Notícias da Austrália e do Mundo | 14 de setembro de 2022 | SBS Portuguese

By Mariana Gotardo

O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese anunciou no final da manhã desta quarta-feira a extensão dos pagamentos de licenças de emergência devido à COVID-19.





O prazo para que o pagamento fosse oferecido à população terminaria no final do mês de setembro, mas foi estendido por tempo indeterminado, enquanto for obrigatório que pessoas infectadas com COVID fiquem em suas casas por um período mínimo de cinco dias.





A decisão de seguir com o benefício foi tomada durante reunião do Gabinete Nacional na manhã de hoje.



O governo federal estava sob pressão para seguir com o auxílio financeiro, com o Partido Verde, autoridades médicas e sindicatos pedindo para manter os pagamentos em vigor até que as regras de isolamento sejam suspensas.





O programa foi ajustado no início deste mês, com aqueles que só precisam se isolar por cinco dias agora elegíveis a receber até A$ 540, e os que frequentam locais de trabalho de alto risco ainda com acesso a A$ 750.



Milhares de pessoas devem fazer fila para prestar seus respeitos à rainha Elizabeth II, cujo caixão estará no Westminster Hall depois de ser levado do Palácio de Buckingham nesta quarta-feira.





Foi anunciada uma rota para fila de aproximadamente sete quilômetros, e pode haver até 35 horas de espera para quem estiver na fila.





O Westminster Hall será aberto ao público na quarta-feira à noite, horário local de Londres, e receberá visitação 24 horas por dia até o funeral da monarca em 19 de setembro na Abadia de Westminster.



Outras notícias da Austrália e do mundo desta quarta-feira: