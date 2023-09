Notícias da Austrália e do Mundo | 15 de fevereiro de 2022 | SBS Portuguese

O chefe da aliança da NATO repetiu os apelos para que a Rússia reduza a pressão militar aplicada na fronteira ucraniana e escolha o caminho da diplomacia.





Este comentário chega um dia depois do grupo das sete grandes economias ocidentais (o chamado G7) alertar a Rússia em relação às enormes consequências económicas caso esta invada a Ucrânia, o que segundo os Estados Unidos pode acontecer já nesta semana.





O secretário-geral, Jens Stoltenberg, diz que a melhor maneira da Rússia demonstrar interesse numa solução pacífica é remover a sua presença militar da região: " A NATO continua pronta para se envolver num diálogo significativo com a Rússia, e a melhor maneira da Rússia demonstrar prontidão na procura de uma solução pacífica é diminuir e remover as suas forças militares que ameaçam a Ucrânia neste momento, e escolher o caminho da diplomacia. Concordamos que cada nação soberana tem o direito fundamental de escolher seu próprio caminho, e pedimos a todos que respeitem esse direito ."





As Nações Unidas dizem que não há alternativa à diplomacia e o secretário-geral está em contato com as partes envolvidas.





Mais destaques do noticiário de hoje





Russian President Vladimir Putin. Source: AAP





A Rússia sinalizou que está pronta para continuar a discutir com o Ocidente sobre as questões de segurança que, segundo a Rússia, levaram à atual crise na Ucrânia.





Apesar das advertências da comunidade internacional de que as tropas russas poderiam avançar para a Ucrânia a qualquer momento, o presidente, Vladimir Putin, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, sugeriram o contrário numa entrevista de televisão recente.





Putin diz que o Ocidente pode arrastar a Rússia para discussões intermináveis ​​sem resultados conclusivos, e questionou se ainda há alguma chance de chegar a um acordo sobre as prioridades de Moscovo.





Lavrov acrescentou, por seu turno, que o seu ministério não permitiria que os EUA e os seus aliados barrassem os principais pedidos da Rússia.





Enfermeiras e parteiras do estado de Nova Gales do Sul estão hoje de greve . O protesto tomará lugar em frente ao Parlamento e pretende exigir que o primeiro-ministro resolva a crise de pessoal nos hospitais públicos.





Milhares de membros da Associação de Enfermeiras e Parteiras de Nova Gales do Sul (NSWNMA - NSW Nurses and Midwifes Association) participarão em mais de 20 comícios marcados em locais diferentes do estado, ao longo do dia de hoje, com algumas enfermeiras fora dos hospitais desde as 7 da manhã, por tempo indeterminado que pode ir até às 24 horas sem trabalhar.





O secretário-geral da NSWNMA, Brett Holmes, diz que aos membros da associação já não resta nenhuma “boa vontade” para oferecer. O que querem agora é ver um compromisso assumido por parte do primeiro-ministro, para retificar as proporções ´enfermeiro-paciente´ nos hospitais.





Durante as greves, os serviços básicos de preservação de vida serão mantidos em todos os hospitais públicos e serviços de saúde.





Estas enfermeiras e parteiras irão reunir-se na Queen's Square, em Sydney, a partir das 9.30 da manhã, e marcharão pela Macquarie Street até ao NSW Parliament, onde ocorrerá um comício marcado para as 10 da manhã.





A comissão real que investiga a defesa e o suicídio de veteranos de guerra prosseguirá em Sydney, com o inquérito organizado para ouvir evidências de um veterano da força aérea homossexual, afastado do exército alegadamente por causa de sua sexualidade.





As audiências públicas vão durar uma semana e têm o objetivo de reunir depoimentos de várias pessoas da comunidade ADF (Australian Defence Force) que já tiveram ideias suicidas, bem como depoimentos de familiares daqueles que acabaram mesmo por cometer suicídio.





Um painel de especialistas também está organizado no sentido de apresentar melhorias no sistema coronal.





Nota: Se você, ou alguém que você conhece, precisar de ajuda, entre em contato com a Lifeline através do número 13 11 14.





Labor Senator Kimberley Kitching. Source: AAP A senadora trabalhista, Kimberley Kitching, usa o seu privilégio parlamentar para acusar um empresário rico e doador político, australiano de descendência chinesa, de estar por detrás de uma tentativa fracassada de apoiar candidatos políticos nas próximas eleições.





As alegações vieram durante uma audiência de estimativas do Senado, onde Kitching colocou esta questão ao chefe da ASIO (Australian Security Intelligence Organisation), Mike Burgess.





Burgess disse à comissão que não discutiria o assunto publicamente: "Senador, tal como eu já referi, não vou comentar especulações sobre quem é e quem não é alvo em geral ou especificamente, como você está querendo aqui. Eu acho injusto que você me tenha feito essa pergunta em público."





O governo federal está a agir no sentido da deportação rápida de criminosos nascidos fora da Austrália, condenados por crimes sexuais violentos ou graves.





A coalizão planeia apresentar esta legislação ao parlamento, para colmatar esta falha nas leis de migração que dizem respeito aos testes de caráter para acesso a Vistos.





A emenda proposta permitirá que o governo recuse ou cancele os vistos de não-cidadãos que foram condenados e sentenciados a pelo menos dois anos de prisão por delitos graves, cumpriram menos de 12 meses e são considerados um risco para a comunidade.





As ofensas aqui consideradas são as que incluem crimes violentos e sexuais, violação de ordens de proteção pessoal (como ordens de violência apreendida), uso ou posse de arma ou assistência em qualquer um desses crimes.





Dois comboios colidiram no sul da Alemanha, perto de Munique, deixando pelo menos uma pessoa morta e vários feridos.





O acidente aconteceu ontem, segunda-feira dia 14 de fevereiro, a sudoeste da capital da Baviera. Parte da ferrovia foi fechada para facilitar o resgate.





A polícia diz que as causas da colisão estão ainda por esclarecer e estão, assim, a ser investigadas.





A comunidade de Chinatown de Nova York, nos Estados Unidos, fez um protesto pedindo o aumento da segurança em Chinatown , após uma série de agressões e assassinatos que a comunidade garante terem motivação racial.





O último destes incidentes aconteceu com uma mulher americana de origem chinesa, que foi morta no seu apartamento depois de ser seguida até sua casa.





Membros da comunidade dizem sentir que o seu bairro ficou cada vez mais perigoso desde a pandemia da COVID-19.





Uma das manifestantes, Susan Lee, é uma sobrevivente de um ataque no metro da área, e diz que já não aguenta mais esta situação: " Estou no ponto em que não aguento mais. Os nossos funcionários eleitos precisam agir, estou implorando para que ajam para que nenhuma outra vida seja perdida. Muitas vidas foram perdidas já. Esta é uma época de festividades (Lunar Festival) que é suposto ser um momento de celebração para a nossa comunidade e, aqui estamos nós de vigília. Não era assim que devíamos estar ."





Protestos no Sudão continuam acesos na sequência da prisão de Mohamed al-Faki Suliman Source: AFP





As autoridades militares do Sudão prenderam Mohammed al-Faki Suliman, ex-alto funcionário do governo, enquanto milhares de pessoas voltam às ruas em protestos na sequência do golpe militar de outubro de 2021.





O partido da Aliança Unionista disse que Suliman é o vice-chefe de uma agência governamental encarregada de desmantelar o legado do regime do ex-presidente Omar al-Bashir.





Um dos manifestante diz que mais prisões continuarão a acontecer mediante o clima político atual: "Estamos a viver uma situação muito assustadora, neste momento. Há silenciamento de bocas, supressão de liberdades, repressão, matança e tortura. Essas são as mesmas práticas que estavam ocorrendo durante a era de (Omar) al-Bashir, que se repetem no cenário político atual."





O golpe militar de outubro de 2021 derrubou a transição do Sudão para um regime democrático que começou após três décadas de isolamento internacional sob domínio de Omar al-Bashir, que foi afastado do poder em 2019 após uma revolta popular.





Um piloto de helicóptero experiente morreu num acidente enquanto lutava contra os incêndios florestais no norte da Tasmânia .





O homem de 41 anos, que era o único ocupante do helicóptero, morreu na tarde de ontem (14 de fevereiro) quando o avião de bombardeio de água embateu num terreno de pasto, em Pipers Brook Road.





O vice-chefe interino do Tasman Fire Service (Serviço de Incêndios da Tasmânia), Jeff Harper, anunciou o piloto como um herói, que trabalhou incansavelmente nos últimos dias para manter as comunidades de Lebrina e Pipers Brook seguras.





A australiana Laura Peel era a favorita, mas acabou a prova de Aéreos no Jogos de Pequim sem medalhas. Source: AAP





E no desporto, Xu Mengtao ganhou o ouro para a nação anfitriã nos Aéreos femininos dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, com as australianas, que estavam entre as favoritas, a terminarem a prova sem medalhas.





Mengtao é a primeira atleta chinesa a ganhar um título olímpico no Aéreo feminino, com um salto fantástico de 108,61 pontos na eliminatória Super Six.





A atual campeã olímpica Hanna Huskova, da Bielorrússia, ficou em segundo (107,95 pontos) e o bronze foi para a norte-americana Megan Nick (com 93,76 pontos).





A australiana, atual campeã do mundo, Laura Peel era a favorita à medalha de ouro na preparação para o evento, mas acabou por não conseguir mais do que o quinto lugar com apenas 78,56 pontos. Já a sua compatriota, Danielle Scott, foi eliminada na primeira final.