Notícias da Austrália e do Mundo | 18 de outubro | SBS em Português

As notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 18 de outubro de 2020:





Trabalhistas vitoriosos nas eleições do ACT/Território da capital Australiana, Camberra

Partido Trabalhista na Nova Zelândia vence eleições históricas, reelegendo Jacinda Ardern

Sydney: Mais de meia tonelada de cocaína encontrada em polpa de banana, vinda do Brasil

Covid-19: vacina será obrigatória em São Paulo, quando estiver disponível

O governador de Victoria, Daniel Andrews, anunciou o relaxamento do lockdown em Melbourne e no estado, com algumas medidas em vigor a partir da meia-noite deste domingo e outras a partir do dia 2 de novembro.





Victoria registrou 2 novos casos de Covid 19 e nenhuma morte nas últimas 24 horas.





A média de casos diários, na última quinzena, baixou para 7.5 em Melbourne e 0.5 no interior do estado.





A partir da meia-noite de hoje, as pessoas podem circular a até um raio de 25 quilômetros da sua casa, e não mais apenas cinco quilômetros, como está em vigor agora.





Restaurantes e bares poderão servir 40 clientes dentro e 70 clientes fora.





Entre as medidas, a partir do dia 2 de novmebro, as quatro razões para poder sair de casa serão retiradas.





O comércio lojista poderá reabrir também a partir de 2 de novembro.





Os encontros ao ar livre passam a ser permitidos com até 10 pessoas, que morem em duas casas diferentes.





Serviços não-essenciais de manutenção das casas poderão ser levados a cabo por até 5 pessoas.





Casamentos em Melbourne poderão ter um máximo de 10 pessoas.





Será permitida a prática de esportes sem contato físico para quem tem menos de 18 anos de idade.





Leilões para a vendas do mercado imobiliário serão permitidos com um máximo de 10 pessoas.





Novas checagens estão em vigor a quem chega do exterior no aeroporto de Sydney, como parte da 'bolha Trans-Mar da Tasmânia', que permite a neo-zelandeses viajarem para a Austrália - Sydney, Camberra e Darwin - sem precisar fazer quarentena em hoteis.





No primeiro dia da chamada bolha trans-tasman, 17 passageiros fizeram conexão de Sydney para Melbourne e o governador de Victoria, Daniel Andrews, disse estar descontente por não ter sido informado disso:





"Surely our systems are better than this. Which I think is a fair thing to say.





I stand here everyday making sure that every Victoria knows they can't just frely move around their own state for the best of reasons and at the same time we've got people being allowed in from another country and we were literally the last ones to find out about it.





It just doesn't make any sense."





O estado de Nova Gales do Sul/New South Wales permanece em alto alerta com um foco infeccioso de Covid-19 em Oran Park, a sudoeste da cidade, continuando a aumentar, e as autoridades implorando às pessoas que façam o teste do Covid-19.





Há o temor de que o foco infeccioso possa se espalhar para o litoral sul do estado, após pessoas positivas para o vírus terem visitado o bairro.





As autoridades lançaram alertas para quem esteve no Gregory Hills Hotel, no Central Hills Drive na região de Macarthur, no cinema 1500 United Cinema no centro de Narellan e no supermercado Woolworths em Oran Park.





O estado de Nova Gales do Sul/NSW registrou 7 novos casos de Covid 19 , dos quais cinco de transmissão comunitaria, nas últimas 24 horas.





O médico Stephen Corbett, do Departamento de Saúde do estado, disse que é importante que as pessoas com sintomas, mesmo que leves, sejam testadas:





"Everyone plays an important role in helping to contain the pandemic by getting tested quickly and following social distancing rules.





Get tested on the day you get symptoms – don’t wait to see if they go away. Assume it’s COVID-19 until proven otherwise by a test."





O Partido Trabalhista venceu mais uma vez as eleições no ACT/Território da Capital Australiana, com a reeleição do ministro-chefe Andrew Barr.





O Partido Trabalhista etá no poder no ACT já há 19 anos e deverá formar governo com o Partido Verde.





Enquanto a oposição prometia aos moradores de Camberra um custo de vida mais baixo, Andrew Barr prometeu a sua experiência pregressa, à frente do governo:





"2020 has thrown so much at us. it's pushed our city to the limit. it's tested everything that we thought possible. And in this most challenging of years, Canberrans have turned to a strong and experienced government.





We said we would protect your health and protect your jobs and that's exactly what we will do during this pandemic."





A primeira-ministra Jacinda Ardern conquistou uma vitória histórica para o seu partido, o Trabalhista, nas eleições gerais da Nova Zelândia.





Jacinda Ardern disse no seu discurso da vitória que a Nova Zelândia mostrou o seu maior apoio ao Partido Trabalhista nos últimos 50 anos, e que vai governar para todos os neo-zelandeses:





"This has not been an ordinary election and it's not an ordinary time. It's been full of uncertainty and anxiety and we set out to an antidote to that.





As a nation we needed a plan for recovery and that's what we created.





We needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe so that's what we've done and we needed a team focused absolutely and entirely on New Zealand and Labor absolutely is."





Um carregamento de 552 quilos de cocaína, com valor estimado de quase 250 milhões de dólares, escondidos em sacos de polpa de banana, vindos do Brasil, foram encontrados em um contêiner em Sydney, quase um mês atrás.





Um homem de 68 anos, de Forestville, bairro ao norte de Sydney, foi preso na sexta-feira, 16 de outubro, na sua casa, e vai a julgamento. A penalidade máxima para este crime é prisão perpétua.





Ele compareceu à Corte Local Central de Sydney na sexta-feira e responde ao processo detido, voltando à Corte no dia 16 de dezembro.





O Superintendente da Polícia Federal, detetive Geoffrey Turner, disse que as restrições na fronteira com a pandemia do COVID-19 não evitaram que grupos criminosos tentassem métodos diferentes de trazer drogas para a Austrália, e fez um alerta aos usuários de cocaína:





“Para aqueles que pensam que a cocaína pode não fazer mal e é parte do mundo das festas - lembrem isso: a cocaína é um estimulante poderoso, que cria dependência, e que chega até a Austrália através de uma cadeia de violência e exploração, e cada vez que você usa cocaína está alimentando esta destruição e forrando os bolsos do crime organizado."





No Brasil, o governador do estado de São Paulo, João Doria, afirmou nesta sexta-feira que a vacina contra a Covid-19 será obrigatória em todo o estado, caso seja aprovada nos testes e tenha o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.





