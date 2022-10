Morte aos 100 anos de Adriano Moreira, um senhor na política e na academia

By Francisco Sena Santos

Foi, em 1961, ministro do Ultramar no governo do ditador Salazar.





Mas como Adriano Moreira defendia uma solução de diálogo e integração para a questão colonial, foi exonerado em poucos meses.





Foi, no Portugal democrático líder do partido CDS e deputado.





Na ditadura como na democracia, Adriano Moreira permaneceu – tal como escreve Bárbara Reis no diário Público – fiel à essência da sua visão da democracia cristã, do país carente de um Estado alicerçado na sua continuidade histórica e de uma sociedade regida por valores sólidos e antigos como a honra ou o patriotismo.