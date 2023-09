Morte da cantora Marília Mendonça choca o futebol brasileiro

Ela cantou "Parabéns a Você" no aniversário de Neymar. Era torcedora do Flamengo. E uma das artistas mais famosas do Brasil. Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais.

Sua morte chocou milhares de brasileiros que fizeram dela a Rainha da Sofrência e uma das inventoras do "feminejo" (sertanejo feminino) que abriu mercado para várias cantoras do gênero.





Nos jogos da rodada da noite pela Série B, foram feitas homenagens como execução de músicas da cantora\compositora, além de um minuto de silêncio seguido por aplausos.

Jogadores da seleção brasileira, que vão disputar as eliminatórias nesta semana, postaram mensagens em seus perfis nas mídias sociais. Os clubes de futebol também.