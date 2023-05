Transgressora e acumuladora de hits: conheça a trajetória de Rita Lee

A trajetória de Rita Lee no rock’n roll começou bem cedo, ainda criança, quando ficou fascinada ao conhecer Elvis Presley pela televisão, no final dos anos 1950. Mas o gosto pela música veio ainda antes, por influência da mãe pianista.





Na adolescência, Rita formou a primeira banda com outras garotas - a Teenager Singers, que acabou se unindo aos Wooden Face, grupo dos irmãos Arnaldo Batista, nos teclados, e Sergio Baptista, na guitarra. Estava formado o embrião dos Mutantes, conjunto brasileiro que exerceu grande influência internacional.





A partir daí, a carreira musical da cantora só decolou. Os Mutantes participaram de festivais e do tropicalismo, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eles tiveram papel decisivo para abrasileirar o rock e trazer guitarras e rebeldia juvenil para o ambiente da MPB. Com liberdade criativa, a banda fez músicas experimentais com toques psicodélicos, como a voz sussurrada de Rita em Ando Meio Desligado.





Mas começaram os desentendimentos na banda e, em 1972, a cantora foi expulsa dos Mutantes. Sem se abalar, ela começou em seguida uma carreira solo.





Na metade da década, com a banda de apoio Tutti-Frutti, Rita Lee emplacou um grande sucesso já no primeiro disco: Mamãe Natureza.





O segundo álbum, Fruto Proibido, traz Agora Só Falta Você, outro hit famoso que garantiu o estrelato a Rita Lee. E tinha mais um clássico no álbum, provando o talento dela: Ovelha Negra.





Roberto de Carvalho, que tocava no Tutti-Frutti, e Rita Lee se apaixonaram e se casaram. A união rendeu três filhos e um mergulho de cabeça no pop, com dezenas de sucessos, como Mania de Você, a mais executada da cantora.





E eles foram empilhando sucessos: Saúde, Nem Luxo Nem Lixo, Caso Sério, Desculpe o Auê, Chega Mais e outros tantos.





Inquieta e criativa, Rita Lee ainda escreveu duas autobiografias, livros infantis, criou programas de rádio e atuou em novelas e filmes. Setentona, desistiu dos shows, mas jamais da música, e seguiu compondo.





Em setembro de 2021, a cantora e compositora inaugurou uma exposição com seu acervo pessoal de figurinos, objetos, instrumentos e imagens no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo.*





Músicos brasileiros na Austrália comentam a morte de Rita Lee





A SBS em português ouviu três brasileiros que vivem da música em Down Under para entender o legado de Rita Lee.





Zai Pereira é músico, compositor e também historiador. Natural de Valença, no estado da Bahia, mora na Gold Coast há 4 anos e meio. Ele cita a trajetória da Rita Lee nos Mutantes e na Tropicália, que foi seu objeto de estudo acadêmico.





O multiinstrumentista e compositor Alcides Neto vive em Melbourne. Seu trabalho musical mistura estilos tradicionais com o jazz brasileiro contemporâneo. Ele ressalta os protestos e desabafos de Rita Lee em suas músicas como um ponto marcante.





E Juliana Areias, de Perth, cantora com ênfase na Bossa Nova que era muito fã de Rita.



—-



*texto de Leandro Martins, da Radioagência Nacional, de São Paulo.