usado um áudio da Fox Sports da narração de um gol do Bobô pelo Sydney FC.