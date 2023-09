Notícias da Austrália e do Mundo | 21 de novembro de 2021 | SBS Portuguese

Uma criança de Victoria com menos de dez anos se tornou a pessoa mais jovem a morrer de COVID-19 na Austrália.





Neste domingo, foram registrados 1275 novos casos locais de Covid, mais do que ontem, sábado, quando o estado registrou 1166 novas infecções, mas o número de casos ativos caiu para pouco mais de 9.500.

O departamento de saúde de Victoria confirmou que a criança com "complicações médicas graves" estava entre as outras cinco mortes relatadas ontem.





Victoria está se aproximando de sua meta de 90 por cento de vacinados com duas doses da vacina, com 89 por cento com mais de 12 anos agora totalmente vacinados.





Em Nova Gales do Sul, o número de duplamente vacinados chegou a 91,7 por cento, com 182 novos casos relatados neste sábado.





O estado de NSW registrou hoje, domingo, 176 novos casos locais de Covid e duas mortes.

_______________________________





Milhares de manifestantes se reuniram em diversas cidades por toda a Austrália, protestando contra os mandatos de vacina e as restrições da COVID-19.





Em Sydney, as multidões se reuniram no Hyde Park e em Melbourne, do lado de fora do parlamento.

Também houve contra-protestos com manifestantes acusando grupos de extrema direita de se infiltrarem nos chamados comícios pela liberdade.





A manifestante Emma Black diz que as pessoas precisam se manifestar contra os fomentadores do medo e defender as medidas de saúde pública.





"We want to take a stand really against this kind of anti-democratic individualism, the sort of let-the-virus-rip attitude with no sort of sense of social solidarity or mutual care for other people in society."





Os protestos contra os confinamentos e o mandato de vacina também foram programados em Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart e centros regionais em todo o país.





_______________________________





Aumenta o surto de Covid no Território do Norte, agora em 31 casos, em duas comunidades indígenas, com mais 10 novos casos de Covid sendo registrados ontem, nove deles em Binjari, 330 km ao sul de Darwin.





Uma aborígene de 31 anos de idade, totalmente vacinada, de Robinson River, 1000 km ao sul de Darwin, é a sexta pessoa na sua comunidade a contrair COVID-19.





Ela é um contato próximo de um caso anterior e testou positivo enquanto em quarentena, em Howard Springs.





Todos casos são de indígenas entre os 17 e os 78 anos de idade.





A obrigatoriedade do uso de máscara para toda a comunidade foi retirada no Território do Norte, além das áreas em confinamento de Katherine e Rio Robinson.





O ministro-chefe do Território do Norte, Michael Gunner, disse que ela não estava contagiosa na comunidade:





"This is a pretty good day. We are feeling a bit more confident but we are not complacent. We are feeling better today about the chance of relaxing lockdown in Katherine and Robinson River from Monday, but I want to flag with people now, that does not mean we go straight from lockdown to no restrictions. The most likely scenario is stepping out of a lockdown, into a lockout, for a period. That means only people who are fully vaccinated can move about the community while we finish out the testing and tracing."





Enquanto isso, as pessoas que entrarem no Território do Norte a partir de amanhã, segunda-feira, deverão estar totalmente vacinadas contra a COVID-19.





_____________________





Dados oficiais mostram que a área desmatada na Amazônia brasileira atingiu o nível mais alto em 15 anos, após um salto de 22 por cento em relação ao ano anterior.

O sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostrou que a Amazônia brasileira perdeu 13.235 quilômetros quadrados de floresta tropical no período de referência de 12 meses, de agosto de 2020 a julho de 2021.





O recorde de 15 anos vai contra as recentes tentativas do governo do presidente Jair Bolsonaro de fortalecer a sua credibilidade na área ambiental.





Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, diz que os dados são alarmantes:





"This is alarming data and criminal as well, and it's caused by a series of government actions that led to the increase in environmental crimes. Environmental criminals work comfortably in the Amazon, leaving the trees, the forests at risk."





_______________________________________________





O Partido Trabalhista prometeu mais segurança financeira para as emissoras públicas da Austrália se ganhar o poder nas próximas eleições.





Os prazos de financiamento da ABC e da SBS seriam estendidos de três para cinco anos.





O líder da oposição, Anthony Albanese, disse que o plano despolitizará o financiamento, movendo-o para fora do ciclo eleitoral.





"We will grant them the certainty that they require to make investments, to go forward in a way that maximises the output that they have and the services they provide. The attacks on our public broadcasters must stop and under this government there has been a constant undermining."





O Partido Trabalhista também se comprometeu a reverter um corte de 83,7 milhões de dólares no financiamento da ABC no orçamento de 2018.



__________________________







A filha da falecida ícone da moda australiana Carla Zampatti, que foi Presidente do Conselho Executivo da SBS, anunciou que concorrerá ao parlamento federal nas próximas eleições.





Allegra Spender irá concorrer como independente no eleitorado de Wentworth, em Sydney, que já foi do ex-primeiro-ministro Malcolm Turnbull.





O pai e o avô de Allegra Spender serviram no parlamento como membros do Partido Liberal, mas Allegra Spender diz que a falta de ação do partido contra as mudanças climáticas a forçou a seguir um caminho diferente.





Ela desafiará o membro titular, o parlamentar liberal Dave Sharma, no eleitorado dos bairros a leste de Sydney.





Sua mãe de 78 anos morreu no início deste ano após um acidente em Sydney.





__________________________





A polícia continua a procurar por William Tyrell, de três anos, desaparecido há mais de 7 anos, na região da mata em Nova Gales do Sul, com previsões de que a busca possa levar meses.





Isso após a polícia dizer que tem novas informações do caso.





Até agora, entre 10 a 20 por cento das áreas de interesse em torno da cidade de Kendall, no centro-norte de Nova Gales do Sul, foram revistadas e, nesse ritmo, a conclusão pode levar até nove semanas.





Uma bolsa de juta é o último item encontrado e coletado para testes criminais.





Os investigadores também investigaram uma laje de concreto na propriedade da avó adotiva de William, onde ele foi visto com vida pela última vez há sete anos.

A polícia disse que nada digno de nota foi encontrado sob a laje, que foi colocada após seu desaparecimento.





Os ex-pais adotivos do menino foram esta semana acusados de uma alegada agressão não relacionada a outra criança e devem responder no tribunal na terça-feira.





____________________________________





Três estudantes foram baleados nesta sexta-feira durante uma briga no estacionamento de uma escola de segundo grau no bairro de Aurora, em Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos.





A chefe de polícia de Aurora, Vanessa Wilson, disse que os atiradores eram jovens.





"What we know so far is that we have three juvenile victims at local hospitals. We're trying to work out some of these individuals may be our suspects. Some of these individuals are victims. We did have an APS security officer heroically return fire and then also apply a tourniquet to one of the students that was hit."





A polícia segue tentando determinar se algum dos três estudantes que foram hospitalizados estava envolvido no tiroteio.





O tiroteio ocorreu na segunda-feira, em que seis alunos da Aurora Central High School foram vítimas de balas disparadas de um carro que passava.





A polícia ainda não prendeu ninguém e está trabalhando para verificar se os dois tiroteios estão relacionados.





________________________________________________________________________





No esporte, os organizadores do Aberto da Austrália de tênis confirmaram que todos os jogadores - incluindo o número um do mundo Novak Djokovic - precisarão estar totalmente vacinados para competir no evento de janeiro.





Djokovic se recusou a revelar seu status de vacinação e diz que vai esperar até que a Tennis Australia revele os protocolos de saúde antes de decidir se irá defender seu título no Melbourne Park.





O chefe do Aberto da Austrália, Craig Tiley, disse que quando o governador de Victoria Daniel Andrews anunciou que todos no local precisariam estar vacinados, a Tennis Australia deixou isso claro para o grupo de jogadores.

"What was great about it was at that point there were only about 50 per cent of players that were vaccinated. So over the last six weeks that's gone to well above 80 per cent and is continuing to track towards 100 per cent. And there's been a lot of speculation around Novak's position . He has noted and said that it is a private matter for him but we would love to see Novak here."