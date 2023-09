Notícias da Austrália e do Mundo | 13 de julho | SBS Portuguese

Anthony Albanese disse que espera restaurar as relações da Austrália com os líderes regionais.





"A Austrália voltou a se envolver com o Pacífico. Temos um conjunto de medidas de apoio. Nossa posição sobre mudança climática nos dá credibilidade para conversar com nossos vizinhos das ilhas do Pacífico, porque para eles, é uma ameaça à sua própria existência."





Ele também disse que a Austrália discutirá com a China questões sobre sanções comerciais e direitos humanos.\





Albanese também indicou apoio ao aumento das vias de migração permanente para trabalhadores estrangeiros na Austrália, dizendo que deixar pessoas como imigrantes temporários por longos períodos de tempo "não é do interesse dos indivíduos" ou da nação.





"A ideia de que as pessoas devem ser apenas imigrantes temporários por um longo período de tempo é... na minha opinião, não do interesse dos indivíduos, mas também não do nosso país", disse ele. "Quero que as pessoas na Austrália tenham esse senso de pertencimento, quero que sejam cidadãos, que possam participar de todas as formas da vida australiana."





A mudança climática é o foco principal do Fórum. A vice-presidente dos Esatdos Unidos, Kamala Harris, participou via video link do Fórum das Ilhas do Pacífico e prometeu triplicar a ajuda financeira para a região.

Anthony Albanese também falou sobre imigração: "Eu quero que os trabalhadores temporários sejam cidadãos, possam participar da vida australiana." Source: AAP Image/Pool, The Age, Joe Armao





