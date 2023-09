Notícias da Austrália e do Mundo | 22 de março de 2022 | SBS Portuguese

Um parlamentar de Nova Gales do Sul, NSW, foi acusado pelo suposto abuso sexual de um adolescente e um homem.







Gareth Ward, de 40 anos, de Kiama, na costa sul do estado, recebeu três acusações de agressão com ato indecente, uma acusação de relação sexual sem consentimento e uma acusação de agressão comum. O parlamentar Gareth Warn, de NSW, acusado de abuso sexual, vai ao tribunal em maio. Source: AAP Image/Joel Carrett



A polícia alega que ele atacou um menino de 17 anos em fevereiro de 2013 e abusou sexualmente de um homem de 27 anos em setembro de 2015.







Ward deixou o cargo de secretário de serviços às famílias, comunidades e pessoas com deficiência no ano passado, quando admitiu que estava sob investigação, e trocou a ala do partido Liberal pela bancada.







Ele negou qualquer irregularidade e teve a fiança aceita para comparecer ao tribunal no dia 18 de maio.















Parentes e amigos dos passageiros do voo da China Eastern Airlines que caiu nas montanhas em Guangxi, se reuniram no aeroporto de Guangzhou.







O voo MU-5737 tinha 132 pessoas a bordo, dos quais 123 passageiros e 9 tripulantes. A imprensa local declarou que não há sinais de sobreviventes.







O voo ia de Kunming, na província de Yunnan, para o Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun, e perdeu altitude rapidamente.

A companhia aérea diz que lamenta profundamente pelos passageiros e tripulação, mas ainda não divulgou quantas pessoas morreram.







Entre as pessoas que estão no aeroporto em uma área para parentes de passageiros do voo, Yan, colega de Tan, de 29 anos, que estava no avião, disse que os parentes do passageiro entraram em desespero quando receberam a notícia, e que a mãe da vítima não acreditava no que tinha acontecido.















O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que está disposto a desistir da adesão da Ucrânia à OTAN em troca de um cessar-fogo com as tropas russas.







Zelensky renovou os pedidos de negociações com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele disse que não há como determinar se a Rússia quer ou não parar a guerra sem uma reunião.







Ele também disse que um cessar-fogo e garantias de segurança permitiriam à Ucrânia discutir o status da Crimeia e da região leste de Donbas. As áreas são mantidas por separatistas apoiados pela Rússia desde 2014.















O presidente dos EUA, Joe Biden, disse acreditar que o presidente russo, Vladimir Putin, está avaliando o uso de armas químicas em um ataque contra a Ucrânia. Biden diz que o presidente russo continuará a lançar ataques responsabilizando outros países.















O Timor-Leste vai ter segundo turno nas eleições presidenciais. O resultado final da contagem de votos do primeiro turno, realizado no sábado, 19 de março, mostra que o candidato Jose Ramos-Horta, ex-presidente do país e Nobel da Paz, recebeu 46.58% dos votos, mais do que o dobro do segundo colocado, o atual presidente Francisco Guterres "Lu Olo", que teve 22.16% dos votos. José Ramos-Horta, à esquerda, e Francisco Guterres "Lu Olo", à direita, vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais do Timor-Leste em 19 de abril. Source: EPA/ANTONIO DASIPARU / AP Photo/Lorenio Do Rosario Pereira



Pelas regras eleitorais do Timor-Leste, para ser eleito no primeiro turno, o candidato tem que ter pelo menos 50% dos votos mais um. O segundo tuno entre Ramos-Horta e Lu Olo será realizado no dia 19 de abril.







Desde sua independência, em 2002, essa é a quinta eleição presidencial do Timor-Leste. Estão registrados para votar na Austrália 1.487 eleitores timorenses.



















O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse que um investimento de A$ 60 milhões em turismo no orçamento federal ajudará a levar empregos de volta ao extremo norte de Queensland.







O pacote inclui A$ 45 milhões ao longo de dois anos para que o departamento de turismo da Austrália se concentre em destinos regionais afetados pela falta de turistas internacionais. Governo australiano anuncia investimento no setor de turismo no norte de Queensland, incluindo a Grande Barreira de Corais (foto). Source: J. Sumerling/Great Barrier Reef Marine Park Authority via AP



Outros A$ 15 milhões serão destinados especificamente ao departamento de turismo tropical do norte de Queensland para promover a Grande Barreira de Corais aos visitantes. Morrison está em Cairns, de onde falou que é hora dos mochileiros retornarem à região.



















O porta-voz do partido trabalhista para o tesouro, Jim Chalmers, disse que os anúncios orçamentários do governo federal são puramente motivados pelas eleições. Chalmers falou que o orçamento deve ser para o futuro, e não apenas visando uma eleição.















O ministro federal da Defesa, Peter Dutton, anunciou o lançamento de um Comando Espacial para os militares da Austrália, liderado pela vic-marechal da Força Aérea Cath Roberts. Dutton disse que o espaço se tornará um domínio que terá maior significado militar no futuro.









O ministro federal da Energia, Angus Taylor, disse que o governo vai acelerar os projetos de infraestrutura de gás para proteger a Austrália da potencial escassez de energia. Um adicional de A$ 50,3 milhões será investido em sete projetos de infraestrutura.







Em um comunicado, Taylor citou a invasão militar russa na Ucrânia como "um risco inaceitável para a segurança global do gás".







Ele diz que a Austrália deve continuar investindo em gás para evitar uma potencial crise de energia, como visto na Europa, e manter os preços australianos "competitivos internacionalmente".















O governador de Victoria, Daniel Andrews, está rejeitando uma sugestão de que seu governo deveria tornar o transporte público gratuito para ajudar a população a lidar com a alta no custo de vida.







Andrews diz que seu governo está se concentrando na construção de melhores transportes públicos, e também apontou para a política do seu governo de ajudar as pessoas a instalar painéis solares em suas residências como uma iniciativa para ajudar a população a lidar com o aumento do custo de vida impulsionado pelos atuais altos valores dos combustíveis.







Daniel Andrews disse que o preço da gasolina é principalmente um problema para o governo federal e que espera uma atitude de cortar o imposto sobre o valor final do combustível no próximo orçamento federal.







O governo da Tasmânia anunciou que todas as viagens de ônibus públicos no estado serão gratuitas por cinco semanas, a partir da próxima segunda-feira, 28 de março.







Segundo o governo, essa é uma resposta para ajudar a população do estado a lidar com a alta no custo de vida impulsionada pelos altos preços da gasolina, e que quer dar às pessoas que ainda não pegam ônibus a chance de fazê-lo.















Já estão disponíveis ingressos gratuitos para o funeral da lenda do cricket Shane Warne no Melbourne Cricket Ground na noite do dia 30 de março. Os ingressos podem ser reservados através do site Ticketek.







É preciso estar totalmente vacinado para participar da cerimônia, que deve durar cerca de duas horas. O funeral privado da lenda do cricket Shane Warne, para amigos e familiars, foi realizado no domingo, em Melbourne. Ele morreu na Tailândia aos 52 anos. Source: AAP Image/Pool, David Caird



Warne morreu aos 52 anos de uma suspeita de ataque cardíaco na Tailândia no início do mês. Cerca de oitenta pessoas, entre amigos e familiares, compareceram a um funeral privado para ele em Melbourne no último fim de semana.