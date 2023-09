Mais de mil brasileiros com visto de estudante ainda estão fora da Austrália

O governo australiano está colhendo os primeiros frutos da campanha agressiva para trazer estudantes internacionais e trabalhadores qualificados de volta à Austrália.





Mais de 7 mil estudantes internacionais chegaram ao país só na semana passada, antes do novo semestre escolar.





Destaques da notícia





Segundo dados do governo australiano, 1.170 brasileiros portadores de visto de estudante ainda estão fora da Austrália.

261 brasileiros chegaram à Austrália nas últimas semanas.

Pedidos de visto de estudante também aumentaram após o anúncio do governo de reembolso da taxa de visto .

O governo também retirou o limite de horas trabalhadas para estudantes que estão dentro da Austrália.

Estudantes Internacionais chegam no aeroporto de Sydney após abertura parcial das fronteiras. Source: AAP Um porta voz do Departamento de Assuntos Internos da Austrália disse a SBS em Português quantos estudantes brasileiros chegaram nas últimas semanas e meses:





Na última semana de janeiro - de 24 a 30 de janeiro de 2022 - depois de o governo anunciar redução na taxa de visto para estudantes - 68 estudantes chegaram do Brasil.

Entre 22 de novembro de 2021 e 3 de fevereiro de 2022, pouco mais de dois meses, 261 estudantes internacionais brasileiros chegaram à Austrália.

Até o dia 31 de janeiro de 2022, haviam 1.170 brasileiros portadores de visto de estudante ainda fora da Austrália.

Alex Hawke, Ministro da Imigração, Cidadania, Serviços de Migrantes e Assuntos Multiculturais, divulgou os números de chegada de estudantes internacionais e turistas do visto 'Work and Holiday', que podem trabalhar. "A Austrália está aberta para negócios. Estamos dando as boas-vindas ao número crescente de Estudantes Internacionais, mochileiros e migrantes qualificados", disse o Ministro Hawke.





De acordo com os novos números do governo divulgados, cerca de 56 mil estudantes internacionais chegaram desde novembro de 2020.





Reembolso da taxa de visto





As taxas de solicitação de visto aumentaram desde que o governo anunciou um período especial de reembolso da Taxa de Solicitação de Visto (VAC) para pessoas que desejam viajar para a Austrália nas próximas semanas. O valor do reembolso é de AU$630.

“As indústrias e o governo estão dando incentivos para que os trabalhadores venham para cá, e estamos prontos para atender a demanda”, disse o ministro.





“Mais empregos estão agora disponíveis na Austrália do que antes do COVID-19, e ainda há muito mais lugares para mochileiros e estudantes que estão prontos para serem preenchidos”, disse Hawke.





Visto ‘Work and Holiday’





Houve um aumento de 17% na chegada mochileiros com o visto ‘Work and Holiday’ nos últimos dias.





De 24 a 30 de janeiro, o número de pedidos de visto ‘Work and Holiday’ (subclasses 417 e 462) aumentou – com 2.600 pedidos de visto solicitados por mochileiros no exterior.

Um total de 28 mil vistos ‘Work and Holiday’ foram aprovados nos últimos meses – desde a reabertura das fronteiras internacionais para trabalhadores qualificados duplamente vacinados, estudantes internacionais e mochileiros – de acordo com o Plano Nacional para reabrir a Austrália com segurança.





O governo de Morrison assinou uma série de novos acordos do programa de vistos ‘Work and Holiday’ com países parceiros, nos últimos anos, com um total de 45 países ou regiões parceiros agora participando do programa.





O acordo entre Brasil e Austrália que permitirá brasileiros aplicarem para o visto ‘Work and Holiday’ está em andamento .





Abertura das fronteiras





Apesar de sua fronteira internacional ser predominantemente fechada para muitos, a Austrália ainda permite que cidadãos e residentes permanentes entrem e retornem livremente ao país.





"Abertura das fronteiras da Austrália para os turistas é iminente," diz ministra Karen Andrews. Depois de dois anos fechada por causa da Covid-19, as fronteiras internacionais da Austrália estão prontas para reabrir para o turismo, de acordo com a ministra do Interior, Karen Andrews.