Notícias da Austrália e do Mundo | 3 outubro 2021 | SBS Portuguese

O Tesoureiro de NSW/Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, da ala mais conservadora do Partido Liberal, desponta como o candidato favorito para ser o próximo governador do estado, após a renúncia de Gladys Berejiklian.





Acredita-se que três nomes concorram ao cargo: além de Dominic Perrottet, também o secretário estadual do Planejamento, Rob Stokes, e Stuart Ayres.





Gladys Berejiklian deixou o cargo na sexta-feira, 1º de outubro, depois que a Comissão Independente Contra a Corrupção/ICAC anunciou que a estava investigando por possíveis violações da confiança pública, nos acordos com o ex-namorado, o parlamentar pelo eleitorado de Wagga, Daryl Maguire.





O Partido Liberal se reunirá nesta terça-feira, 5 de outubro, para nomear um substituto.





O ex-primeiro-ministro John Howard deu a entender que apoiaria Dominic Perrotet, mas disse que tudo no momento são hipóteses:





"If I reach the decision that I'll put my hand up then I'll have something further to say about that but ultimately at the moment I want to speak to my family first and speak to colleagues and make a decision off the back of that."





Rob Stokes diz que tem o que é preciso.





"I'm determined, I'm focused, I've got a lot of experience. Obviously, these are incredibly challenging times but I believe I have the qualities necessary to ensure we can provide strong government into the future."





O líder da oposição no estado, Chris Minns, do Partido Trabalhista, o Labor, disse que Nova Gales do Sul precisa resolver o problema e urgentemente voltar a governar:





"State does require leadership. There are important decisions that need to be made and messages that need to be communicated to the millions of people that live in New South Wales. And I'm particularly worried about the public health system. So leadership is required and I'd urged the New South Wales Liberal party, political leaders across the spectrum, we need to notwithstanding the incredible events of the last 24 hours focus on what's important and they're the people of western and south-western Sydney."





Nova Gales do Sul registrou 667 casos locais de COVID-19 hoje. domingo, e 10 mortes - e três destas mortes são de jovens com menos de 20 aos de idade.





Neste sábado, foram 813 novos casos e dez mortes.





Neste surto, deste junho, o estado teve um total de 58.811 casos locais de covid-19.





O Dr. Jeremy McAnulty, do Departamento de Saúde de NSW, disse que 87,7 por cento da população com mais de 16 anos já recebeu uma dose de vacina, enquanto 65,2 por cento receberam ambas as doses:





"And 65.2 per cent are fully vaccinated. The total number of vaccines administered in NSW is now 10.2 million. These are great numbers, thank you so much for coming forward to get vaccinated to protect yourself, your families, your communities."





__________________________





O ministro-chefe do Território da Capital/ACT, Andrew Barr, diz que é fundamental que as pessoas continuem sendo vacinadas nas próximas semanas para garantir tempos melhores para o território no final da primavera e no verão.





Neste sábado, o território registrou outros 52 casos, com 30 dessas infecções ligadas a surtos existentes.





13 pessoas estão hospitalizadas com o vírus, com três sendo tratadas em terapia intensiva com auxílio de aparelhos de ventilação.





Andrew Barr diz que tempos melhores virão se as taxas de vacinação continuarem aumentando:





"There will be more opportunities for families and friends to reunite and for more people to get back to work. But we have the next four weeks of intense vaccinating to do in order to make that a much safer late Spring and summer period for our city."





____________________________





O estado de Victoria registrou hoje 1220 novos casos locais de Covid-19 e três mortes. Ontem, o estado teve o recorde de novos casos, 1488, e duas mortes.





O tesoureiro de Victoria, Tim Pallas, acusou o governo de Scott Morrison de mostrar tratamento descaradamente favorável a Nova Gales do Sul, ao se recusar a ajudar a co-financiar um novo pacote de apoio para o setor da construção civil em Victoria.





Pallas anunciou um pacote de 197 milhões de dólares para fornecer pagamentos únicos a empresas elegíveis afetadas pelo fechamento do setor da construção por duas semanas, que deve terminar nesta segunda-feira, 4 de outubro.





Ele diz que o governo estadual está muito descontente com o rompimento do Commonwealth com sua prática de co-financiar pacotes de apoio a negócios em Victoria.





"It's blatant favourable treatment for New South Wales not being returned to Victoria when we faced the exact same situation that New South Wales did. You'll recall New South Wales shutdown their construction industry and the Commonwealth were very quick to support that industry. At every step of the way throughout this pandemic, New South Wales has received a free kick from the prime minister for Sydney."





Seus comentários foram feitos ontem, no mesmo dia em que Victoria registrou 1.488 novos casos de COVID e outras duas mortes.





E a região da Grande Shepparton, no norte de Victoria, e Moorabool Shire, no sul do estado, começaram um confinamento relâmpago de sete dias, com restrições semelhantes às de Melbourne.





___________________________________





O estado da Tasmânia registrou o seu primeiro caso de Covid em 58 dias: um adolescente que chegou a Launceston em um voo desde Melbourne, na sexta-feira de manhã.





O aeroporto de Launceston foi declarado local de exposição ao vírus e os 10 passageiros que estavam no voo foram contactados.





________________________________________





Ainda neste sábado, Queensland registrou dois casos locais de COVID-19, todos em quarentena domiciliar.





Os casos são crianças, ambas ligadas ao surto da aviação, com a ministra da Saúde, Yvette D'Ath, dizendo que é improvável que tenham estado em locais de exposição além de onde seus pais estiveram.





A diretora de saúde do estado, Dra. Jeannette Young, pediu novamente aos residentes que se vacinassem.





But now, every single day that we don't have community transmission is another day that more than 50,000 Queenslanders have the opportunity to get vaccinated. We have plenty of vaccine. Please, immediately, if you haven't had your first dose of vaccine, it's really important that now's the time you come forward and get vaccinated.





__________________________________________





Um fabricante de medicamentos dos Estados Unidos diz que uma nova pílula contra a COVID-19 reduz o risco de morte ou hospitalização pela metade em pessoas diagnosticadas com o vírus.





A empresa farmacêutica Merck planeja enviar dados sobre o medicamento antiviral para a administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos nos próximos dias.





O Dr. Anthony Fauci diz que é uma boa notícia na luta contra a COVID-19.





"The news of the efficacy of this particular antiviral (Merck pill) is obviously very good news.. The data are impressive. You there was a 50% diminution. We always hesitate to make any timelines. The FDA will look at the data and in their usual, very efficient and effective way will examine the data as quickly as they possibly can. And then it will be taken from there."





_________________________





O Brasil registrou 468 mortes por covid-19 em 24 horas, e 13.466 novos casos.





Desde o início da pandemia, quase 600 mil pessoas morreram d eCovid-19 no Brasil - 597.723. O total de infectados chegou agora a quase 21 milhões e meio de pessoas.





No topo do ranking de mortes por estado, estão São Paulo (mais de 150 mil), Rio de Janeiro (quase 66 mil e 500), Minas Gerais (quase 55 mil), Paraná (mais de 39 mil) e Rio Grande do Sul (quase 35 mil mortos).





_____________________________________________________





Um anúncio recente do governador da Califórnia, Gavin Newsom, dividiu os pais no estado americano.





A vacinação contra o coronavírus agora será obrigatória para crianças em idade escolar na Califórnia, o primeiro estado do país a instituir a obrigatoriedade.





O governo aprovou a vacina COVID-19 para pessoas com 16 anos ou mais, mas apenas concedeu autorização de emergência para pessoas de 12 a 15 anos.





Os alunos da educação infantil até a sexta série somente serão vacinados após o governo federal dar a aprovação final para qualquer pessoa com idade entre 5 e 11 anos.





Alguns pais apoiam a decisão.





"Everyone I know has been vaccinated and we haven't seen any ill effects from that, at least that I know of. So, you know, I trust that the vaccinations are safe, safe for kids. So I think it's a good idea."





Enquanto outros dizem que a escolha deve ser dos pais, não dos governos.





"I just think it's a parent's decision, you know. Period. The government in no shape or form should be having mandates like that. I don't care for that. I'm a veteran. I served this country and I fought for those rights."





____________________________________________





O novo embaixador da China nos Estados Unidos afirma que os dois países estão passando por um período de "ajuste" nas relações bilaterais.





O embaixador Qin Gang, que assumiu o cargo no final de julho deste ano, diz que a própria diplomacia é um "processo de ajuste".





"There is another ancient Chinese saying, 'no discord, no concord.' China and the U.S. are still going through the adjustment period, and the process may provide an opportunity for both countries to rediscover and better recognise each other, so as to find a way to get along with each other. In my view, diplomacy itself is an exploring process, which is to deal with all kinds of people from around the world."





Qin pediu aos EUA que coexistam pacificamente, dizendo que os dois países devem respeitar um ao outro.





A Organização das Nações Unidas afirmam não aceitar a decisão da Etiópia de expulsar sete altos funcionários da ONU, visto que a fome se aproxima na região de Tigray, devastada pela guerra.





O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, falou com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.





A Etiópia declarou os funcionários como "persona non grata", dando-lhes 72 horas para sair do país, mas o porta-voz da ONU, Farhan Haq, disse que a doutrina não pode ser aplicada a membros da ONU.





"This is a doctrine that applies to diplomatic agents accredited by one state to another state. The application of this doctrine to United Nations officials is contrary to obligations under the Charter of the United Nations and the privileges and immunities to be accorded to the United Nations and its officials. "





______________________________________________________





A Ministra da Saúde de Queensland, Yvette D'Ath, disse que a grande final da NRL deste domingo irá adiante, no entanto, com a já reduzida capacidade de 75%, ou 39 mil pessoas.





As máscaras serão obrigatórias, exceto aos que estejam sentados, comendo ou bebendo, e haverá clínicas de vacinação abertas ao redor do estádio antes da partida começar.





"Ah, look. A day is a long time in COVID but things are looking really positive. It is going to be a glorious long weekend, and if people keep coming getting tested and vaccinated we're very hopeful we're going to have a great weekend."





__________________________________________________





A grande final da NRL será disputada no Lang Park, em Brisbane.





Essa será a primeira vez que a final será disputada fora de Sydney.