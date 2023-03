'O que é português é bom': Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades, de visita à Austrália

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, está, pela primeira vez, nesta parte do mundo, junto das comunidades portuguesas e lusodescendentes da Austrália e Timor-Leste.





Chegou no dia 17 e regressa a Portugal no dia 28 de março, numa visita enquadrada no conjunto de iniciativas do seu mandato junto da diáspora, denominada "Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas".





O maior objetivo desta viagem de Paulo Cafôfo e da sua comitiva é, acima de tudo, ter uma visão atual e mais abrangente da comunidade lusa em Down Under, aproximar a comunidade do país que continuará a ser sempre seu também - Portugal, e reforçar os laços que unem estes portugueses residentes na Austrália e Timor-leste a Portugal continental e arquipélagos da Madeira e Açores.



Paulo Cafôfo aproveitou a Festa do Bairro para conversar com empresários, comerciantes e líderes de associações culturais e desportivas portugueses em Sydney. Credit: Célio Agostinho Em Sydney, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas não tem parado: já visitou escolas de língua portuguesa (nomeadamente a escola que há mais de meio século ensina a língua e a cultura lusas – Escola Portuguesa de Petersham/Marryckvile), empresas e espaços comerciais (por exemplo, a empresa Sunshine Meats), associações comunitárias e desportivas (Sydney Portugal Community Club, entre outras) e, claro, como não podia deixar de ser, foi acolhido calorosamente pelos portugueses mas também pelas entidades locais australianas de Sydney Inner West naquela que é uma das maiores festas portuguesas na Austrália – a Festa do Bairro, em Petersham.





Numa entrevista curta, mas muito expressiva, com a SBS em Português, Paulo Cafôfo disse sentir-se “completamente em casa” em Sydney, já que “os portugueses que aqui vivem, alguns já desde os anos 60, muitos dos quais que até nunca mais conseguiram regressar... saíram de Portugal, mas Portugal nunca saiu deles. As pessoas estão distantes mas mantêm-se sempre perto”, disse ele.



(Da esquerda para a direita, respectivamente) Novo embaixador de Portugal na Austrália, António Albuquerque Moniz; Professor da língua portuguesa na escola de Petersham/Marryckville, José Costa David; Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo. Visita da comitiva política à escola de Petersham/Marryckville, em Sydney. Credit: Source: Comitiva do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas Em relação à Festa do Bairro, o Secretário de Estado enalteceu a forma como as entidades locais organizaram a festa para os portugueses de Sydney Inner West, provando que “ os portugueses estão muito bem integrados e são, acima de tudo, respeitados pela autarquia da zona e isso deve-se ao carácter e trabalho da nossa comunidade”.





O político português reforçou que os portugueses são especiais: “O que faz a grande diferença na nossa comunidade são mesmo as pessoas. Nós somos um país pequeno em território, mas grande pelas pessoas que temos.”



As pessoas que me receberam aqui são excepcionais, absolutamente magníficas, muito calorosas. Disse o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, encantado com a Austrália mas, muito em particular, com a comunidade portuguesa que aqui reside.

A placa oficial de 'Little Portugal' é histórica, mas não é motivo de admiração para Paulo Cafôfo que diz que este acontecimento só vem confirmar aquilo em que ele acredita convictamente e que tem vindo a observar, ainda mais, durante o seu mandato como Secretário de Estado das Comunidades: “O que é português é bom”.



Paulo Cafôfo num dos muitos encontros e conversas com empresários e comerciantes da comunidade portuguesa em Sydney, desta feita com o líder da empresa Sunshine Meats, o madeirense José Pereira. E, por conseguinte, as autarquias australianas têm interesse em investir na comunidade portuguesa através de gestos como a atribuição desta placa de 'Little Portugal' a Petersham.



A denominação de 'Little Portugal' é extraordinariamente importante para todos os portugueses na Austrália. É sinal que a comunidade está a contribuir para o desenvolvimento da Austrália e desta região de Petersham, em particular. Somos cada vez mais importantes para os australianos”. Disse Paulo Cafôfo enaltecendo o trabalho e o carácter dos portugueses.

Paulo Cafôfo na entrega dos prémios aos alunos do ensino português em Sydney Credit: Source: comitiva do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas Licenciado em História, pela Universidade de Letras de Coimbra, e também ele antigo professor do ensino português, Paulo Cafôfo também apreciou muito a visita às escolas do ensino do português em Sydney.



O encontro com a escola de português foi tão giro! Como sou professor, a escola é sempre um local muito familiar para mim. Gostei muito de ver tanta criança num contexto tão saudável, onde se notava que estavam ali por gosto e não a fazer frete. E isso é muito importante.”. Disse o antigo professor, agora político português.

“Portugal está no sangue e no ADN destas crianças, mas também tem que estar na aprendizagem da língua e da cultura. O importante é que estes jovens entendam que Portugal também é deles e que também lá têm oportunidades: há candidaturas que podem ser realizadas por lusodescendentes para universidades portuguesas", recordou o político português.



Sete por cento das vagas do Ensino Superior português são exclusivas a alunos lusodescendentes. É muito importante que os nossos jovens (na Austrália) aproveitem porque cada vez há mais interesse em estudar em Portugal. E ver estes alunos a estudarem no país que também é deles é a melhor prenda que um Secretário de Estado pode ter Apela, Paulo Cafôfo.

Nesta entrevista à SBS em Português, Paulo Cafôfo tocou em muitos outros assuntos importantes para toda a comunidade portuguesa na Austrália, nomeadamente as soluções consulares que estão a ser discutidas e que constituem, aliás, um dos maiores focos da agenda desta sua vinda à Austrália. Para ouvir a entrevista completa, carregue no botão play junto ao título deste artigo.



O Secretário de Estado das Comunidades em alegre convívio com a comunidade de Sydney, durante a Festa do Bairro, na companhia de quem diz ter-se sentido "em casa" a mais de 18.000 kms de Portugal. Credit: Source: Célio Agostinho Depois de Sydney, o Secretário de Estado das Comunidades seguirá pela Austrália adentro mas também por Timor-Leste, nos locais com maior concentração de portugueses





Durante a sua estadia, Paulo Cafôfo irá deslocar-se a algumas das cidades australianas com maior concentração de portugueses e lusodescendentes, onde aproveitará para reunir com autoridades locais bem como com os líderes da comunidade à frente de organizações associativas várias e do tecido empresarial das diferentes regiões.





Paulo Cafôfo aproveitará ainda para conhecer, prestar homenagem e distinguir alguns representantes da comunidade e instituições, cuja presença na Austrália se tem vindo a destacar.





Do seu programa na Austrália, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas consta ainda a presença em reuniões cruciais com conselheiros das comunidades e da diáspora, professores da língua portuguesa, cônsules honorários e diplomatas portugueses, nas quais irá discutir as prioridades e necessidades, mas também os maiores casos de sucesso da comunidade nesta região do mundo.





A agenda de trabalhos prevista para a estadia de Paulo Cafôfo e a sua comitiva em Timor-Leste incluirá a visitar à Embaixada de Portugal em Díli, ao Centro de Aprendizagem e Formação Escolar, em Gleno, bem como ao Arquivo e Museu da Resistência.