Morrison diz que Austrália está comprometida com metas climáticas; oposição fala em 'falta de substância' das ambições

O primeiro-ministro Scott Morrison declarou que a Austrália está comprometida em alcançar as emissões de carbono zero o mais rápido possível.





Dirigindo-se ao Fórum das Ilhas do Pacífico em reunião virtual, Morrison também disse que a Austrália está no caminho certo para alcançar as metas do acordo de Paris.





"A Austrália está traduzindo nossos compromissos com as mudanças climáticas em realidade por meio de ações eficazes. Isso é agora. Estamos agindo agora. Estamos alcançando e excedendo nossas metas. A Austrália está muito confiante de que alcançaremos nosso 2030 meta sem a necessidade de utilizar nossos créditos que os australianos ganharam ao cumprir nossos compromissos de Kyoto."





O discurso de Morrison ocorre depois que a Austrália não foi convidada para fazer discurso na Cúpula da Ambição do Clima das Nações Unidas neste sábado.

O Reino Unido, que é co-anfitrião da cúpula, criticou a Austrália por ficar para trás nas ações climáticas.





A oposição federal ao governo Morrisson diz que a Austrália deve tomar medidas mais firmes sobre a mudança climática.





O porta-voz da mudança climática do Partido Trabalhista, Mark Butler, disse que o resto do mundo pode ver através do que ele chama de enrolação de Scott Morrison.





"A tentativa de Scott Morrison de enrolar em torno da mudança climática esta semana foi mostrada como uma farsa e nenhuma substância, e o resto do mundo está percebendo isso. Sua recusa obstinada (em se recusar a se comprometer com as emissões zero 2050) verá a Austrália continuar isolada globalmente e terá um custo enorme para os australianos em empregos e investimentos perdidos."