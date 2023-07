O que é o referendo sobre a Voz Indígena ao Parlamento?

Em 2017, 250 líderes Indígenas de todo o país se reuniram em Uluru.





Lá, eles formularam e endossaram a Declaração Uluru do Coração.



Este conjunto simples, mas poético, de palavras exigia três coisas: Voz, Tratado e Verdade.





A professora Megan Davis, membro do Conselho do Referendo, leu a declaração pela primeira vez no chão de terra vermelha da convenção.



Buscamos reformas constitucionais para capacitar nosso povo e ocupar um lugar de direito em nosso próprio país. Megan Davis, membro do Conselho do Referendo.

"Quando tivermos poder sobre nosso destino, nossos filhos florescerão. Eles caminharão em dois mundos e sua cultura será um presente para seu país. Apelamos para o estabelecimento de uma Voz das Primeiras Nações consagrada na Constituição."





Demorou seis anos, mas agora a Austrália está sendo solicitada a votar esse pedido para alterar a constituição.





Os australianos serão solicitados a votar SIM ou NÃO em resposta à pergunta:





"Você apóia uma mudança na constituição para reconhecer os Povos das Primeiras Nações da Austrália, estabelecendo uma Voz dos Aborígenes e dos Ilhéus do Estreito de Torres?"



O que é exatamente a Voz?

O Grupo de Trabalho do Referendo das Primeiras Nações do governo diz que a Voz seria um órgão permanente para fazer representações ao Parlamento australiano e ao Governo Executivo sobre legislação e políticas importantes para os povos aborígines e das ilhas do Estreito de Torres.





Pat Anderson, membro do Grupo de Trabalho do Referendo, diz que a Voz é necessária porque a Austrália deve fazer melhor quando se trata de seus primeiros povos.





"É um conceito universal que quando você envolve as pessoas pelas quais está tomando decisões, você toma decisões melhores e aloca melhor todos os recursos necessários. Isso é fundamental para qualquer democracia. E a Austrália é uma das poucas democracias liberais do mundo que não tem nenhum acordo com seus primeiros povos."





A ideia não é nova.





A Reconciliation Australia diz que os aborígines e os ilhéus do Estreito de Torres vêm pedindo uma voz política de uma forma ou de outra há quase um século.





A Ministra dos Australianos Indígenas, Linda Burney, diz que o chamado deve ser honrado, pela simples razão de que é o que os líderes Indígenas pediram - após um processo exaustivo e minucioso, iniciado pelo governo.



Ministra dos Australianos Indígenas, Linda Burney. Source: SBS "122 anos depois que a Constituição Australiana foi formada, mais de 80 anos desde que William Cooper fez sua petição, 35 anos desde a declaração de Burunga, 30 anos desde o discurso de Keating sobre Redfern, 16 anos desde que John Howard prometeu um referendo para reconhecimento, 15 anos desde o pedido de desculpas, 13 anos desde o painel de especialistas sobre o reconhecimento constitucional, e 6 anos, desde a Declaração Uluru do Coração. A pergunta certamente deve ser feita. Quanto tempo mais os aborígines e os ilhéus do Estreito de Torres terão que esperar pelo reconhecimento? Quando finalmente resolveremos esse assunto?”



Então, por que a Voz precisa ser consagrada na constituição?





Os opositores argumentam que poderia simplesmente ser legislado, como os órgãos anteriores.





Os líderes Indígenas envolvidos dizem apenas que podem garantir que não seja influenciado ou abolido por nenhum governo futuro, como grupos consultivos anteriores, como ATSIC (Comissão Aborígene e Insular do Estreito de Torres).





Marcia Langton é uma das principais arquitetas do Voz e membro do Referendum Working Group.





"A Comissão Real sobre Mortes Aborígenes sob Custódia. O inquérito sobre a remoção forçada de crianças aborígines de suas famílias. A Comissão Real Don Dale. Eu poderia continuar indefinidamente. E em cada caso, recomendamos obstinadamente mudanças para impedir as mortes e o encarceramento dos povos Indígenas. É tão raro que nossas recomendações sejam adotadas. É por isso que não podemos relatar muitas melhorias para os povos Indígenas. Estamos aqui para traçar uma linha clara e, isso tem que mudar, a vida das pessoas tem que melhorar, e sabemos pelas evidências que o que melhora a vida das pessoas é quando elas têm uma chance de participar e falar. E é disso que se trata.”



Por que a Voz deveria vir antes dos apelos da Declaração de Uluru por Tratado e Verdade?

Os defensores dizem que é porque, para conseguir um tratado, o governo precisa de um órgão representativo para negociar - algo que não existe atualmente.





As pesquisas mostraram repetidamente que o público australiano apóia amplamente o reconhecimento constitucional dos habitantes originais do país.





Mas, à medida que o debate se arrasta, o apoio a essa proposta específica do Voz tem diminuído.





O governo esperava por apoio da oposição - a história mostra que é improvável que um referendo tenha sucesso sem apoio de ambas lideranças.





Mas a Coalizão optou por apoiar a campanha do Não.





O líder da oposição, Peter Dutton, apelidou a proposta de "a voz de Canberra".



"Se uma voz está incorporada na Constituição, o Parlamento não pode mudar a voz ou aprovar leis para anulá-la. O Parlamento não pode legislar a Constituição. Se os australianos se arrependerem de sua decisão, a Voz vem com uma política sem devolução. Está aqui para ficar. E, no entanto, esta instituição nem sequer foi testada. Não foi legislada como foi o caso na Austrália do Sul. O governo



de Albanese tem várias opções disponíveis - aberta a eles – hoje, sem precisar apelar para mudar a Constistuição."





A promotora-chefe da Oposição sobre o assunto é a porta-voz de Assuntos Indígenas, Jacinta Nampijinpa Price, que também é senadora pelo Território do Norte.



Ela questiona as alegações de que a Voz terá benefícios práticos e diz que o debate sobre ela está desviando a atenção dos problemas reais enfrentados pelas comunidades Indígenas.





Outras críticas incluem que a proposta da Voz carece de detalhes, é racialmente divisiva e vulnerável a contestações legais.





Warren Mundine é o porta-voz da campanha do "não".



"Minha opinião sobre a Voz para o Parlamento é que é um total desperdício de dinheiro. Cerca de 300 milhões de dólares estão sendo gastos, que poderiam ser investidos em projetos comunitários nas regiões remotas da Austrália. A Voz é baseada na ideia de que o povo aborígine não tem voz. Sempre tivemos voz e tivemos uma voz forte desde 1973. Meu ponto é que precisamos de desenvolvimento econômico, empregos, educação e investimento nessas comunidades e na construção de negócios. Essa seria a única coisa que faria a diferença."





Mas nem todos os que se opõem à Voz estão no mesmo time.





Ao contrário da Coalizão, a senadora independente de Victoria Lidia Thorpe diz que a Voz não vai longe o suficiente.





No início deste ano, Lidia Thorpe deixou os Verdes por seu apoio à Voz, e agora diz que está representando o Movimento Soberano Blak em sua oposição.



Membra do Blak Sovereign Movement usa óculos escuros com a palavra ‘NÃO’ durante coletiva de imprensa na Casa do Parlamento, em Camberra. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE Em vez disso, ela está pedindo um tratado e a plena implementação das recomendações da Comissão Real de 1991 sobre mortes aborígines sob custódia.





"Você está nos crucificando novamente, não nos dando poder. Se você for genuíno, dê-nos lugares aqui no Senado, como eles fazem na Nova Zelândia. Tenha um tratado como eles fazem. Por que não podemos fazer isso? Vocês têm medo? Hawke foi marginalizado por seus colegas conservadores na época e instruído a não buscar o tratado. Todos sabemos disso. Keating tentou, mas sem sucesso. E Albanese obviamente não tem coragem."





Espera-se que o referendo seja realizado a qualquer momento entre outubro e novembro – a data ainda não foi anunciada.