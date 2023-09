Notícias da Austrália e do Mundo | 19 de julho de 2022 | SBS Portuguese

A Austrália perdeu mais espécies de mamíferos do que qualquer outro continente e continua a ter a maior taxa de declínio de espécies.





Estas são as principais, e devastadoras, conclusões de um novo relatório ambiental divulgado hoje (terça-feira).





O Relatório do Estado do Meio Ambiente de 2021 divulgado por Tanya Plibersek, que foi entregue ao governo no ano passado, revela ainda uma acentuação de fenómenos extremos do clima, um aumento particularmente acentuado das temperaturas, e destruição do património indígena.

Estima-se que um a três bilhões de animais foram mortos ou deslocados do seu habitat durante os incêndios florestais do Verão Negro de 2019-2020 e mais de 8 milhões de hectares de vegetação nativa foram destruídos.





O relatório cita ainda a destruição do património Indígena que tem vindo a acontecer a um ritmo inaceitável e totalmente contra a vontade dos Guardiões Tradicionais das áreas Indígenas (particularmente as áreas consideradas sagradas), que consequentemente tem um impacto negativo no bem-estar geral dos povos das Primeiras Nações no mundo inteiro.





O relatório descobriu ainda mais dois dados sérios sobre os quais apela que se atue: as temperaturas da terra e do oceano aumentaram 1,4 graus desde o início do século 20, e os australianos estão entre os maiores emissores de gases de efeito de estufa por pessoa do mundo.





Principais destaques do dia de hoje:





Os ex-ministros trabalhistas de Nova Gales do Sul, Eddie Obeid, Joe Tripodi e Tony Kelly foram acusados de crimes decorrentes de uma investigação de corrupção que envolve uma empresa de infraestrutura de água suspeita.

À medida que mais de 800.000 estudantes de Nova Gales do Sul regressam das férias hoje (terça-feira), os métodos para controlar o COVID serão restabelecidos nas primeiras quatro semanas do terceiro período.

O ex-ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, foi o mais votado no segundo turno da votação para substituir Boris Johnson como líder do Partido Conservador e como primeiro-ministro.

Grande parte da Europa está em apuros com uma onda de calor que os cientistas dizem ser consistente com as mudanças climáticas.

Em Portugal, um casal de idosos que foi encontrado morto num carro carbonizado, ontem, na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça. O casal sofreu um despiste seguido de capotamento ao tentar fugir de um incêndio na região.

O atirador que atacou a Marjory Stoneman Douglas High School, na Flórida, nos Estados Unidos, em 2018, matando 17 pessoas, está de volta ao tribunal para a fase penal de seu julgamento.

Um estudo recente revelou que os portadores de asma e febre do feno, em Brisbane, podem contar com espirros e tosse mais do que os seus companheiros de condição nas cidades do sul.

Gotytom Gebreslase, da Etiópia, venceu a maratona feminina no campeonato mundial de atletismo quebrando em simultâneo o recorde, já com 17 anos, de Paula Radcliffe.

O Departamento de Investimento Empresarial e Comércio saudou uma campanha de conscientização anti-jogo no desporto, levada a cabo pelos Canterbury Bankstown Bulldogs e os South Sydney Rabbitohs durante a partida do NRL na tarde do passado domingo.