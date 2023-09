Notícias da Austrália e do Mundo | 23 de janeiro de 2022 | SBS Portuguese

O estado de Nova Gales do Sul/NSW registrou hoje, domingo, 20.324 novos casos de Covid 19 e 34 mortes, enquanto que Victoria teve 13.091 novos casos e 14 mortes.

O ministro federal da saúde, Greg Hunt, negou que testes rápidos de antígeno foram requisitados pelo Commonwealth, o governo no federal, já que os suprimentos continuam escassos.





O secretário dos Transportes de Queensland, Mark Bailey, acusou o governo federal de requisitar quase 34 mil testes rápidos destinados aos funcionários da Queensland Rail como parte da estratégia da rede para manter os trens funcionando.





Ele disse que o fornecedor é o mesmo que tem um contrato com o Commonwealth para fornecer testes rápidos, e o pedido de Queensland foi atendido sob a legislação de estocagem de emergência.





Mas em uma entrevista coletiva, o ministro Hunt repetiu suas declarações anteriores de que as alegações eram falsas.





"No, with great respect the claims that were made about the Commonwealth are false. They have been referred to the ACCC because they are false. In relation to the particular example that you provided me earlier this morning, I have confirmed with the Department of Health, the Commonwealth has not received, and is not expecting to receive, any supply from that supplier until at least February 7.”





Dez pessoas em Queensland morreram de Covid 19 na sexta-feira.





Neste sábado, o estado registrou 15.050 novos casos, com 884 pessoas internadas, sendo 52 desses pacientes em cuidados intensivos e 18 estão entubados.





Os números chegam quando as divisas de Queensland reabrem aos visitantes, mas apenas para aqueles que estão totalmente vacinados. A fronteira foi reaberta à 1h desta manhã.





Viajantes totalmente vacinados agora podem entrar em Queensland sem precisar ficar em quarentena.

A governadora do estado, Annastacia Palaszczuk, também anunciou que a partir do dia 24 de janeiro as pessoas poderão fazer a terceira dose da vacina contra Covid após 3 meses desde a segunda dose:





"So, from Monday [[24 JAN]], we are cutting that eligibility to three months, down from four months. So, our pharmacists will be prepared, our GPs will be prepared, our health centres will be prepared, so that brings us in line with what other jurisdictions are doing as well, the chief health officer advised me this morning that it is safe to do that."





A Austrália Ocidental/WA registrou sete novos casos locais de Covid-19 neste sábado.





Cinco dos sete casos são contatos conhecidos de casos relatados anteriormente, um dos quais esteve potencialmente infeccioso na comunidade.





Os outros dois casos locais estão atualmente sendo investigados e não estão diretamente ligados a nenhum caso anterior.





Eles são de famílias diferentes.





As autoridades de saúde de WA estão pedindo a qualquer pessoa nas regiões de Perth ou Peel com sintomas que se teste para a COVID-19 e se isole imediatamente, em uma tentativa de conter o surto.





Três pessoas morreram e 2.193 novos casos de Covid-19 foram registrados neste sábado na Austrália do Sul/SA.





O Departamento de Saúde do estado confirmou que uma mulher na casa dos 30 anos, uma mulher na casa dos 80 e outra na casa dos 90 morreram do coronavírus nas nesta sexta-feira.





Há 275 pessoas sendo tratadas em hospitais com Covid-19, sendo 37 em UTIs e 7 entubadas.





O governador Steven Marshall disse que os casos relatados neste sábado podem não ser um reflexo verdadeiro dos números de infectados por causa das condições climáticas de calor extremo na sexta-feira.





"I think the numbers do jump around a little bit. And of course we had hot conditions yesterday, and so there was a delay in PCR testing stations through the middle of the day, from about 10.30 to 5.30. Many of those swabs were taken very late in the day, so it's quite possible we'll see more tomorrow."





O governo australiano anunciou o financiamento de um centro nacional de pesquisa de transtornos alimentares, com sede na Universidade de Sydney.





Treze milhões de dólares estão sendo doados ao centro, a ser liderado na universidade pelo Inside Out Institute, com contribuições de empresas privadas e outras universidades, como a Deakin University, La Trobe e a Universidade de Queensland.





A CEO da Comissão de Saúde Mental, Christine Morgan, diz que os transtornos alimentares foram negligenciados e agravados pela pandemia nos últimos dois anos.





"But during the perfect storm of conditions created by Covid, we're seeing an explosion in eating disorders. And most concerningly, in early onset eating disorders. Our little people are getting them a lot earlier. So yes, the estimation that we worked on a few years ago is that over a million Australians have eating disorders, though not a million are diagnosed or treated."





As autoridades encontraram o corpo de um homem que desapareceu no rio Manning, no norte de Nova Gales do Sul, depois que ele entrou na água para escapar da polícia.





O corpo do jovem de 23 anos foi encontrado no início da tarde deste sábado.





A polícia de Nova Gales do Sul diz que ele fugiu do banco de trás de um carro parado pela polícia em Taree na manhã de sábado.





Ele foi visto pela última vez entrando no rio Manning.





As circunstâncias da morte do homem estão agora sendo investigadas pelo Comando de Padrões Profissionais do Departamento de Polícia.





__________________________________________ Autoridades locais do Peru começaram a ajudar centenas de turistas presos na cidade de Machu Picchu, perto da renomada reserva arqueológica peruana, depois que fortes inundações com pedras e lama bloquearam a saída.

O rio inundou pelo menos dois hotéis na cidade de Aguas Calientes, onde muitos visitantes se hospedam durante a visita às ruínas incas.





As autoridades não relataram nenhum dano à cidade de pedra inca, a principal atração turística do Peru, localizada nas alturas das montanhas próximas. _________________________________________________________________





O caminho percorrido por requerentes de asilo e imigrantes que chegam ao Reino Unido foram revelados, com novos números mostrando que milhares de pessoas estão cruzando da França para a Inglaterra todos os anos.





O Ministério do Interior britânico publicou números que mostram que mais de 28 mil pessoas conseguiram atravessar o Canal da Mancha em barcos nos últimos doze meses.





Muitos também continuam tentando pular em caminhões na França, na esperança de se esconderem e serem levados para o Reino Unido.





Os motoristas de caminhão podem ser multados em até 2.700 dólares se forem encontrados contrabandeando pessoas para a Grã-Bretanha, mesmo que seja involuntariamente.





Tonga receberá uma doação de dez milhões de dólares para ajudar na recuperação após o devastador tsunami que atingiu o país no fim de semana passado, causando três mortes.





A doação está sendo fornecida pelo Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) para ajudar a financiar a restauração de serviços importantes como comunicações, que foram fortemente impactados pelo desastre.

A erupção do vulcão submarino não apenas desencadeou o tsunami, mas cortou o cabo de fibra óptica internacional entre Tonga e Fiji, que é a linha de comunicação de Tonga.





Dados de voos de vigilância da Austrália e da Nova Zelândia também confirmaram que espessas nuvens de fumaça e cinzas se espalharam pela ilha, contaminando o abastecimento de água e danificando lojas e outros negócios, especialmente ao longo das costas oeste e norte.





A lenda do rock Meat Loaf foi lembrado como um gigante gentil e uma presença imponente no mundo da música, após sua morte aos 74 anos.





Meat Loaf, nascido Marvin Lee Aday, morreu com sua esposa Deborah e as filhas Pearl e Amanda ao seu lado.

O elenco da versão do musical de seu icônico álbum Bat Out Of Hell dedicou seu show ao Meat Loaf na sexta-feira, com as luzes do lado de fora do local desligadas por 30 segundos, quando o público chegava para a apresentação noturna.





A integrante do elenco Sharon Sexton fez uma homenagem a Meat Loaf no palco.





"He was a man with a big heart, a bigger personality and the iconic voice that made Jim Steinman's music fly."





Em Melbourne, no Aberto de Tênis da Austrália, Alex de Minaur, de 22 anos de idade, conseguiu chegar à quarta rodada plea primeira vez na sua carreira, após vencer o espanhol Pablo Andujar.

Ele é agora o único australiano a competir no masculino do Grand Slam.





Alex de Minaur é número 42 do mundo no ranking da ATP.





No tênis feminino, a ex-campeã de Wimbledon Simona Halep, da Romênia, venceu Danka Kovinic em dois sets, 6-2, 6-1.