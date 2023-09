O que fazer no dia e na hora de votar

Na Austrália, temos um órgão independente que administra o sistema eleitoral. A Comissão Eleitoral Australiana (AEC) garante que todos os cidadãos elegíveis tenham a oportunidade de ajudar a moldar o nosso governo federal.





Identifique o seu eleitorado.





Existem 151 divisões eleitorais federais na Austrália. A AEC oferece uma ferramenta online para ajudar a identificar qual é o eleitorado da sua residência. Visite electorate.aec.gov.au .





Também pode ligar para o 13 23 26 ou aceder ao serviço telefónico de intérprete .





A saber:





A AEC fornece ferramentas para ajudar a encontrar o seu eleitorado e centro de votação

Várias opções de votação estão disponíveis antes e no dia da eleição

As informações de votação estão disponíveis no seu idioma

A AEC oferece um serviço telefónico de intérprete caso precise de ajuda para votar

Procure na sua zona onde votar Source: Ian Hitchcock/Getty Images





Encontre o seu local de votação





A AEC administra milhares de locais de votação no dia das eleições: escolas, centros comunitários, igrejas e outros locais. Jess Lilley, porta-voz da AEC, explica o processo:





“Poderá inserir o seu bairro e código postal, e a nossa ferramenta ajudá-lo-á a descobrir quem são os seus candidatos e onde pode votar neles.”

A maneira mais fácil de votar é ir ao local de votação da sua área no dia da eleição. As eleições calham a um sábado.

Equipas móveis também visitam os eleitores nas suas residências, comunidades remotas, hospitais e prisões.





A votar na sua língua





Os locais de votação e o site da AEC oferecem instruções em várias línguas .





Se precisar de ajuda, pode votar acompanhado. Um serviço telefónico de intérprete também está disponível para ajudá-lo a votar no seu idioma.





Outras formas de votar





Os centros de votação antecipada abrem nas semanas que antecedem o dia da votação.





Alternativamente, pode solicitar um voto por correspondência online ou nos escritórios da AEC.





“Este ano será realmente aberto, dadas as circunstâncias do COVID”, diz Lilley. “Ofereceremos a opção de voto por correspondência para as pessoas que não se sintam à vontade para ir a um local de votação, ou que morem ou trabalhem remotamente e precisem aceder aos nossos serviços de votação por correspondência”.





Aqueles que se isolam devido ao COVID podem aceder ao sistema de votação por telefone da AEC.





Os serviços da AEC estarão disponíveis nas semanas seguintes ao anúncio da eleição.







Mesmo nos locais mais remotos, encontra a sua mesa de voto. Source: AEC





Votação interestadual e no estrangeiro





Se planeia estar noutro estado que não o seu no dia da votação, então aplica-se a si o voto interestadual. Neste caso, pode usar o voto postal ou visitar um centro de votação interestadual.





Também pode votar se estiver no estrangeiro. Os Formulários de notificação no estrangeiro estão disponíveis no site da AEC, juntamente com todas as opções que atendem às suas circunstâncias individuais. Alguns Altos Comissariados Australianos colocam à disposição centros de votação.





Distribuição de informações





Partidos políticos e independentes geralmente distribuem materiais de campanha eleitoral à porta dos locais de votação. Não se deixe enganar, avisa o analista eleitoral William Bowe.

Os partidos distribuem cartões de “como votar” nas urnas no dia da eleição, os quais recomendam que preencha o seu boletim de voto de uma determinada maneira. Você não precisa de seguir este tipo de instruções. Fica aqui a recomendação.

Enquanto estiver na fila do seu centro de votação, é provável que encontre uma banca a vender salsichas - a “salsicha da democracia" Source: AAP Image/James Ross





Na hora de votar





Receberá um boletim de voto verde e um branco.





Boletim Verde





O boletim de voto verde serve para votar num candidato do seu eleitorado para este entrar para a Câmara dos Representantes (a Câmara Baixa do parlamento). Atualmente, existem 151 assentos na Câmara dos Deputados, representando cada eleitorado.





“Embora as pessoas geralmente pensem nas eleição em termos de escolha do líder nacional, o líder nacional será o líder do partido que ganhar mais assentos no parlamento, então não se vota diretamente no líder”, diz Bowe.

O partido que ganhar mais cadeiras na Câmara forma o governo.

Para votar no boletim verde, escreva o número '1' ao lado do seu candidato preferido, depois '2' ao lado da sua segunda escolha e assim sucessivamente até que todas as caixas estejam numeradas.





Boletim Branco





O boletim de voto branco é para eleger uma das 76 cadeiras do Senado (Câmara Alta). Neste caso estará a votar para eleger o senador do seu próprio estado ou território.





A votação para o Senado é um pouco diferente, explica Bowe. Os enormes boletins de voto podem parecer assustadores de tão longos, pois incluem todos os candidatos do seu estado.





“Mas votar pode ser muito simples. Existem duas maneiras de fazer isso. Existem caixas acima da linha e caixas abaixo da linha. Acima da linha há uma para cada parte. A maneira mais rápida e simples de votar é escolher os seus seis partidos favoritos e numerá-los na ordem da sua preferência, de um a seis. Se sabe exatamente em quais candidatos deseja votar, pode numerar muito mais caixas abaixo da linha. Se votar abaixo da linha, deve numerar pelo menos 12 caixas.

A numeração das caixas na sua ordem preferida tem como objetivo fazer com que o seu voto vá mais longe. A isso se chama “voto preferencial”.

“Se a pessoa na qual quiser votar como número um for eliminada da contagem, o seu voto passará para a sua próxima preferência e assim por diante, até que seja contado para um candidato”, diz Evan Ekin-Smyth, porta-voz da AEC.





Use o serviço da AEC de tradução do processo de voto para a sua língua, como forma de evitar o voto informal. Source: SBS





Votos informais





Certifique-se de seguir cuidadosamente as instruções de votação. Se o seu boletim de voto não for preenchido corretamente, torna-se um “voto informal” e não é contado para o resultado da eleição.





O que acontece se você não votar?





O voto é obrigatório. Razões válidas para não votar ficam a critério do AEC, que avaliará as suas circunstâncias pessoais e particulares.





A AEC entende que algumas pessoas que estão no estrangeiro possam não conseguir votar, por exemplo. “Se alguém inscrito não votar, pode receber um aviso de não eleitor”, explica Ekin-Smyth. “Se a pessoa tem uma razão válida, tudo bem. Tem uma justificação. Caso contrário, paga a multa de $20. Se não obtivermos uma resposta, pode acabar no tribunal com uma taxa de $170 mais as custas judiciais”.





A verdadeira penalidade, no entanto, é perder a oportunidade de dar a sua opinião, então faça por se manter bem informado e compareça para dar um voto informado.





Registo de desinformação AEC





A AEC é independente e imparcial, e o processo eleitoral é extremamente robusto. A AEC lançou o seu Registo de Desinformação para tratar de informações enganosas no âmbito do processo eleitoral australiano.





Saiba mais sobre como votar no website aec.gov.au ou ligue para 13 23 26.