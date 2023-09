Notícias da Austrália e do Mundo | 27 de outubro de 2021 | SBS Portuguese

O órgão regulador médico da Austrália, TGA, aprovou provisoriamente que a vacina da Pfizer seja oferecida como a terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais.

Oficiais de saúde disseram que não importa a vacina que a pessoa tenha tomado antes, ela pode receber a terceira dose da Pfizer.







Pela aprovação provisória, os australianos podem receber a terceira dose pelo menos depois de seis meses de terem tomado a segunda dose.







O vice-secretário do Therapeutic Goods Administration, TGA, Professor John Skerritt, explicou que a terceira dose pode ser tomada com mais de seis meses de intervalo, mas não menos, e que ajuda a prevenir a transmissão do vírus.







A terceira dose da vacina deve começar a ser oferecida à população em geral com 18 anos ou mais a partir de 8 de novembro.















Em breve será possível comprar testes rápidos de COVID-19 na Austrália junto com as compras do dia-a-dia.







Os testes rápidos estarão disponíveis nas prateleiras das grandes redes de supermercados a partir da próxima semana. Testes rápidos de COVID-19 começam a ser vendidos nas grandes redes de supermercados da Austrália a partir da próxima semana. Cada kit deve custar A$10. Source: AAP Image/James Ros



O Coles anunciou que vai oferecer testes com resultado em 15 minutos em 700 lojas ao redor do país, e o Woolworths deve disponibilizar o produto logo em seguida.







Cada kit deve custar cerca de A$10. É provável que as farmácias e lojas de conveniência também passem a vender os testes rápidos em breve.















Australianos totalmente vacinados não vão mais precisar fazer um pedido formal ao Departamento de Home Affairs para deixar o país.







A Ministra de Assuntos Internos, Karen Andrews, confirmou a informação e disse que passa a valer a partir de 1° de novembro, quando os voos internacionais voltam a operar.

Cingapura anunciou que deve permitir a entrada de australianos no país sem exigência de quarentena a partir de 8 de novembro. Mas só aqueles que estiverem completamente vacinados e provarem que tomaram uuma vacina aprovada e reconhecida poderão entrar em Cingapura.







O Ministro da Saúde, Greg Hunt, disse que esse é um grande passo para a reabertura do país e para que as viagens voltem a ser como antes da pandemia.







Victoria registrou 1.534 novos casos de COVID-19 e treze mortes de ontem para hoje, o que totaliza 24.164 casos ativos de COVID no estado. O número de mortes registradas no surto atual é de 247.







Nova Gales do Sul, NSW, registrou 304 novos casos de COVID-19 e três mortes nas últimas 24 horas. De acordo com dados divulgados pelo departamento de saúde do estado, 418 pessoas estão hospitalizadas em decorrência da COVID, 97 delas na UTI.







Queensland, que tinha registrado ontem dois novos casos de transmissão local de COVID-19, incluindo um jovem de 17 anos em Gold Coast que não estava vacinado, hoje não registrou nenhum novo caso.







O Território da Capital Australiana, ACT, registrou 10 novos casos de transmissão local de COVID-19 nas últimas 24 horas. 90% dos moradores de Camberra com 12 anos ou mais já receberam as duas doses da vacina.















O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, defendeu o compromisso do governo federal de zerar a emissão de carbono até 2050, depois de sofrer críticas e questionamentos sobre como essa meta seria atingida. Ele argumentou que vai usar métodos já existentes e uma tecnologia que ainda não foi aprovada.







Scott Morrison disse que vaiu usar o espaço de fala dele na conferência climática COP-26 em Glasgow, na semana que vem, para justificar o posicionamento da Austrália e detalhar as realizações do país.















Os líderes do Estreito de Torres estão processando o governo federal por causa da mudança climática. Eles dizem que o governo falhou em reduzir o risco de emissões de gases, o que fez com que suas comunidades se tornassem refugiadas da mudança climática.







Boigu, a mais inabitada ilha aoo norte da Austrália, e a vizinha Saibai, estão um metro e meio acima do nível do mar, e enfrentam constantes enchentes. Os líderes dessas comunidades querem que a Corte Federal ordene ao governo que corte as emissões de gases de efeito estufa.















As nações do Pacífico declararam que o plano de ação da Austrália relacionado ao clima não é suficiente para garantir a elas que o país está realmente cuidando do problema. A SBS News falou com Anote Tong, presidente de Kiribati entre 2003 e 2016, que disse que a Austrália deveria fazer muito mais.







A Secretária do Meio Ambiente de Victoria, Lily D'Ambrosio, disse que o governo australiano falhou com a população ao não traçar metas para a redução da emissão de gases até 2030. O líder do Greens, o Partido Verde, Adam Bandt, disse que a política climática de Scott Morrison será fortemente criticada agora que está aberta ao parlamento e à comunidade científica.









A CPI da COVID no Brasil aprovou na noite dessa terça-feira no Brasil, por sete votos a quatro, o relatório final da Comissão, elaborado pelo senador Renan Calheiros. Relator da CPI da COVID, Renan Calheiros, nessa terça-feira, quando o relatório final foi aprovado. Nove crimes foram atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro. Source: Mateus Bonomi/AGIF (via AP)



No documento de 1.289 páginas, elaborado ao longo de seis meses, nove crimes são atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, e são pedidos 80 indiciamentos. Entre eles, o do próprio presidente, três filhos dele, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos, empresários e o governador do Amazonas, Wilson Lima.







Duas empresas que firmaram contrato com o Ministério da Saúde – a Precisa Medicamentos e a VTCLog – também foram responsabilizadas. O relatório final será enviado a órgãos de investigação.















Outras notícias desta quarta-feira:







Relatório da ONU mostra que metade da população afegã pode passar fome caso não receba ajuda humanitária urgente. Número de famintos no país é o mais alto registrado pelas Naçòes Unidas em 10 anos.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, pede que comunidade do futebol mundial e a governos realoquem refugiados afegãos. Ele fez o pedido durante visita a um complexo em Doha que abriga 150 afegãos, numa iniciativa do governo do Qatar, da Fifa e da Federação de futebol do Afeganistão.

O segundo amistoso entre a seleção feminina brasileira e as Matildas nessa terça-feira à noite em Sydney, foi um jogo disputado que terminou em um empate de 2x2 com gols de Érika e Debinha. O Brasil perdeu o primeiro jogo, no sábado, por 3x1. Era grande a torcida brasileira no CommBank Stadium.

Marta durante segundo amistoso da seleção brasileira contra as Matildas, em Sydney, nessa terça-feira. Jogo foi muito disputado e terminou com empate de 2x2. Source: AAP Image/Dan Himbrechts