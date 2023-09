Notícias da Austrália e do Mundo | 4 de outubro 2020 | SBS em Português

Praias de Melbourne estão sendo policiadas para cumprir com restrições da pandemia





Donald Trump divulga vídeo desde o hospital, após informações contraditórias sobre o seu estado de saúde





Governo australiano deve incluir corte de impostos no orçamento federal a ser anunciado na terça-feira





São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 4 de outubro de 2020





A polícia continua patrulhando as praias de Melbourne, com as autoridades desencorajando grandes concentrações de pessoas, com o estado de Victoria firme na batalha contra o coronavírus.





Victoria teve 12 casos novos e uma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, após ter tido 8 casos e três mortes ontem, sábado.





A vigilância está especialmente forte na praia de St Kilda, após pessoas terem se reunido, contra as normas, na sexta-feira, 2 de outubro.





Há preocupação de que tal comportamento reverta os ganhos na recuperação de Victoria da pandemia, com o tempo mais quente agora na primavera e o relaxamento leve nas restrições, levando as pessoas a saírem mais das suas casas.





O número de casos no estado continua a baixar, com a média de 12 casos diários novos, nas duas últimas semanas.





As restrições da pandemia podem reduzir muito mais ainda no dia 19 de outubro, mas as autoridades querem que a média de casos novos diários baixe para cinco, para que isso aconteça.





O presidente dos EUA, Donald Trump, divulgou um vídeo desde o hospital, dizendo que se sente muito melhor e que foi escolha dele ir ao hospital.





Isso após informações contraditórias sobre o estado de saúde de Donald Trump, hospitalizado com coronavírus.





Uma fonte anônima disse à agência de notícias Reuters que o presidente Trump ainda não estava com o caminhno livre para a recuperação do vírus.





Esta fonte disse que alguns dos sinais vitais nas últimas 24 horas não foram bons, e que as próximas 48 horas seriam críticas no caso do presidente.





O jornal The New York Times diz que o presidente foi transferido da Casa Branca para o hospital após ter tido dificuldade em respirar, e há várias notícias de que ele teria recebido oxigênio ainda na Casa Branca.





Donald Trump está internado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, próximo a Washington, e disse no vídeo que os remédios que ele está tomando são miraculosos - ele está sendo tratado com remdesivir, e não com cloroquina.





"If you look at the therapeutics which I'm taking right now, some of them- and others are coming out soon- frankly, they're miracles, if you want to know the truth. So, I just want to tell you that I'm starting to feel good. Over the next period of a few days, that's the real test. So, we'll be seeing what happens over those next couple of days."





O médico do presidente, Sean Dooley, do Centro Walter Reed, havia dito antes que o presidente não tinha dificuldade em respirar, que as funções do seu coração, fígado e rins estavam boas e que ele está bem.





"He's in exceptionally good spirits. And in fact, as we were completing our multidisciplinary rounds this morning, what he left us with was, 'I feel like I could walk out of here today.' And that was a very encouraging comment from the president."





O tesoureiro Federal Josh Frydenberg indicou novamente que haverá uma redução nos impostos a pagar, a ser anunciada no próximo orçamento federal, na terça-feira.





O governo diz que se as pessoas tiverem mais dinheiro nas mãos, elas gastam mais e isso ajuda a economia, criando mais empregos:





"Well, we believe that people should keep more of what they earn. And we also believe that more people having more money in their pockets right now will help economic activity across the economy. More spending will mean more jobs."





Portugal aproxima-se dos 1000 contágios Covid por dia e a pressão sobre os hospitais aumenta.





A maioria dos novos contagiados tem menos de 30 anos, segue assintomática, mas potencia o contágio a grupos de risco.





Reportagem de Sena Santos, desde Lisboa.





O ACT/Territorio da Capital Australiana - ou Camberra - faz parte agora da "bolha"de viagens com a Nova Zelândia, assim como Nova Gales do Sul/NSW e Território do Norte (Sydney e Darwin).





São locais para onde neozelandeses poderão viajar a partir do dia 16 de outubro sem necessidade de fazer a quarentena em hoteis.





A empresa aérea Air New Zealand disse que está acabando com o limite de passageiros nos seus voos para Sydney, abrindo assim mais de 12.000 poltronas em voos para a cidade, de agora até janeiro.





Australianos, no entanto, ainda não podem viajar para a Nova Zelândia.





A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, disse que primeiro a Austrália precisa ter 28 dias sem transmissão comunitária do coronavírus, antes de poder entrar no seu país:





"You can see from New South Wales are warning their population. It is not at this stage clear if they have community transmission - and that's key for us. One of our criteria is 28 days clear, so there is a bit of time left before we consider it safe."





Começou neste domingo o horário de verão em muitas partes da Austrália.





Uma hora de sono foi perdida hoje nos estados de Nova Gales do Sul/New South Wales, Victoria, Tasmânia, Austrália do Sul/South Australia e Camberra (o ACT/Australian Capital Territory) mas estes estados e território também ganharam uma hora extra de sol ao final do dia.





Sydney e Melbourne estão agora uma hora à frente de Brisbane, 90 minutos à frente de Darwin, e três horas à frente de Perth.





A maioria dos telefones e computadores automaticamente ajusta a hora, mas relógios analógicos precisam ser adiantados em uma hora.





No Brasil, a jogadora de vôlei de praia Carol Solberg vai ser julgada pela Justiça Desportiva por ter dito ao vivo na televisão a frase "Fora Bolsonaro".





Luciano Borges, desde São Paulo, relata o caso.