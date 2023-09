Mulheres na liderança: como é ser engenheira na Austrália

Com cerca de 308 mil habitantes, Newcastle não é uma cidade grande no parâmetro brasileiro, mas está no top 10 de maiores aglomerados urbanos da Austrália.





É a segunda maior cidade de Nova Gales do Sul e tem importância estratégica na economia do país: o porto de Newcastle é o maior da costa leste e conecta o rio Hunter, o maior do estado, ao mar de Tasman - ou seja, ao Oceano Pacífico, onde desemboca o escoamento de boa parte da produção agrícola e mineral australiana.



Barbara Jardim do Nascimento, de Belo Horizonte. Formada pela PUC-MG, é doutora em Engenharia Civil pela Universidade de Newcastle. Não por acaso Newcastle é um dos principais hubs de engenharia do país. Conectado a isso, há a Universidade de Newcastle, que costuma frequentar as listas das 200 melhores do mundo.



Caroline Oliveira, de Campos dos Goytacazes (RJ). Formada em Engenharia Metalúrgica e de Materiais na Universidade Estadual do Norte Fluminense e doutora pela Universidade de Newcastle. É este contexto que faz da região um atrativo pólo de imigrantes engenheiros. E, apesar de ser uma profissão majoritariamente masculina, há um grupo de engenheiras mulheres brasileiras que vivem, trabalham e prosperam na cidade.



Julia Muniz, de Belo Horizonte. Formada em Engenharia Civil pela UFMG e que trabalha com modelagens hidrológicas hidráulicas em Newcastle. Nesta reportagem da SBS em português, conversamos com Barbara Jardim do Nascimento, Caroline Oliveira, Julia Muniz e Sandy Quirino.



A paulistana Sandy Quirino é formada em Engenharia Química pela Faculdade Oswaldo Cruz e atualmente é superintendente de melhoria contínua de uma empresa de alumínio em Newcastle. As quatro engenheiras brasileiras contam sobre como foram parar em Newcastle e as oportunidades que abraçaram na carreira.





Também falam como foi recomeçar na Austrália a profissão que tinham no Brasil, e relatam os obstáculos a enfrentar por serem mulheres em um ambiente tradicionalmente dominado por homens.





Neste quesito, elas dizem que a Austrália está passos à frente do Brasil no mundo profissional em que vivem, mas contam casos em que se deparam com machismo - o explícito e o estrutural.