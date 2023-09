Miguel Oliveira lamenta a falta de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP

No boletim desportivo desta semana, o correspondente da Rádio SBS, em Lisboa, Rui Viegas, traz uma entrevista com Miguel Oliveira, único piloto luso no mundial de moto velocidade.





Ele falou sobre o prazer de correr em casa no circuito de Portimão, no Algarve, que será realizado entre os dias 16 e 18 de abril. Porém, o piloto lamentou o fato de não ter espectadores nas bancadas por conta da pandemia de COVID-19 e disse esperar que a situação seja diferente no próximo ano.





Neste boletim semanal, Rui Viegas traz ainda as últimas dos chamados três grandes do futebol português, bem como sobre o ténis e o atletismo, quando se vai recuperando alguma normalidade no país em tempos de pandemia.





Siga a SBS Portugues e no Facebook , Twitter e Instagram